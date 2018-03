El Palacio está preparado para bailar

Cuatro trailers llegaron ayer temprano al Palacio de Festivales, en Santander. Transportaban un escenario móvil, decorados, pelucas, vestidos, utillaje.... Es ‘Dirty Dancing’, que hoy levanta el telón. En apenas 36 horas todo tiene que estar listo –iluminación, decorados, vestuario y pelucas–. Un equipo de 25 técnicos trabaja a destajo para que hoy todo funcione, y que el público, incluso, vea un lago en el que Baby ensaya el famoso salto del ángel sobre Johnny, que al final bailará al compás de las primeras notas de ‘(I’ve Had) The Time of My Life’.

Pintura, reparaciones, lavadoras, plancha, peluquería.... Todo tiene que estar a punto para cuando hoy se levante el telón. ‘Dirty Dancing’, escrita por Eleanor Bergstein –que se ha encargado también de la adaptación teatral– llega a Santander bajo la dirección de Federico Bellone y producida por Letsgo. En los papeles principales, Laura Enrech y Pablo Ceresuela, que llegan hoy a Santander junto al resto del equipo actoral. Siete funciones –una más de las previstas inicialmente, dado el éxito en las ventas–. Más de 10.000 personas ya han comprado su entrada. Apenas quedan cinco o seis por función, salvo en la última del domingo. El escenario cuenta con tres giratorios para mover los distintos sets de escenografía que transportarán al espectador a los diferentes lugares donde se desarrolla la obra. El público se adentrará en el hotel Kellerman’s, en donde Baby se aloja con sus padres en unas aparentemente aburridas vacaciones: el hall, el comedor, los cuartos del personal, el jardín, las habitaciones de los huéspedes y el sótano donde el staff practica el ‘dirty dancing’ o ‘baile sucio’. La iluminación está diseñada por el reconocido italiano Valerio Tiberi, cuyo trabajo incluye musicales, ballet y ópera en Italia. El diseño de la iluminación consta de 150 aparatos de luz de última tecnología. El audio original es de Armando Vertullo, la coreografía es de Gillian Bruce y en España los responsables son los coreógrafos Marta Melchiorre y José Antonio Domínguez. Un equipo creativo que dirige este timón para transportar al público y vivir la emocionante historia entre Baby y Johnny. El vestuario dirige la mirada del espectador décadas atrás: decenas de pelucas y varios cientos de prendas muestran el estilo de los años sesenta. Incluso algún cancán cuelga de los armarios. Y hay baile, mucho ritmo y más baile.

Un historia sencilla y emotiva, un romance y una joven adolescente que va a descubrir el mundo. Itxaxo Barrios es la coordinadora de la productora Letsgo, que acerca el montaje a Santander. «Es una locura», explica. Y es que el domingo estaban actuando en San Sebastián y hoy en Santander. Entre medias han desmontado, montado y trasladado el espectáculo. Los camerinos ya están listos para recibir a los actores. «Las actrices tienen hasta ocho o diez cambios de ropa durante la función y Baby, la protagonista, tiene que cambiarse de vestido en una ocasión en apenas 25 segundos», explica. Para poder ser ágiles en el cambio de decorado, se eligió un escenario giratorio que por cada lado es diferente: la fachada del hotel, las habitaciones, el comedor... Incluso permite que los actores desaparezcan del escenario sin que el público lo note.

La versión teatral de ‘Dirty Dancing’ transforma de forma fiel el escenario a la mítica película de los ochenta, aunque con algunos elementos nuevos y contenido extra que no aparecía en la pantalla.

Programa Siete funciones Hoy se estrena el musical a las 20.30 horas. Mañana y el sábado habrá doble función, a las 18.00 y 22.00 horas y, el domingo, a las 17.00 y 20.30 horas. Precios Las localidades están prácticamente vendidas, salvo la función del domingo, a las 20.30 horas. El precio oscila entre las 24 y 50 euros. Más de 10.000 personas ya tienen su entrada

«Todo está supervisado por Eleanor Bergstein», indica Barrios, incluidas las nuevas escenas que se incorporan a esta versión teatral. Una de ellas transcurre una noche frente a una fogata, donde los clientes del hotel escuchan en la radio el discurso de ‘I have a dream’, de Martin Luther King.

La historia ocurre en el verano de 1963, cuando la joven de 17 años Frances ‘Baby’ Houseman está a punto de aprender una de las mayores lecciones de la vida, y a bailar. De vacaciones con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel Kellerman’s en Catskill, Nueva York, Baby muestra muy poco interés en las actividades recreativas del lugar hasta que encuentra una mejor forma de entretenerse cuando descubre por accidente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados del hotel. Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, Baby no podrá esperar ni un segundo más para ser parte de ese mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el carismático instructor de baile del hotel. A lo largo de más de dos horas se escucharán las memorables canciones ‘Hungry Eyes’, ‘Hey! Baby’, ‘Do you love me?’ y el clásico ‘(I’ve Had) The time of muy life’. Los cántabros cantarán, vibrarán y bailarán con las funciones de este musical. Y es que al llegar la escena final, el salto del ángel, «el público se emociona, aplaude y baila al compás de la canción ‘(I’ve Had) The Time of My Life’».