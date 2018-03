El musical Dirty Dancing programa una nueva función en Santander ante la demanda de entradas Laura Enrech y Pablo Ceresuela, protaginistas del musical de Dirty Dancing. / DM . Las siete funciones que se representarán en el Palacio de Festivales serán el jueves 15 de marzo (20.30 horas); el viernes y sábado, días 16 y 17 (18.00 y 22.00 horas ambos días); y el domingo 18 (17.00 y 20.30 horas) DM . Santander Lunes, 5 marzo 2018, 19:52

El musical 'Dirty Dancing' ha programado una nueva función en el Palacio de Festivales de Cantabria el 18 de marzo, a las 20.30 horas, dado el éxito de taquilla y atendiendo a la demanda del público, según ha informado la organización.

Esta nueva función, a las 20.30 horas del domingo, día 18 de marzo, se suma a las ya previstas en Santander a partir del próximo 15 de marzo. Las entradas ya se pueden comprar aquí.

El espectáculo recrea la película que en la década de los 80 reinventó el género del baile con un nuevo estilo, incluso incluye alguna escena más del entorno sociocultural de la época, y sumerge al espectador en la historia de amor de Johnny y Baby.

Además del oscarizado (I'veHad) The Time of My Life, la sensual Hungry Eyes, ¡Hey! Baby y Do you Love Me, la versión teatral incluye temas musicales que habían quedado fuera de la banda sonora original.

Antes de su llegada a España, el musical se ha estrenado con éxito en el Teatro Royal de Sydney, Australia, convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido records de taquilla en el WestEnd de Londres.

