Las compañías escénicas de Cantabria celebran hoy el Día Mundial del Teatro Representación de 'Lisístrata' de Aristófanes, del Grupo de Teatro de la Universidad de Cantabria, dirigida por Rita Cofiño, en versión del dramaturgo Isaac Cuende. / Celedonio Martínez Desde un enfermo con salud de hierro hasta una herramienta de comunicación, las compañías 'chequean' el sector y apuestan por la calidad, la pasión, la educación y la innovación LOLA GALLARDO Santander Martes, 27 marzo 2018, 07:12

Cantabria lanza hoy ocho mensajes para celebrar el Día Mundial del Teatro. Compañías y espacios teatrales 'chequean' al sector y apuestan por la calidad, la pasión, la educación y la innovación. El termómetro varía de unos a otros, pero todos reconocen entre líneas que el teatro tiene una salud de hierro. El Día Mundial del Teatro se celebra desde 1961 en centros culturales y teatrales de todo el mundo por iniciativa del Instituto Nacional del Teatro. Uno de los actos más representativos es la puesta en circulación de un mensaje. Y este año ¡son cinco!, uno de cada una de las regiones de la Unesco: Asia Pacífico, Países Árabes, Europa, las Américas y África.

El Día Mundial del Teatro reivindica hoy su condición de «refugio» de esta disciplina artística frente a las «injusticias» del mundo actual. «Hay muchas personas que dicen que el teatro no cambiará o no puede cambiar nada de lo que está ocurriendo, pero el teatro nunca huye y tiene la condición de refugio. Dondequiera que haya actores y audiencias, se contarán historias que no pueden ser contadas en cualquier otro lugar, ya sea en óperas o teatros de grandes ciudades o bien en campamentos de refugiados», ha dicho el actor británico Simon McBurney, uno de los encargados de leer hoy el manifiesto.

En Cantabria, compañías y espacios teatrales envían sus propios mensajes. Tras analizar el sector, celebran cada uno a su manera una fecha tan especial para ellos. El Palacio de Festivales se decanta hoy por una biografía de Oscar Wilde. La compañía TeatroLab Madrid y La Reló acercan a la Sala Pereda 'Gross Indecency' (Los tres juicios a Oscar Wilde), de Moisés Kaufman.

«Más cultura, más libertad, más educación, más solidaridad, más justicia, más vida, más teatro» Teatrería de Ábrego Oruña de Piélagos

«Tenemos en común la búsqueda de la verdad (...). Somos muchos, valientes y estamos aquí hoy» Hilo La Redonda (Vioño)

«El Día del Teatro no es tiempo de mensajes, es tiempo de pasar a la acción» Ruido Interno Santander

La veterana compañía cántabra Ábrego -Pati Domenech y María Vidal- reconoce que «el teatro es un enfermo con salud de hierro, que ha dejado de ser un entretenimiento masivo». Y entre sus necesidades señala que es fundamental el público: «Nunca va a dejar de haber grandes actores, directores, escenógrafos... pero para que se desarrollen es necesario el público».

Hoy celebran el Día Mundial del teatro con la puesta en escena de su último montaje 'Parajanov. La celebración de la vida', en Portugal. Su mensaje para este día es claro: «Hace falta más cultura, más libertad, más educación, más solidaridad, más justicia, más vida, más teatro». Pero para hacer más teatro hay que conseguir que la gente vuelva al patio de butacas con propuestas más mayoritarias. ¿Y la política? Dudan mucho de que los políticos crean en algo que no sea su propia supervivencia, por eso apuestan por más trabajo, más educación y más cultura.

El Café de las Artes propuso una iniciativa escénica con los vecinos de Castilla-Hermida. / Celedonio

La compañía Hilo gestiona La Redonda, en Vioño de Piélagos. Para ellos, Begoña García y Sandro Cordero, el teatro «resiste» porque es una herramienta de comunicación. Para llenar el patio de butacas propone una sencilla, o no tan sencilla, receta: calidad y mucho trabajo de comunicación. Insiste en su apuesta por la el teatro porque «un pueblo con cultura es un pueblo sin miedo, crítico y que no está dispuesto a tragarse cualquier cosa». ¿Qué harán hoy? Una fiesta en La Redonda donde entregarán los premios del concurso de micro-relatos, reunirán a dramaturgos y actores, bailarines y amigos. Esta compañía teatral hace suyo el mensaje de Maya Zbib (Países Árabes): «No seguimos una ideología o sistema de creencias, pero tenemos en común nuestra eterna búsqueda por la verdad, nuestro desafío al sistema de poder opresor y nuestra integridad como seres humanos. Somos muchos, somos valientes y estamos hoy aquí».

