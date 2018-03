Travis revisará en directo 'The Man Who' en dos conciertos en España Fran Healy, líder de Travis. La banda interpretará su segundo álbum al completo en Madrid y Barcelona, el 3 y 4 de junio, respectivamente EFE Madrid Martes, 6 marzo 2018, 16:41

Travis revisará en directo uno de sus más emblemáticos discos, 'The Man Who' (1999), en dos conciertos en España que tendrán lugar el 3 de junio en la capital y un día después en Barcelona. Según la nota de prensa del Room Music Festival, en el que se inscriben estas actuaciones, la banda británica recalará concretamente en la sala La Riviera de Madrid y en la sala Razzmatazz de la ciudad condal.

'The Man Who', que fue nueve veces disco de platino y permaneció once semanas en el número 1 de Reino Unido tras despachar 2,7 millones de copias, está considerado uno de los álbumes británicos más exitosos de los últimos 20 años e incluía temas como 'Why Does It Always Rain on Me?', 'Turn', 'Writing to Reach You' y 'Driftwood'.

Comandados por Fran Healy, los escoceses Travis iniciaron su andadura en 1990, pero no fue hasta 1997 que publicaron su primer álbum, 'Good feeling', al que siguió el citado disco, producido por Nigel Godrich, que es conocido sobre todo por su trabajo con Radiohead.