DJ Ivi: «Mi sueño es pinchar con David Guetta en Ibiza» El joven dj cántabro Ivi. / DM El cántabro Iván Abramo, de 11 años, es el pinchadiscos más joven de Cantabria | El pequeño DJ estará este domingo en Santander pinchando en la I Carrera de la Mujer ANA DEL CASTILLO Santander Sábado, 12 mayo 2018, 08:39

Cuentan que el incombustible David Guetta a los 13 años ya tenía una mesa de mezclas, pero es que el DJ cántabro Ivi (Iván Abramo) -con tan solo 11 años- ya pincha ante cientos de personas, como ocurrirá este domingo en Santander, durante la celebración de la I Carrera de la Mujer, organizada por El Diario Montañés.

Es muy joven, pero sus aspiraciones en la música no pueden ser más grandes: «Pinchar en Ibiza con David Guetta». Un sueño para el que tendrá que esperar al menos siete años, momento en el que conseguirá la mayoría de edad. El plazo perfecto para que siga formándose con sus profesores -Súper Poly DJ y Sergio Toca- y siga aprendiendo de los mejores: «como Martin Garrix», dice sin titubeos.

A Iván, que se maneja como pez en el agua con la mesa de sonido de complejos comandos, le va la marcha, como a la mayoría de pinchadiscos. «Pongo house, prefiero la música cañera», reconoce. Y piensa meterse de cabeza en el mundo del 'show business': «Nunca he pensado en dejarlo. Siempre me han dicho que con esto me puede ir muy bien», contesta como un adulto. 'Y tus compañeros de clase, ¿qué te dicen?'. «Me animan. Muchas veces me dicen que a ver si pueden venir a verme», explica. Ellos, sus amigos del colegio, fueron los que le bautizaron con el diminutivo cariñoso de Ivi -«supongo que por Iván»-, así que a ellos les debe, por el momento, su nombre artístico.

Acostumbrado ya a los escenarios, aunque reconoce ponerse un poco nervioso al principio, «después ya me relajo», recuerda con especial emoción sus actuaciones en el barrio de Tetuán, en el Río de la Pila y en el Parque de las Llamas, durante el campeonato internacional de 'Food Trucks' el pasado abril. «El público me decía que lo había hecho muy bien, que soy muy bueno. Y me sacaban fotos», rememora ilusionado.

I Carrera de la Mujer 11.00 horas Comienza en la Plaza de Alfonso XIII la primera edición de la Carrera de 4,5 kilómetros. 12.30 horas Talleres de slime y juegos tradicionales. 13.00 horas Concierto a cargo de Los Arrancacorazones. 13.45 horas Marilia presenta '20 años de canciones compartidas'. 14.30 horas Dj Ivi

Reto: seguir aprendiendo

Abramo afronta sin miedo retos que le permiten instruirse en el mundo de la música electrónica para algún día llegar a ser cabeza de cartel de grandes festivales. Tiene lo más importante, un hobbie al que rinde pleitesía, ganas de aprender y el apoyo incondicional de su familia: «A mis padres les gusta que sea DJ y me dicen que me esfuerce cada vez más. Que practique y que no lo deje», explica.

DM

¿Y si el público no baila con lo que estás pinchando? «Pues cambio de tema porque lo que más me gusta de esto es que la gente se mueva y que se lo pase bien». Así, con esa espontaneidad, DJ Ivi hace un rápido repaso a su corta, pero prometedora, carrera como pinchadiscos. «Fui un día a Escenario Santander para ver si podía apuntarme, comencé las clases y al final del curso pinché por primera vez delante de público».

DJ Ivi estará este domingo, a partir de las 13.00 horas, junto a otros artistas, como Los Arrancacorazones y Marilia, de 'Ella baila sola', en la Plaza de Alfonso XIII, tras finalizar la I Carrera de la Mujer.

David Guetta estará este verano pinchando en la campa de la Magdalena. Quién sabe, quizá uno de los sueños del pequeño Ivi se haga realidad antes de lo esperado...