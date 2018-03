El soul de Stone Foundation abre la quinta edición del ciclo 'Sublimes' de Escenario Santander DM 'Street Rituals' es el último trabajo de la formación, que presentan en Santander este sábado DM . Santander Miércoles, 7 marzo 2018, 18:47

El Ciclo 'Sublimes', organizado por Escenario Santander con el apoyo de la Fundación Santander Creativa, inaugurará este sábado su quinta edición con un concierto de Stone Foundation.

La banda, representante del sonido northern soul de Gran Bretaña y reconocida como una de las mejores del soul británico en activo, ofrecerá un concierto en Escenario Santander, para el que ya están a la venta las entradas al precio de 15 euros.

'Street Rituals' (100% Records) es el último trabajo de la formación, producido por Paul Weller, quien se sumó a la banda durante las sesiones de grabación en los estudios Black Barn de Surrey.

Además de contribuir con el sonido del piano, la guitarra y su propia voz, Weller es coautor de dos de las canciones del disco, que contiene además las colaboraciones de legendarios vocalistas de soul como William Bell and Bettye LaVette.

A lo largo de los diez cortes, el disco recoge su propia visión de lo que debe ser una moderna y vibrante banda de soul británico, al tiempo que envía un potente mensaje.

La formación acaba de lanzar además 'Live Rituals', un álbum grabado en directo en el Islington Assembly Hall de Londres en mayo de 2017, que cuenta con las colaboraciones de Paul Weller, Dr Robert (The Blow Monkeys) y Danny Champ (Danny & The Champions of the World).

El ciclo 'Sublimes' alcanza su quinta edición con la intención de mostrar propuestas diferentes, lejos de las tendencias dominantes, según señala la Fundación Santander Creativa en nota de prensa.

Para este año 2018 se han programado cuatro conciertos de artistas nacionales e internacionales, entre el 10 de marzo y el 8 de junio, a los que habrá que añadir algunos nombres más que se confirmarán en las próximas semanas.

En todos ellos el gran protagonista será el rock, con derivaciones hacia las raíces del soul y la música americana.