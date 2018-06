El universo italiano de Sergio Dalma vuelve a Santander Sergio Dalma. :: arnaldo garcía Su concierto del sábado en Santander supone el cierre de la programación de primavera del Palacio de Festivales LOLA GALLARDO Santander Lunes, 4 junio 2018, 07:55

El cantante Sergio Dalma regresa al universo italiano con su nuevo disco 'Vía Dalma III', que presenta el sábado en Santander en un recital que supone el cierre de la programación de primavera del Palacio de Festivales. Se trata de una colección de canciones heterogéneas pero conectadas por la reinvención mágica de su voz, sin duda una de las más personales y reconocibles del panorama musical latino americano de los últimos 25 años. Esta nueva entrega de canciones italianas reivindica autores de toda la vida y aparecen también títulos contemporáneos. Son canciones de varias décadas, varios autores, varios estilos, pero todas con el sello propio de Sergio Dalma. Canciones poderosamente evocadoras, un mosaico del mejor pop italiano que en su voz cobran un nuevo sentido.

Tras haber lanzado durante los últimos años dos álbumes de canciones nuevas, 'Cadore 33' y 'Dalma', el artista ha decidido cerrar este homenaje a la música italiana con este tercer disco en el que ha trabajado de nuevo junto a Claudio Guidetti, quien ya fuera responsable de las anteriores entregas y del álbum 'Cadore 33'. De entre más de cincuenta canciones seleccionadas por el artista, finalmente llegó a grabar unas veinte maquetas para determinar cuáles serían las que formarían definitivamente el álbum 'Via Dalma III'. Es un compendio y revisión de temas tan míticos como 'Sólo tú', 'Este amor no se toca', 'Volare' o 'Yo que no vivo sin ti'.

Dalma repasará sobre el escenario lo mejor de estas tres entregas de clásicos italianos sin dejar de lado algunos de los temas más emblemáticos que le han acompañado desde el inicio de su carrera.