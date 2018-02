Subastan en eBay los derechos sobre la canción de Prince 'Soft and Wet' Prince, durante su actuación en el descaso de la Super Bowl, en 2007. / Mike Blake (Reuters) El productor musical Chris Moon vende sus derechos por 490.000 dólares EFE Los Ángeles (Estados Unidos) Jueves, 15 febrero 2018, 03:32

Uno de los compositores de la canción 'Soft and Wet' (1978), el primer sencillo editado por Prince, abrió una subasta en el sitio web eBay para vender su parte de los derechos de autor sobre ella. Medios estadounidenses se hicieron eco hoy de la singular propuesta de Chris Moon, que escribió la letra de 'Soft and Wet' de Prince y que ahora está dispuesto a vender sus derechos por 490.000 dólares.

Moon, productor musical conocido por ser una de las primeras personas que apostó por el talento de Prince, afirmó también que está dispuesto a escuchar ofertas más bajas por esta canción. 'Soft and Wet' formó parte de 'For You' (1978), el disco debut de Prince, y fue además el primer single publicado en su carrera por el genio de Mineápolis (EE UU).

Según el relato de Moon, él se encargó de escribir la letra de la canción mientras que Prince ideó la música, por lo que compartieron los derechos de autor sobre este tema. "He tenido a 'Soft and Wet' desde que la escribí, he disfrutado escuchando la canción incontables veces, se me pagó bien y estoy orgulloso de ella", escribió Moon en su anuncio en eBay.

El productor dijo que ahora le gustaría ver a otra persona disfrutando de lo que supone poseer 'Soft and Wet': "Siento que es hora de pasar la antorcha a un fan de Prince que continuará apreciando y disfrutando de tener la canción tanto como lo hice yo". 'Soft and Wet' no es una de las canciones más populares de la trayectoria de Prince, pero Moon sostiene que para él fue muy lucrativa ya que el rapero MC Hammer incluyó una versión de este tema, bajo el título 'She's Soft and Wet', en su exitoso álbum 'Please Hammer, Don't Hurt 'Em' (1990).

Figura indiscutible del pop y renovador de la música negra en los años 80 gracias a obras maestras como 'Purple Rain' (1984) y 'Sign o' The Times' (1987), Prince murió el 21 de abril de 2016 a los 57 años por una sobredosis accidental causada por el consumo de fentanilo, un potente opiáceo.