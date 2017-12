Royal Podencos presenta este viernes su nuevo disco

Terminaron el disco en el mes de julio, pero este viernes será la presentación oficial «en casa». Royal Podencos estrenan 'Broken Bones'. Será en la sala Niágara, a partir de las 22.00 horas y con entrada libre.

Entre las curiosidades de este nuevo trabajo de los cántabros, está su vínculo con Suecia. Por las frías tierras nórdicas giraron en 2017, de allí se trajeron parte de las ideas que darían forma a las canciones. Y sería un sello sueco, Fifht Weeks Records quien editara el LP. La grabación se ha realizado en los santanderinos estudios Drive Division con Álex Pis.

Temas de rock, garaje, punk y power pop. ¿Referencias? «Iggy Pop, David Bowie, The Saints o Dead Boys». Entre otros.

El título, 'Broken Bones', aparece en dos de los temas; ' Sexuality' («Been loving you until it broke my bones») y 'Whats wrong with you' («you wouldn´t call me up that would break my bones»). Está a la venta en Discos Cucos y en El Varuko de Vioño.

Si en su primer disco estaban «buscando» su estilo, con este álbum, Royal Podencos tienen la sensación de «llegar a puerto». Amor y desamor, oportunidades perdidas y la fidelidad como temas de base. «Algo para todos sin ninguna intención de etiquetarse».

El cuarteto formado en 2012 por Hans Eguinoa (voz y guitarras), Jota (guitarras), Toni Arenal (bajo) y Jonny Santamaría (batería), nace de la voluntad de sus integrantes de «seguir rockeando y pasarlo bien».

Tras Royal Podencos actuará Surfin Limones, dentro de su gira Apolo Tour.