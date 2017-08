Velma Powell & Bluedays, este jueves en el BNS La programación de las Black Night Sessions tendrá a la cantante de Chicago como protagonista PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 10 agosto 2017, 07:43

uarta cita de las Black Night Sessions. Este jueves, 10 de agosto Velma Powell & Bluedays actuarán en Santander. Su concierto está incluido en el ciclo organizado por Los Huesos de Portobello, dispuestos a hacer que la capital suene a soul y funk durante cuatro semanas.

Powell es el Chicago clásico, el sonido más auténtico del blues antiguo. Entre su anecdotario vital figura su relación familiar con Brownie McGhee y John Lee Hooker.

En directo, su show es emoción y sensibilidad a partes iguales, mezclando con soltura diversos palos estilísticos que remontan al sonido de los años 40 y 50.

Conoce España y algunas de sus bandas en particular, pues ha grabado con Vargas Blues Band, La Orquesta Mondragón y otros grupos de pop y jazz nacional. De hecho, en 2014 y junto a sus habituales escuderos, los Bluedays, grabó su primer disco pruducido y editado en España: 'Steps into the blues'. Con cuatro discos propios, los Bluedays son Carlos Sanz (guitarra y voz), Jorge Otero (bajo eléctrico y contrabajo), Nacho Castro (percusión y tambores), Rubén Villadangos (piano y armónica) y David García (armónica).

Como colofón al ciclo, por el que han pasado DeRobert and the Half Truths, Nora Norman y Shirley Davies & The Silverbacks, el próximo 17 de agosto actuará Cosmosoul. Una fusión de estilos que en esta ocasión tendrá como extra la voz de Astrid Jones.