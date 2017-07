Plácido Domingo: «Disfruto todos los días de la música» El tenor Plácido Domingo durante la presentación de la ópera 'Macbeth'. / Efe El cantante regresa al Teatro Real de Madrid con tres funciones de ‘Macbeth’ en un montaje dirigido por el norteamericano James Conlon ÁLVARO SOTO Madrid Viernes, 7 julio 2017, 13:38

Plácido Domingo tiene 76 años y la energía de un chaval de 25. Su agenda está llena de viajes y de planes y el siguiente reto aparece en su casa, Madrid, donde los días 11, 14 y 17 de julio interpretará a ‘Macbeth’, de Giuseppe Verdi, en una versión del director norteamericano James Conlon.

“Junto con Otelo, Macbeth es mi personaje favorito porque combina la dificultad vocalística con la interpretativa. Macbeth te exige ser actor”, explica el barítono, que siente “gran alegría y orgullo” por subirse a las tablas del Teatro Real, donde el martes cumplirá 3.900 funciones, una fecha que celebrará con el resto de sus compañeros de montaje, como cada vez que cumple un centenario desde que alcanzó las 700. “Ojalá llegue a 4.000”, bromea, sabiendo que, si la salud le respeta, posiblemente hará a muchas más.

Proyectos no le faltan al artista madrileño, que irradia vitalidad. Además de cantar, Domingo dirige la orquesta de Los Ángeles, lleva adelante el proyecto Operalia de jóvenes talentos, que ya ha cumplido 25 años, y lidera tres grupos especiales de jóvenes cantantes en Washington, Los Ángeles y Valencia. “La vida se pasa tan rápido, sobre todo los últimos 20 años...”, se lamenta mientras esboza una sonrisa melancólica.

“Es una vida tan intensa, tan llena de emociones… No recuerdo un día de mi vida que no haya hecho algo, que no haya estudiado, siempre hay algo que hacer”, explica este español universal, miembro de los míticos ‘Tres tenores’ junto a Luciano Pavarotti y Josep Carreras y un ejemplo para todos aquellos que quieren ser algo en el mundo de la ópera.

“Disfruto todos los días de la música. A veces, en una obra te encuentras a un elemento que protesta porque el ensayo se alarga 30 minutos. ‘¿Pero de qué te quejas?’, le pregunto. Piensa en los mineros, en todos los trabajos tan duros que hay por ahí”, argumenta.

Domingo siente que este Macbeth le va a permitir dar lo mejor de sí mismo. “Es un personaje profundo de principio a fin”, señala. Además, asegura que le gusta cómo se va a montar el escenario, con la orquesta en el foso, “con una música que tendrá una fuerza extraordinaria y sin ningún elemento que despiste la interpretación”.

Y es que Plácido Domingo reconoce que no siempre las escenografías son de su agrado. “En ocasiones, no sabemos dónde estamos. Hoy en día se hacen barbaridades. Llevo 20 años cantando ‘La traviata’ en Múnich y el primer día siempre hay abucheos por el montaje. Pero no creo que toda la culpa sea del director. Yo acuso también a los directores de los teatros, que tienen la responsabilidad de las obras que el director va a poner en escena. Cuando hablan con los regidores, tienen que exigirles y ver las ideas. Y si la idea no es prudente, no se tiene que hacer”, asevera.

En los últimos años, Domingo ha interpretado algunos de los papeles escritos por Verdi para los barítonos: ‘Simon Boccanegra’, ‘Nabucco’, ‘Rigoletto’ ‘Il trovatore’, ‘La traviata’, ‘Don Carlo’ o ‘I due Foscari’, con el que estuvo el año pasado en Madrid.

En el ‘Macbeth’ del Teatro Real acompañará al cantante español la soprano italiana Anna Pirozzi, que coincidió con Domingo en Foscari y que se estrena en el Real con Lady Macbeth, aunque ya ha interpretado este papel en seis ocasiones anteriormente. “Es un papel que me gusta por la importancia del texto”, cuenta Pirozzi.

El regidor James Conlon admite que ‘Macbeth’, que ya ha dirigido en ocho ocasiones, es su ópera favorita. Es su tercer título verdiano en el Teatro Real, después de sus versiones de ‘Las vísperas sicilianas’, en 2014, y ‘Luisa Miller’, el año pasado.