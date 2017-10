«La producción de musicales en España puede llevar la cabeza bien alta»

Javier Muñoz llegó al mundo de los musicales sin saber lo que eran. Escritor y director, en los años ochenta dirigía una obra de teatro «pelín sosa» y le puso un par de canciones. Fue su primer musical.

Entonces viajó a Broadway y Londres, y se introdujo en un mundo de música, baile, acrobacias, interpretación o incluso patinaje. Fundador de la productora Jana Producciones, junto con Andrés de Santiago, ha puesto en marcha 'Blancanieves Boulevard', 'La leyenda del Unicornio' o 'Adán y Eva en Broadway'. Hoy estrena en el Palacio de Festivales 'Cenicienta y el zapatito de cristal' (17.00 y 19.00 horas).

-Cenicienta, ¿por qué eligió este cuento?

-Es un cuento que siempre me llamó la atención. Los cuentos clásicos universales gustan siempre a todas las generaciones y todos queremos mostrárselo a nuestros hijos. Por eso hicimos esta adaptación a musical, con diez canciones. La mayoría son muy animadas con bonitas coreografías, acrobacias y patinaje, para contarlo de una manera nueva y divertida, pero es el cuento de siempre. Pretendemos que los niños estén felices y con la boca abierta durante una hora.

-Estreno en Santander, ¿por qué ha elegido esta ciudad para estrenar el musical?

-La compañía está muy unida a Santander. El productor ejecutivo del musical es de Santander y siempre hemos sentido una gran atracción por esta ciudad. De hecho, es el tercer estreno que hacemos en Santander. Primero fue el de 'Adán y Eva en Broadway' y después 'La leyenda del Unicornio'. Y luego trajimos 'Blancanieves Boulevard', aunque no fuera estreno. Y ahora volvemos con 'Cenicienta'. Y mi sorpresa ha sido que está todo casi vendido desde el principio.

-Qué tiene esta Cenicienta que no tienen otras?

-La productora tiene más de 40 premios nacionales en musicales y aportamos a Cenicienta nuestra forma de hacer. Tiene música, bailes y el texto en verso, pero un verso superfácil pensado para niños.

-¿El género musical vuelve a estar en alza?

-En España el género musical se nos da muy bien: actuar, cantar, bailar, interpretar... Quizás hace años como solo se veía en televisión y en inglés podía parece un poco rollo, pero desde hace quince años te das cuenta de que vas a ver una obra, con un argumento, actores, cantantes... que en otro tipo de obras de teatro no ves.

-España no desmerece entonces frente a los musicales de Broadway o Londres.

-Creo sinceramente que no. Igual lo que falta en España es un poco más de inversión. En otros sitios la industria invierte más en musicales, pero el resto es igual. El sentido estético, artístico... tenemos grandes cantantes que en ocasiones los fichan en Estados Unidos o Inglaterra. En España estamos en auge en este género y el público lo agradece mucho.

-¿Los actores necesitan preparación física, es duro actuar, cantar y bailar?

-En Cenicienta son siete actores que están todo el rato en movimiento y hacen de todo. Tienen una gran preparación física. Los musicales en España pueden llevar bien alta la cabeza. Hay muy buenos actores.

-Lleva muchos años en este mundo. ¿Qué le llama la atención de los musicales?

-Muchas cosas. Yo empecé con los musicales a finales de los ochenta sin saber qué era un musical. Hice una obra de teatro que me parecía un pelín sosa y le metí un par de canciones. Desde ese momento me interesaron y me fui a Londres y Estados Unidos para aprender. Me pareció un género muy interesante y desde entonces no he hecho otra cosa. Lo bueno que tiene es que cada persona que ve el musical, ve un montaje único porque pasan muchas cosas en cada función y todo cambia. Pueden suceder mil cosas cada día en el escenario.

-¿Qué función tiene el director de un musical? ¿Qué destaca de su papel en el musical?

-El papel del director de un musical es como el de un director de orquesta. Tiene gente alrededor que toca muy bien y su misión es aunar su trabajo para que todos juntos suenen mejor que por separado. En la Cenicienta hay un equipo impresionante de coreógrafos, músicos, vestuario y actores. Al final el resultado es el fruto de la unión de mucho talento.

-¿Qué es lo que más le gusta de dirigir?

-La mayoría de las obras que he dirigido las he escrito yo, y eso me daba un gran conocimiento de los personajes. Al entender al personaje puedes transmitir mejor lo que piensa. Lo que más me gusta es crear los personajes de la nada y ponerlos en escena.

-¿Qué cualidades debe tener un buen director?

-La primera, fundamental, es tener paciencia. En un musical cuesta mucho poner la historia en marcha y al actor le cuesta al principio comprender bien al personaje, que funcione la música y la coreografía. La paciencia es una de las artes del director.

-¿Cuál es su musical favorito?

-'El Rey León' me marcó bastante y de los últimos me ha parecido una maravilla 'Matilda'. También he visto clásicos como 'El fantasma de la ópera' o 'Los Miserables', que me gustaron. Y ahora llegan a Madrid el de la Familia Adams, Billy Elliot o El Guardaespaldas.

-Con tantos musicales en cartelera, parece que el género triunfa.

-El problema es la inversión, el dinero. Falta una apuesta más decidida de la industria. Es difícil que se paguen 80 euros por una entrada y es lo que se paga por 'El Rey León'. Las inversiones son acordes a lo que la gente pagará por la entrada. El futuro es muy bueno pero hace falta industria y dinero.

-¿Hay buena cantera de actores jóvenes?

-En Jana Producciones hemos creado una escuela y funciona muy bien. Estamos formando actores de musicales y sale gente muy bien preparada. Es gente con talento. Hay actores, bailarines y cantantes muy buenos, lo que falta es que el actor pierda el miedo a cantar o bailar. Eso hacemos en nuestra escuela y está saliendo gente muy buena.

-¿Cree que a la gente joven le gustan los musicales?

-La gente que ha visto un musical, repite siempre. Las luces, la música, el baile... todo llama la atención. El público siente que ha vivido algo interesante. Y poco a poco se va dando cuenta de que en un musical lo pasas bien. Antes se pensaba que era para un público más ñoño y ahora ves que hay mucha fuerza y energía. Yo apuesto por los musicales porque tienen una buena historia, buena música, baile y acrobacias... Lo tienen todo.

-¿Qué musical le gustaría dirigir?

-Sueño con escribir y dirigir una historia que comenzará en Santander. Es un indiano que sale de su pueblo con las manos vacías y viaja a América, al otro lado del mundo, y después regresa para ayudar y sacar adelante a su pueblo. Me han contado muchas historias de indianos, que sobre todo estaban en el norte de España y me apasionan. Tendría que disponer de una gran inversión, por eso digo que es solo un sueño.