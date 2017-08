La voz de Supertramp repasa en Laredo sus clásicos con un toque audiovisual El pianista y cantante británico Roger Hodgson, ex líder del grupo Supertramp, durante el concierto en Valladolid / EFE Roger Hodgson actúa este domingo en el campo de fútbol de la villa con canciones míticas como 'Dreamer'o 'Give a Little Bit' ÓSCAR CUBILLO SANTANDER. Domingo, 13 agosto 2017, 10:05

Roger Hodgson, el legendario cantante de la voz aguda de Supertramp, actuará hoy en Laredo (campo de fútbol San Lorenzo, 22 horas, entradas de 38 a 76 euros más gastos; hay entradas VIP a 140 euros más gastos) en la primera edición de un festival denominado 'Laredo Suena'. Tras recalar en julio llenando en Madrid, Barcelona y Sant Cugat del Vallés, ahora Cambrils, Laredo y Vigo son las postreras fechas españolas de una gira mundial que ya ha pasado por Argentina, Uruguay y Brasil, por gran parte de Europa Occidental, y que en octubre volverá a cruzar el charco hacia Estados Unidos y Canadá.

Se promete un concierto con atractivo audiovisual, y a Hodgson (voz, guitarra, teclados) le acompañarán sus músicos habituales: Aaron MacDonald (vientos), Bryan Head (batería), Kevin Adamson (teclados) y David Carpenter (bajo). En el repertorio no faltarán sus clásicos de Supertramp. El jueves actuó en Mónaco y entre las 16 canciones que sonaron cupieron 13 de su antiguo grupo, entre ellas 'Take The Long Way Home', 'School' y 'Breakfast in America' (triada con la que está abriendo sus conciertos), 'The Logical Song', 'Dreamer', o las dos del bis: 'Give a Little Bit' e 'It's Raining Again'.

Ventas millonarias

Charles Roger Pomfret Hodgson (Portsmouth, Inglaterra, 67 años) aportaba la faceta comercial y pop de Supertramp, banda de vitola progresiva que fundó con el colíder Rick Davies, la parte blusera y siete años mayor que el cantante. Su primera etapa, la dorada, duró de 1969 hasta 1988, aunque luego la empresa ha vivido varias resurrecciones, sin Hodgson, que la abandonó en 1983, en pleno apogeo tras el LP 'Famous Last Words' (82), para vivir en el campo y ver crecer a sus hijos.

Supertramp han vendido más de 60 millones de discos, entre ellos más de 20 millones de su mayor superventas, 'Breakfast in America' (79), su sexto álbum oficial, número 1 en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos. Recibió dos Grammy, el disco de diamante en Canadá, cuatro discos de platino en USA, y en Francia es el disco más vendido de un grupo inglés, con más de tres millones de copias. De las 10 canciones del álbum, la mitad las suele interpretar Hodgson.

Tras Supertramp, Roger Hodgson continuó en solitario, pero nunca ha igualado el éxito de su antiguo grupo. No en vano, a su nombre sólo ha lanzado cinco álbumes, tres de estudio y dos directos. El último, 'Classics Live' (2010), otra vuelta de tuerca a su cancionero más reconocible recocinado en vivo.

En 2010 Supertramp actuaron en el BEC, ante 6.000 personas. Rick Davies había reactivado la empresa con la excusa de conmemorar el 40 aniversario del primer disco de la banda, homónimo, lanzado en 1970 y del que, paradójicamente, no cupo ningún corte entre la veintena que sonaron en 126 minutos. A Roger Hodgson no le gustó esa gira porque tocaron sus temas, y asevera que existe un acuerdo verbal con Davies: Rick no puede tocar las canciones, pero sí usar el nombre de Supertramp. Y sí, en el BEC se echó de menos el tono agudo de Hodgson.