La nueva temporada del Palacio arranca con el estreno de 'Un plan de muerte' Ruth Garreta y Vanesa del Castillo estrenan hoy en el Palacio de Festivales 'Un plan de muerte'. La compañía cántabra Teatro Teatrae presenta hoy un espectáculo dinámico y cargado de sorpresas, con música, baile y mucho humor

El estreno de la obra 'Un plan de muerte', de la compañía cántabra Teatro Teatrae, inicia este viernes la nueva temporada en el Palacio de Festivales. La historia de dos hermanas octogenarias que sobreviven, pese a su mísera pensión, en unas circunstancias a las que no están acostumbradas. Lejos quedan las lentejuelas y las noches de cabaret. La función, en la Sala Pereda (20.30 horas) está escrita y dirigida por Ruth Garreta, quien también actúa junto a Vanesa del Castillo y Mitxel Santamarina.

'Un plan de muerte' es un espectáculo dinámico y cargado de sorpresas. Herme y Abi, dos hermanas, sueñan con retirarse a un paraíso terrenal. Y en su empeño, planean su óbito para cobrar la póliza del seguro de vida. En esta comedia burlesca todos son partícipes de las estrafalarias confabulaciones de las ancianas. De la mano de Monty Lima se sucederán las coreografías que se adentran en la vida de dos mujeres, desde su juventud hasta la actualidad, en un orden que el espectador deberá estructurar en la historia. Este espectáculo no se deja nada en el tintero, personajes que cobran vida a través de proyecciones que interactúan con las hermanas, música y baile para viajar a través del tiempo, y sobre todo mucho humor.

La escenografía diseñada por Patrick Forestier, se compone de unos paneles giratorios que darán lugar a todos los ambientes; salón, iglesia, habitación, cabaret y playa. A su vez el gran protagonista de esta obra, el ataúd, se irá transformando en función de cada escena. Todo ello combinado con una luz diseñada por Eduardo García. Ruth Garreta dirige este espectáculo con la intención de provocar, que el espectador, «sufra una catarsis a través de la risa y experimente el placer de soñar con estos estrambóticos personajes, ideados para hacernos reflexionar sobre la cruda realidad de la vida, mediante el sentido del humor negro».

Vuelve la revista

Y este sábado, la Sala Argenta acoge una de las producciones que más éxito han gozado en la última temporada en Madrid (20.30 horas). 'Un chico de revista' supone la vuelta de este género a los escenarios españoles, y es la primera vez que llega al Palacio de Festivales. Original de Juan Andrés Araque Pérez, y con la dirección de Juan Luis Iborra, está interpretada por Edu Morlans, Rosa Valenty, Cayetano Fernández, Pepa Rus, Ángel Pardo, María Vidal, Andreu Castro y Elisa Mantilla, entre otros. Espectacular, así se puede calificar la vuelta de la revista al teatro de la Latina donde se estrenó esta producción. La crítica señaló que hacía muchísimo tiempo que el templo de Lina Morgan no resplandecía de esta manera. Las lentejuelas, las plumas y las míticas canciones que hicieron grande el género suenan ahora, con más fuerza que nunca, en 'Un chico de revista'.

El espectáculo acercará a los más jóvenes a un formato totalmente actual de teatro musical, con un texto original pero versionando grandes éxitos musicales de siempre en el mundo de la revista musical española. El público más maduro revisará los grandes éxitos de antaño pero llevados a escena de una manera actual por actores de gran repercusión y puesta en escena de gran atractivo visual. Compositores como Fernando Moraleda, Jacinto Guerrero o Francisco Alonso estarán presentes, como no, en el espectáculo.

La acción comienza en el Sacromonte de Granada a finales de los sesenta. Rafael, joven gitano con grandes cualidades para el flamenco cumple su mayoría de edad, la familia celebra tan esperado momento. Su primo que trabaja en Madrid como guitarrista ha venido a verle y pronto surge la idea de que Rafael pueda demostrar su talento en Madrid, como artista flamenco, pues en Granada no podrá desarrollar sus grandes cualidades.

Yolanda del Val, famosa vedette de revista quiere estrenar un nuevo espectáculo en Madrid, ella cree estar en su mejor momento, pero no es así, hace tiempo que no llena los teatros, pero lo ignora. Rafael no se lo ha contado a nadie, pero sueña con el mundo del teatro musical y ser un auténtico 'boy' de revista, pero es gitano, del Sacromonte y eso es imposible. Al llegar a Madrid una circunstancia nada agradable hará que Rafael, sin saberlo su familia, sobre todo su madre, consiga entrar en la compañía de Yolanda, ser un auténtico 'boy' de revista.