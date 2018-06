Rufus T. Firefly estrena 'Loto'

'Magnolia' fue un respiro. Una bocanada de sonidos distintos. De profundidad trabajada y temáticas con la vista puesta en la amplitud del universo. El nombre de Rufus T. Firefly comenzó a sonar hasta convertirse en un grito unánime.

Hoy, la banda da otro paso y estrena 'Loto'. Concebido como una continuación del disco previo y entendido, quizá como un conjunto. Un año de tiempo les separa pero la psicodelia conceptual les mantiene unidos. Lanzado este viernes a través de las plataformas digitales, es el paso definitivo antes de que puedan volver al estudio para continuar explorando su camino.

En este disco se han sumado a los ya habituales en los discos de Rufus, Manuel Cabezalí (producción), Dany Richter (ingeniero de estudio) y Hay Zeelen (mastering), Martí Perarnau, Julián Maeso, Lyndon Parish y Brian Hunt, «para llevar las canciones a un nivel más orgánico, incluso en ocasiones, convirtiéndolas en auténticas jam», dicen.

Ocho canciones entre las que se pasea su fascinación por la ciencia, representada en 'Druyan&Sagan', los videojuegos 'Final Fantasy' o una interesante versión de 'Lucy in the sky with diamonds'.