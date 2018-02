Los ‘Sublimes’ del rock, blues y soul Eli ‘Paperboy’ Red, Willie Nile, Asfalto y Stone Foundation estarán esta primavera en Escenario Santander ROSA RUIZ Santander Sábado, 24 febrero 2018, 19:39

Eli ‘Paperboy’ Reed, Stone Foundation, Asfalto o Willie Nile, guitarrista de Bruce Springsteen son algunos de los protagonistas de la nueva edición del ciclo ‘Sublimes’, una iniciativa de Escenario Santander que se celebra por quinto año consecutivo y que se ha convertido en una cita imprescindible en la agenda de los seguidores del blues y del rock más exquisitos.

La iniciativa, que un año más cuenta con apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC) y que pretende mostrar propuestas musicales diferentes se desarrollará del 10 de marzo al 8 de junio y, aunque aún se sumarán más artistas al cartel, la concejala de Cultura, Miriam Díaz, y el gerente de Escenario Santander, Javier Palacios dieron ayer a conocer los primeros nombres.

El ciclo comenzará el próximo día 10 de marzo con Stone Foundation, representante del sonido Northern Soul de Gran Bretaña y una de las mejores bandas de soul británico en activo.

Su próximo disco, Live Rituals (100% Records), grabado en directo, refleja lo lejos que el grupo ha llegado a lo largo de los años y la reputación que se ha labrado como banda en vivo. El álbum ha sido grabado en el Islington Assembly Rooms de Londres y cuenta con las colaboraciones de Paul Weller, Dr Robert y Danny Champ.

Neil Sheasby, uno de los miembros del grupo, asegura que «siempre prefiero pensar en nuestros conciertos como un acontecimiento» por lo que la cita en la capital de Cantabria promete ser inolvidable para sus seguidores.

El siguiente concierto será el 21 de abril y correrá a cargo de Asfalto, una leyenda del rock progresivo nacional, que tendrá como artista invitado a Sherpa, parte vital de Barón Rojo, ahora en solitario junto a Hermes, también ex Barón Rojo.

La historia de Asfalto se inició en 1970 cuando José Luis Jiménez forma el grupo Tickets y graba dos canciones para el sello Columbia: ‘El rigor de las desdichas’ y ‘Someone like you’; la primera de ellas compuesta por Vainica Doble, a quien acompañaban en algunas ocasiones.

Sus componentes por aquel entonces eran José Luis Jiménez (bajo y voz), Pancho Company (batería y voz) y Mario del Olmo (guitarra y voz). En 1972 el trío abandona el sello, que estaba poco acostumbrado a los grupos de rock y del que no recibían ningún apoyo, y se ven obligados a cambiar de nombre. Nacio así una banda que en los ochenta se convirtió en parte importante de la discografía del país y que aún siguen mostrando su poderío en los escenarios de toda España.

El 20 de mayo pisará el escenario Willie Nile, descubierto en el Greenwich Village neoyorquino y apoyado por una excelente crítica en el New York Times. Editó su primer disco en 1980 y se embarcó en una gira con The Who. Sus canciones combinan poesía, ingenuidad, honestidad y el rock and roll más clásico. Javi Palacios reconocía ayer que se trata de «un sorprende olvido de la gran industria discográfica».

El 8 de junio será el turno del cantante y guitarrista de soul Eli ‘Paperboy’ Reed. El mote le viene de su especial forma de llevar una gorra que perteneció a su abuelo y que recuerda a los antiguos repartidores de periódicos de los Estados Unidos. Aprendió de forma autodidacta a tocar el piano, la armónica y la guitarra. Ha sido cabeza de cartel en los clubs más interesantes de Brooklyn, en Nueva York, con su banda The True Loves.

Javier Palacios destacó que se trata de una de las citas imprescindibles de este ciclo, pues el cantante y guitarrista de soul regresa a los escenarios españoles después de protagonizar varios shows espectaculares en Nueva York y Las Vegas, junto a la High & Mighty Brass Band, tal y como ha quedado documentado en su nuevo trabajo.

Pequeñas joyas

Durante la presentación, Palacios y Miriam Díaz coincidieron a destacar en destacar la importancia del apoyo institucional a este tipo de proyectos, que a veces no llegan al gran público. «Son pequeñas joyas, propuestas pequeñas pero de calidad», reconoció la concejala, quien señaló que este año se ha incrementado a 25.000 euros la ayuda económica a esta actividad. «El trabajo que desarrolla esta sala hace que cada vez con más frecuencia se acerquen visitantes no sólo de Cantabria, si no de otras provincias para disfrutar de unos conciertos de calidad y bien diferenciados de los que se ofrecen en otras salas», explicó.

Desde su puesta en marcha, Sublimes ha destacado por ser una de las señas de identidad de la programación de Escenario Santander. Creadores como Joe Henry, Luna o Lambchop han pasado por las diferentes ediciones a lo largo de estos cinco años.