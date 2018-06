Popurrí musical de verano en La Lechera Ramoncín, Jarabe de Palo, Rosario, Marta Sánchez, Niña Pastori y Mikel Erentxun, entre otros, encabezan el cartel del festival rebautizado como Vive la Feria DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 20 junio 2018, 07:22

Artistas de la talla de Ramoncín, Jarabe de Palo, Revólver, Mikel Erentxun, Rosario, Marta Sánchez, Niña Pastori y David Bustamante son algunos de los que encabezan el cartel de la cuarta edición del Rock en la Feria, ahora rebautizado como Vive la Feria y que se celebrará en el recinto de La Lechera los días 10, 11 y 12 de agosto. Propuestas de diferentes estilos como el rock patrio de Ramoncín, el pop de Revólver o Marta Sánchez, o el toque flamenco de Rosario y Niña Pastori pasarán por el escenario principal del festival durante las cálidas noches de verano.

El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la Concejalía de Festejos, sacó a concurso la organización de los conciertos de La Lechera con motivo de las fiestas de La Patrona con un presupuesto de licitación de 48.500 euros, IVA incluido. La única empresa que se ha presentado al concurso, Consort Music (MGProducciones), será la encargada de llevar a cabo el festival de La Lechera, que arrancará el viernes 10 de agosto con Revólver y concluirá el domingo 12 con David Bustamante.

Los conciertos de La Lechera, que complementan la oferta musical de las fiestas con los recitales gratuitos del Bulevar DemetrioHerrero, salieron a concurso este año después de las tres primeras ediciones en las que Mouro Producciones había sido la empresa encargada de su organización, y que a su vez se ha traído para El Malecón el festival Música en Grande –del 22 al 26 de julio– que hasta el verano pasado se desarrollaba en la campa de la Magdalena en Santander.

Programa Viernes 10 20.30 horas. Revólver; 21.50 h. The Best Of Rock, parte I; 22.40 h. Jarabe de Palo; 00.10 h. The Best Of Rock, parte II; 00.45 h. Ramoncín. Sábado 11 20.30 horas. Mikel Erentxun; 21.50 h. Maldito Duende; 22.40 h. Rosario; 00.10 h. Banda por confirmar; 00.35 h. Marta Sánchez. Domingo 12 0.00 horas, DJMystic; 21.00 h. Niña Pastori; 22.30 h. Artista invitado; 23.40 h. David Bustamante.

Destaca entre la docena de espectáculos ofertados para esta edición la actuación de veteranos del panorama musical como Ramoncín, Revólver, Marta Sánchez o Mikel Erentxun, que actuarán en el escenario principal mientras que en el escenario Viesgo tendrán lugar los espectáculos The Best Of Rock (viernes 10), Maldito Duende (sábado 11) y DJMystic (domingo 12).

La programación de Vive la Feria arrancará con la actuación de Revólver, que un cuarto de siglo después regresa a los escenarios con '25 Años de Básico Tour', una gira que tendrá parada en La Lechera el 10 de agosto a las 20.30 horas. Un espectáculo en formato acústico que revive los mejores momentos de la mítica banda de rock española. De esta forma el grupo celebra su aniversario del 'Básico Tour', aquel que consagró a la formación de forma definitiva en el panorama musical en los años 90. Canciones como 'El roce de tu piel' o 'El peligro' se convirtieron en auténticos éxitos para toda una generación. Este homenaje se presenta en formato trío, con Carlos Goñi a la voz y a la guitarra, junto a un bajista y un percusionista, en un acústico cara a cara con la banda.

La jornada inaugural continuará con el espectáculo The Best Of Rock, que pretende «sumergir al espectador en las aguas más turbulentas del rock, desde el atrevimiento y el mayor de los respetos, al rememorar a las estrellas del rock más icónicas, con una mirada plural que acerca a los seguidores de los distintos artistas, desembocando en la corriente musical más potente de todos los tiempos: el rock». El viernes 11 concluirá con los conciertos de Jarabe de Palo, que regresa a los escenarios inmerso en la gira '50 palos', los mismos años que ha cumplido el líder de la banda Pau Donés, y del legendario Ramoncín. El que fuera apodado como 'Rey del pollo frito' está de gira con su banda Los Eléctricos del Diablo, que arrancó a finales de 2017 y que le lleva a lo largo de este año por distintas ciudades de la piel de toro, presentando alguna de las nuevas canciones que incluirá en su nuevo álbum 'Descalzo entre Ascuas' y dando un repaso a sus grandes éxitos de ahora y siempre. El mismo tour con el que recaló el pasado mes de noviembre en Santander para participar en el Movember Food & Rock.

Marta Sánchez y su 'himno'

Otro veterano de los escenarios, primero en su etapa al frente de Duncan Dhu, y después en solitario, Mikel Erentxun, abrirá la jornada del sábado 11, seguido de Maldito Duende, la banda que rinde tributo a uno de los grupos más reconocidos del pop rock español: Héroes del Silencio. Cerrarán la jornada otras dos referencias de la música nacional y que también han traspasado fronteras como son las artistas Rosario Flores yMarta Sánchez. La cantautora y coach del show televisivo 'La Voz Kids', regresa a los escenarios españoles tras una exitosa gira por cuatro países de Latinoamérica. Por su parte, Marta Sánchez ha sido protagonista este año también sobre los escenarios tras poner letra al himno nacional en un espectáculo. «Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón», cantaba la artista en su peculiar versión puesta en escena en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Revólver abrirá el certamen que clausurará el cántabro David Bustamante

El último día del Vive la Feria comenzará sobre el EscenarioViesgo con la actuación de DJMystic y de un artista invitado aún por confirmar. Entre medias el protagonismo corresponderá a Niña Pastori que recalará en Torrelavega con los temas de 'Bajo tus alas', el décimo álbum de su carrera, y con el que la artista de San Fernando vuelve a demostrar su buen hacer a base de talento y fusión. Y para despedir el certamen, los promotores del festival han elegido a un artista de la tierra: David Bustamante, que dejará aparcada su participación en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas' para cantar en Torrelavega.