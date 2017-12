The Rad Trads, jazz neoyorkino en Santander

Son jóvenes, apenas llegan a los 30, pero atesoran un legado cargado de influencias soul, wing y rock. estarán este viernes en Santander con su disco debut 'Must We Call Them Rad Trads' (Dala Records, 2016). Será una de sus últimas paradas antes de comenzar la gira por Alemania.

Los neoyorkinos han despuntado en una escena poblada y de alto nivel y se han labrado fama como excitante banda de directo. Firman un jazz bailable y una potente sección de vientos, con un sonido actual que podría firmar cualquiera de los clásicos.

Patrick Sargent (saxo tenor, teclados) y Michael Fatum (trompeta), Michael Harlen (bajo), John Fonseca Fatum (batería), Alden Harris McCoy (guitarra) y cuatro voces principales componen las formación para pasearse por los estilos de la música popular. Al mismo tiempo, desarrollan sus propios proyectos en solitario.

El concierto Día: Viernes 8 de diciembre, 2017 Lugar: El Almacén de Little Bobby [Calle del Sol 20, Santander] Hora: Apertura 20.30h - Concierto 21.00 h Entradas: Anticipada 14€ - Taquilla 17€ En Santander: S.O.F. [Calle Cubo, 1] En internet: entradas.liberbank.es [+gastos de distribución]

Con un aire a The Band cuando su batería coge el timón de la voz principal metiéndose en la piel de Levon Helm, o a la Preservation Hall Jazz Band de New Orleans cuando se transforman en una brass band poseída por el delta del Mississippi.

Han encabezado los festivales de Jazz & Blues de Atlanta, Rochester, Columbus y Russian River, han abierto los conciertos de Tom Jones, Charles Bradley, Taj Mahal, Buddy Guy, The Lone Bellow y girado con enorme éxito por Europa, Malasia y los Estados Unidos. Entre sus miembros encontramos músicos que han tocado con Lee Fields & The Expressions o St. Paul & The Broken Bones entre otros grandes combos.