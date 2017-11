La 'youtuber' cántabra Zaifer4 presenta su primer disco en Santander La artista cántabra Zaifer4. / DM Tras darse a conocer en internet a través de plataformas como Vine y Youtube, se adentra en el mundo de la música con su primer álbum ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Viernes, 24 noviembre 2017, 07:26

«No hay lugar como el hogar», decía Dorothy Gale en 'El mago de Hoz'. Lo mismo que debió pensar la artista cántabra Zaifer4 (Ainara Fernández Vega, Santander, 1995) cuando comprendió que uno de sus grandes sueños, el de poder dedicarse a la música, una de sus grandes pasiones, se había cumplido. Gracias a ello, esta tarde estará presentando su primer disco en el EMME Club de Santander. Lo hará rodeada de sus amigos y familiares, pero también por muchos de sus fans, que la han visto crecer y perfeccionar su talento musical prácticamente en directo a través de las redes sociales. El encuentro de presentación del primer trabajo de estudio de Zaifer4, que comenzará a las 20.30 horas, está abierto a todos aquellos que deseen asistir y cuenten con una de las invitaciones, que se pueden imprimir en la versión digital de esta noticia.

Nervios y mucha emoción. Así resume Zaifer4 los días previos a su debut musical. Porque no sólo actuará en directo y no sólo se centrará en la música: aprovechando otra de sus facetas, la humorística, Zaifer4 también realizará diferentes monólogos entre las canciones que presente: «Vamos a tocar canciones inéditas ya que el disco sale el año que viene. El acto va a ser muy especial porque estarán tanto aquellos que me han apoyado desde el principio en esto como los nuevos que he ido conociendo en el camino». En el plano musical, Ainara Fernández saldrá al escenario acompañada por toda una figura del panorama musical español como el guitarrista y productor Alfonso Samos, uno de los aspectos que mas enorgullecen a esta prometedora artista: «Nada de todo esto sería posible sin mi productor Alfonso Samos. Es un grande de la música en este país y pilló al vuelo el estilo que yo buscaba (y sigo buscando) desde el principio. Hay algo que siempre me dice y es que con la música nunca se acaba, y que una canción realmente es algo infinito porque tiene millones de combinaciones».

LA CITA Lugar EMME Club en Santander (c/ Casimiro Sainz, 10). Se requiere invitación. Música y humor Además de presentar varios temas, Zaifer4 intercalará monólogos de carácter humorístico. Conseguir invitación Pueden descargarse e imprimirse en la versión digital de esta noticia.

Cuestionada por el salto cualitativo que ha dado en su faceta artística, y del que este primer disco es reflejo, Zaifer4 reconoce que aunque ha sentido vértigo en algún momento, «ha sido un proceso muy dinámico y en el que me he sentido muy cómoda en todo momento. Obviamente hay que cumplir fechas y horarios y los momentos fortuitos de presión están ahí, pero creo que también son necesarios, porque sin ellos puede perderse mucha motivación». Lanzarse al complejo y disputado mercado musical, y hacerlo con temas propios, cuyas letras ha escrito ella misma, también suponía un auténtico reto: «Las letras de las canciones surgen en base a experiencias que he vivido, e intento que la gente que después las escuche, les ayuden de alguna manera. De momento las dos que hemos sacado, tanto 'Madrid' como 'Volverme a ver', me han permitido sentir el apoyo de mucha gente que se ha sentido identificada, y eso ayuda a tirar para adelante».

«Quería presentar el disco en mi tierruca antes que en ninguna otra parte»

Más allá del apoyo recibido desde su productora, 'Let's Do It', Zaifer4 valora especialmente el apoyo de sus fans: «Todo ha sido menos difícil junto a los miembros de mi productora, y también gracias a muchos seguidores que se han animado a viajar desde lejos para poder asistir a la presentación del disco. Es increíble, estoy muy emocionada y me reconforta saber que ellos, a través de las redes, confían en esto y quieren ser partícipes en el concierto, lo que seguro convertirá el día 24 de noviembre en algo muy especial».

El día ha llegado. Esta noche, invitación mediante, muchos disfrutarán de la música de esta joven cántabra, que tiene muy claro cuál es el secreto del éxito de sus temas: «Siempre intento que retraten lo que siento y que hagan llegar a la gente lo que trato de transmitir».