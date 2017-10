La obra 'Cervantina', Premio Max al mejor espectáculo musical, llega al Palacio Seis actores sobre el escenario representan a una multitud de personajes creados por Miguel de Cervantes. / DM La compañía Ron Lalá se aproxima al universo creativo de uno de los genios de la literatura universal a través de textos, versos, versiones y diversiones LOLA GALLARDO Santander Domingo, 15 octubre 2017, 08:00

El grupo Ron Lalá acerca esta semana al Palacio de Festivales 'Cervantina', Premio Max al mejor espectáculo musical, en el que se aproxima al universo creativo de uno de los genios indiscutibles de la literatura universal. Textos, versos, versiones y diversiones en un montaje que dirige Yayo Cáceres, que también interpreta junto a Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Madgalena, Daniel Rovalher y Álvaro Tato.

En colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Ron Lalá estrenó esta obra hace un año en Madrid y desde entonces la crítica no ha dejado de cantar alabanzas, refrendadas a comienzos del verano con un premio Max. Viernes y sábado se podrá disfrutar de este montaje en el Palacio de Festivales. El viernes por la mañana dentro de la campaña escolar 'Nos gusta el teatro' y por la tarde, a las 20.30 horas, para el público en general. La obra volverá a esa misma hora el sábado.

PROGRAMACIÓN La obra Ron Lalá presenta 'Cervantina', versiones y diversiones sobre textos escritos por Miguel de Cervantes. El lugar En la Sala Pereda del Palacio de Festivales. El viernes, a las 10.00 horas para niños y a las 20.30 años para el público general. Volverá el sábado, a las 20.30. Dirección/reparto Yayo Cáceres dirige a un equipo en el que también están Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel Rovalher y Álvaro Tato.

Ron Lalá ya se había internado en los textos cervantinos con 'En un lugar del Quijote', éxito de crítica y público y finalista de los Max en 2014. Pero el universo de Cervantes abarca más que al hidalgo de la lanza y en esta nueva propuesta, la compañía ha querido «mirar a los ojos al autor, sus personajes y sus textos, dialogar con ellos desde nuestro lenguaje, nuestra música, nuestro humor y nuestra voz viva», explica el director literario de 'Cervantina', Álvaro Tato.

La obra recoge fragmentos de novelas y entremeses firmados por Cervantes: 'El Quijote', por supuesto, pero también 'Rinconete y Cortadillo', 'El licenciado Vidriera', 'El retablo de las maravillas', 'Persiles y Segismunda'... y otra decena de textos más. Es la búsqueda de «la flor y nata de su literatura inabarcable» para hacerla punto de partida de una obra con la que acercar al público un Cervantes en cierto grado de profundidad, «la belleza del idioma desencadenado y la hondura de su pensamiento libre», pero siempre con la buena compañía de la música en directo y la herramienta del humor, recursos con los que Ron Lalá se siente identificado. Un espectáculo que además realiza un esfuerzo en la iluminación, la escenografía, el vestuario... El trabajo de Juan Cañas, Miguel Magdalena, Álvaro Tato, Daniel Rovalher e Íñigo Echeverría sobre las tablas -representando a multitud de personajes, cantando, tocando...- también ha convencido a los críticos y a sus propios compañeros de profesión.

El resultado final es 'Cervantina', este espectáculo de base clásica y corazón contemporáneo, hora y media de representación que promete ingenio, talento y mucha diversión. Para su director, Yayo Cáceres, «Cervantes deja que sus personajes hablen. No los filtra; por eso incomodan. No los juzga; por eso son rebeldes. No los condiciona; por eso son libres y él, Miguel de Cervantes, es libre con todos ellos. Cervantes fue libre en la cárcel a través de sus personajes. Libre en la esfera de su obra, en su universo de infinitos círculos concéntricos que alguien abordará una vez y otra vez dentro de quinientos años». Porque para la compañía, 'Cervantina' «es un juego en el que jugamos a ser cervantinos, un malabarismo con sus palabras y las nuestras, una esfera entre las suyas, música nacida entre sus palabras y humor ronlalero. Para terminar diría lo que él dijera alguna vez: escritor divino si no fuera tan humano».

Sobre el escenario desfilarán mujeres libertarias, pícaros caballerescos, buscavidas bizarros, perros parlantes; cambios de nombre, de género, de estamento y de vida. Los personajes cervantinos, siempre mutables, siempre en fuga, rompen con lo establecido, se autodefinen, evolucionan y revolucionan.

Otro de los platos fuertes del montaje es la música. Siguiendo con el habitual sello musical que la compañía Ron Lalá imprime en sus espectáculos, vuelve a poner música a su nuevo espectáculo. Si en el anterior montaje 'En un lugar del Quijote', pusieron el acento en el plano subjetivo de la música, en 'Cervantina' la utilizan de un modo más «externo». La música del anterior montaje 'pintaba' el universo interno de Alonso Quijano, Don Quijote, su locura, su trastorno, su visión del mundo. Por eso, utilizaron sonidos «no naturales» a través de sintetizadores que convivían con algunos instrumentos tradicionales, para ofrecer el contraste entre la mente del Hidalgo y el «mundo real». En Cervantina, la música vuelve a estar en el plano del «aquí y el ahora». Vuelve a servir como vehículo para transportar al público en el tiempo, recrear lugares a través del folclore o para presentar emociones que caracterizan profundamente a los personajes.