La Machina deja en el aire la pregunta sobre cómo está el teatro porque cree que tiene muchas respuestas. Pero si hay que posicionarse asegura que es «un enfermo que goza de buena salud». Eso sí, a la hora de expresar las necesidades del sector la lista es muy larga: más creadores con talento, menos mediocridad, responsables políticos y gestores dotados de criterio y valentía, espectadores críticos y arriesgados, más presupuestos... Y es que reconoce que los políticos sólo se acuerdan de la cultura cuando hay elecciones. Llenar el patio de butacas es complicado, pero entre líneas deja ver un lamento cuando dice que «una buena fórmula es tener un cabecera de cartel famoso y un producto superficial». Y es que para Francisco Valcarce, quien está al frente de La Machina, «cada representación es única e irrepetible, se crea y desaparece en el mismo acto».

«El Día Mundial del Teatro es una forma más de precarizar la profesión» El Principal Santander

«El teatro sigue siendo un arte ecológico: cada representación es única e irrepetible» La Machina Universidad de Cantabria

«'Re-vienta' la butaca. Airea ideas, bombea el corazón y conmuévete. Sueñas, luego ves teatro». Sala de Tres Santander

«Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho» Café de las Artes Santander

El Café de las Artes se muestra pesimista cuando mira al teatro: «Pasa por un momento bastante difícil donde la precariedad hunde día a día a compañías». Y reclaman un pacto en el que se desarrollen políticas que protejan a los artistas, promuevan y apoyen la creación. A la vez, reconocen que hay compañías emergentes que investigan nuevos mercados y, a nivel internacional, el gran desafío es encontrar nuevos públicos. Insisten en reclaman una política cultural y para llenar el patio de butacas apuestan por generar una cultura del entretenimiento y espectadores activos. Opinan que los políticos, en su mayoría, desconocen el sector y hoy «trabajaremos por lo que creemos que vale la pena» ¿Su mensaje? «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienes derecho» (artículo 44 de la Constitución Española).

El actor Sandro Cordero, de Hilo, durante la Gala de las Letras. / J. Cotera

Desde niños

Escena Miriñaque se muestra optimista, con matices. Reconoce que el teatro atraviesa una etapa «de gran efervescencia creativa», pero tiene muchas necesidades. La principal es dotar de las herramientas necesarias los vacíos fiscales que tiene la profesión. Para llenar el patio de butacas tienen claro que hacen falta propuestas de calidad y atender al público desde edades tempranas. ¿Y cómo celebrarán el Día del Teatro? «Pues con teatro. ¡Viva el teatro, el arte más antiguo. El arte más presente. El arte más asombrosos. Viva el teatro!».

El céntrico espacio teatral de Sala de Tres, en Santander, responde de forma enérgica a la pregunta de cómo está el teatro: «Vivo, a pesar de muchos». Y reconoce que «cuanto más se convulsiona una sociedad más vocea el teatro». Hay grandes dramaturgos y directores, de lo que deduce que la carencia no es artística, sino económica. Para llenar el patio de butacas su receta es sencilla. Hay que trabajar y dar lo mejor de cada uno, ofrecer un teatro de calidad. Su respuesta es rotunda a si los políticos creen en la cultura: No. Para celebrar hoy el gran día señalan que van a trabajar por y para el teatro y su mensaje en este día es «re-vienta la butaca. Airea ideas, bombea el corazón y conmuévete. Siéntete, vívete. Piensas, sueñas, luego ves teatro».

«Viva el teatro. El arte más antiguo. El arte más presente. El arte más asombroso. Viva el teatro» Escena Miriñaque Santander

En El Principal Santander, Edy Asenjo es tajante: «el teatro bueno está bien y la gente paga por verlo y mucho». Y frente a señalar las necesidades del teatro reconoce que hay que plantear «qué podemos ofrecer y cuánto estamos dispuestos a invertir». Para llenar los teatros defiende que hay que ofrecer innovación, calidad artística, sudar más y llorar menos. No confía en los políticos porque «salvo excepciones les sobra pundonor y las falta talento». No es hombre de celebraciones y considera que el Día Mundial del Teatro es una forma de precarizar la profesión. «Los profesionales deberíamos pelear todos los días por que ese día desaparezca», concluye.

Finalmente, desde Ruido Interno, su director Juan Carlos Fernández Izquierdo, entiende que los problemas del teatro son los mismos que tiene la sociedad: compromiso, diálogo, coherencia, pasión, revisión, renovación del discurso... Para llenar el patio de butacas propone educación. «Si el teatro te toca de manera intensa, entonces, ya no tiene escapatoria», dice. Hoy celebrará el Día del Teatro con los alumnos de su grupo de teatro y, por la tarde, viendo una obra. ¿Su mensaje? «No es tiempo de mensajes, es tiempo de pasar a la acción», dice.