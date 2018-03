Reverend Shawn Amos, predicador del soul, llega a Santander Este domingo, el neoyorkino actuará en El Almacén de Little Bobby con su último disco 'Breaks It Down' PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Viernes, 9 marzo 2018, 10:25

The Reverend Shawn Amos es un predicador del blues and soul. Su voz y su forma de tocar la armónica convierten a quien lo escucha en un creyente desde la primera nota y transforman cualquier local del mundo en un auténtico club de blues del Chicago de los años 60.

Dentro de su gira europea con 'Breaks It Down' (Put Together, 2018), el neoyorquino llega a Santander con un directo contundente (El Almacén de Little Bobby. Afincado en Los Ángeles, hijo del agente musical Wally 'Famous' Amos y de la cantante de rhythm and blues Shirleey May, Shawn comenzó su fulgurante carrera en los años setenta al rebufo de leyendas como Marvin Gaye y Quincy Jones.

El concierto Día: Domingo 11 de marzo, 2018 Lugar: El Almacén de Little Bobby [Calle del Sol 20, Santander] Hora: Apertura 20.00h - Concierto 20.30h Entradas: Anticipada 14€ - Taquilla 17€ En Santander: SOF [Calle Cubo, 1] En internet: entradas.liberbank.es [+gastos de distribución]

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas como Solomon Burke, The Dirty Dozen Brass Band o el reputadísimo batería de rock Gregg Bissonette. Su carrera como productor incluye la supervisión de nuevos talentos y de retrospectivas de leyendas del rhythm and blues como Solomon Burke, John Lee Hooker y Johny 'Guitar' Watson.

En sus directos, este excepcional frontman combina como nadie temas propios con versiones de grandes luminarias como Junior Wells, Willie Dixon o Sonny Boy Williamson. Entre sus discos más representativos están 'Thank You Shirlee May'(Shout! Factory, 2005), 'Tells It' (Put Together, 2014) o el fantástico 'Loves You' (Put Together, 2015), producido por la saxofonista Mindi Abair.