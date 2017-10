«Para vivir y triunfar en el mundo de la música hay que ser humilde» El cantante Sergio Dalma regresa esta tarde a Santander para participar en una firma de discos. / Álvaro Sánchez Sergio Dalma, que firma hoy ejemplares de su último disco en El Corte Inglés, recomienda a los jóvenes artistas que «no pierdan las ganas de aprender» ROSA M. RUIZ SANTANDER. Miércoles, 25 octubre 2017, 07:38

Sergio Dalma (Sabadell, 1964) regresa hoy en Santander con un nuevo ramillete de canciones italianas. Doce temas que engloban su nuevo disco 'Vía Dalma III' con el que el intérprete quiere recuperar todo ese repertorio que en su día fue bien popular y lo hace, dice, «con mi toque y personalidad», un sello que se identifica siempre con esa voz rota de un joven que a los 16 años soñaba con convertirse en un gran cantante y que desde entonces no se ha bajado de los escenarios. «Soy un privilegiado, tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta y además cuento con el reconocimiento y la fidelidad de un gran número de seguidores que me permiten seguir viviendo de ese sueño». Hoy estará en Santander firmando discos de las 18.30 a las 20.30 horas. «Voy tranquilo y con ganas porque la verdad es que el público cántabro es terriblemente cariñoso y muy respetuoso», asegura.

El disco que acaba de publicar reúne, según dice, las canciones más populares del repertorio italiano. «Desde 'Volare' a temas de Ricchi e Povori, Lucio Dalla o Pino Donaggio», recuerda. Unos temas de todas los tiempos que han enamorado a distintas generaciones y que canta en español. ¿Y cual es la mejor canción de amor?, se le pregunta. «Imposible decidirse por una, hay tantas...pero sí que creo que los italianos siempre han sabido conjugar muy bien la letra con las melodías, por eso cualquier tema de 'Vía Dalma' valdría», responde.

Aunque se trata del tercer y último volumen dedicado a la música italiana, vuelve a suponer un cambio de registro en su trayectoria. Su anterior trabajo 'Dalma' mostraba un tono más alegre en el que incluso presentaba composiciones propias. «Cuando me propusieron hacer un segundo disco de canciones italianas tras el éxito de 'Vía Dalma' me resistí un poco por eso que siempre se dice de las segundas partes. Pero volvió a tener una gran acogida y eso nos animó a grabar un tercero. Pero eso no quita que vaya a dejar de hacer lo que he hecho hasta ahora. Es como cuando vas a un restaurante y entre plato y plato tomas un digestivo. Estos discos han aparecido entre álbumes propios y en el próximo volveré otra vez a la normalidad».

«En mi ánimo está pensar que lo mejor aún está por llegar»

En 2019 se cumplirán treinta años de carrera y ya anuncia que hará una celebración especial. Reconoce quesiempre ha sido muy feliz de poder vivir de lo que es su máxima pasión. «Mi trabajo consiste en viajar con un grupo de amigos en una furgoneta para hacer lo que más nos gusta y nos divierte», insiste.

De su trayectoria, afirma, no arrepentirse de nada. «He intentado evolucionar cada vez que he presentado un disco y reconozco que algunos son más redondos que otros. Es cierto que la cosa igual está hora algo más complicada, pero evidentemente no puedo pretender que todos sean número uno. Hay canciones que perduran como 'Bailar pegados' o 'Galilea' y que afortunadamente han sobrevivido el paso del tiempo, pero siempre está en mi ánimo el pensar que lo mejor está por llegar».

El lunes comenzó una nueva edición de 'Operación Triunfo' y se le pide su opinión sobre este tipo de concursos de talentos. «Te confieso que me lo tragué entero», ríe, y reconoce que es muy partidario de este programa. «Estamos hablando de llevar la música a la televisión en un horario de máxima audiencia y ya sólo por eso creo que merece la pena. Pero además, en este caso los concursantes son gente muy joven que viven en una academia donde reciben un aprendizaje y esto me parece muy positivo», asegura. Si bien espera que «cuando salgan de ahí no piensen que ya tienen una carrera segura porque eso es totalmente falso y ha quedado demostrado». ¿Y qué les recomendaría? «Que sean humildes. Es lo más importante para vivir y triunfar de la música. El lunes me chocó las malas caras que pusieron algunos de esos jóvenes cuando se les hacía alguna crítica y eso no debe de ser así. La humildad, el saber escuchar y las ganas de aprender son esenciales para triunfar».