Scorpions: «Volver a España es una forma de dar las gracias a nuestros fans»

Publicaron su primer disco, ‘Lonesome Crow’ en 1972. Casi 50 años después, Scorpions es una de las bandas de hard rock clásicas del panorama internacional, supervivientes a las modas y al mercado y autores de himnos como ‘Still loving you’. Las cifras apabullan; 160 millones de discos vendidos, más de 100 discos de oro y más de 5.000 conciertos alrededor del mundo. El próximo será esta noche (a las 22.30 horas) en Torrelavega, como uno de los platos fuertes del Año Jubilar Lebaniego. Klaus Meine, cantante de la banda, ha charlado con El Diario Montañés antes de su cita española. Avalanch (21.00 horas) y Aranea Adventus (20.00 horas) serán sus teloneros.

-¿Se siente más cómodo como cantante, compositor o leyenda del rock tras tantos años desde los primeros pasos?

-Es un poco de las dos cosas, ¿sabes? Me siento cómodo componiendo, cantando pero también actuando en el escenario; me gustan todas las posiciones.

-¿Siente nostalgia de aquellos años 70 de sus inicios y la forma en que se vivía la música entonces?

-¿Nostalgia? No. Quiero decir, había buena música en los 70 pero como en todas las décadas. Para nosotros, aquella época fue el comienzo de la banda. En el show aún tocamos un par de temas de entonces que encajan muy bien con canciones de los álbumes posteriores. Así, retornamos a los 70 dentro del contexto actual y le damos a nuestros fans aquellas primeras canciones.

-En 2010 anunciaron su última gira pero después llegó The Final Sting en 2012 y publicaron el disco ‘Return to forever’ en 2015. ¿Qué planes tienen por delante?

-Escribir nuevas canciones y continuar girando porque esta es nuestra vida y con lo que disfrutamos más. Es un privilegio después de tantos años ver enfrente a tres generaciones de seguidores. Resulta maravilloso ver a los jóvenes venir a nuestros conciertos. Así que sí, seguiremos girando. Ahora tenemos dos shows en España, otro par de fechas en Europa y después volvemos a Estados Unidos. Rusia llegará en noviembre. La gira nos llevará alrededor del mundo este año.

-Dijeron que 'Comeback' era un tributo a las bandas que más les influenciaron. ¿Podría elegir un solo referente?

-Nos inspiraron los Beatles, los Rolling Stones, los Who o Led Zeppelin. Estas eran las principales bandas cuando crecimos, en los años 60.

-Eligieron Alemania para establecerse. ¿Qué influencia ha tenido esto en su música?

-Crecimos en Alemania, somos ciudadanos alemanes, tenemos pasaporte alemán y todo eso tiene una influencia en nuestra música, porque las bandas de rock europeo son distintas de las de California o las de Reino Unido. Tenemos nuestro propio ADN musical pero somos un grupo muy internacional.

-Usted está involucrado en numerosas causas solidarias. ¿Qué le motiva para hacer este tipo de acciones?

-Hacemos bastantes cosas a nivel personal. En mi caso, colaboro con una fundación para gente enferma de leucemia y como músicos apoyamos a Save The Children. Hay muchas cosas que es posible hacer para ayudar a otras personas y venimos desarrollando esta labor desde hace años.

-Afirmó que las biografías eran su género literario preferido. Tiene algún héroe actualmente?

-Bueno…creo que no. Me gusta mucho Robert De Niro como actor, pero ¡no se si eso es un héroe!

-¿Encuentra muchas diferencias entre el público europeo, norteamericano o latinoamericano y su percepción de la música de Scorpions?

-No demasiada. Por supuesto, hay diferentes mentalidades pero los fans del hard rock suelen reaccionar de forma similar en cualquier parte del mundo.

-¿Y que hay de sus seguidores españoles?-¿Y que hay de sus seguidores españoles?

-Tocamos hace un par de años en Bilbao, también en Córdoba, Madrid o Barcelona y siempre resulta maravilloso venir a España. Nos gusta la mentalidad española y la base de fans nos apoya desde hace años. Volver es una buena forma de darles las gracias.

-¿Qué sintió cuando perdió la voz en 1981?

-Bueno, pensé que era el final del camino para mí. Tuve mucha suerte de regresar. El fuerte compañerismo de la banda fue fundamental. Me apoyaron y tuve la oportunidad de volver de nuevo y grabamos ‘Blackout’. Aún disfruto mucho subiendo al escenario a cantar. Pero sí, fue una tragedia y también una prueba de amistad.

-¿Podría mencionar su canción favorite de Scorpions y un concierto que recuerde especialmente?

-Siempre ha habido tres canciones: ‘Rock you as a hurricane’, un rock n roll clásico acerca de la loca vida del rock’n roll. ‘Still loving you’, una preciosa canción que defiende el amor y ‘Wind of Change’, que aborda el final de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín; una canción de esperanza. Estos tres temas son los clásicos que no pueden faltar en un show.