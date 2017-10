Una pareja al borde del precipicio Sauce Ena y Mariano Rochman protagonizan el drama 'Sed', que dirige César Barló. / DM Alejandro Brutón presenta 'Sed', una comedia dramática entre el amor y la perversión | La Sala Argenta del Palacio de Festivales acoge el viernes una obra teatral que adentra al espectador en la oscuridad del ser humano LOLA GALLARDO Santander Miércoles, 25 octubre 2017, 08:12

La pareja es una montaña rusa de emociones y conflictos. Y así se presenta en 'Sed', el drama teatral en el que sus dos protagonistas, Sauce Ena y Mariano Rochman, bajo la dirección de César Barló, se sitúan al borde del precipicio. La Sala Argenta del Palacio de Festivales acoge el viernes el montaje de Doble Sentido Producciones, escrito por Alejandro Butrón Ibáñez, que sitúa al espectador frente a un espejo antes de adentrarle en el lado más oscuro y tenebroso del ser humano.

PROGRAMACIÓN Teatro Doble Sentido Producciones presenta ‘Sed’, de Alejandro Butrón Ibáñez. Escenario Argenta, viernes, a las 20.30 horas. Musical La Sala Pereda acoge el estreno de ‘Cenicienta y el zapatito de cristal’, de Jana Producciones. Sábado, doble función: a las 17.00 y 19.00 horas.

En 'Sed', un matrimonio de profesionales bien avenido, con un hijo de unos cinco años, debe enfrentarse a una inesperada revelación. En una noche como tantas en la que están dispuestos a una buena juerga, todo termina, o empieza, cuando él estalla y confiesa sólo una mínima parte de su atracción sexual por los niños. La alarma es brutal. Ambos actores abordan un conflicto que normalmente se lleva en silencio y nos pone ante el espejo de todo aquello que social, moral y éticamente se ha censurado en nuestra sociedad. El tratamiento que el dramaturgo concede al tema genera un espejo aún más perturbador. No han pasado ni unos pocos minutos del comienzo de la obra y el espectador ya entra en faena, encerrado en la misma habitación con los personajes y abordando un tema que no para de estallar a diario y que se oculta en gran medida hasta que un grito desolado da la campanada.

Los intérpretes, Sauce Ena y Mariano Rochman -son Ella y Él, así, sin nombres ni apellidos-, se meten a fondo enseguida en una lucha sin cuartel; sus personajes pasan del encantamiento sensual a ritmo de comedia a un frustrado encuentro erótico para empezar a recorrer juntos el infierno tan temido en que se excita el marido. Una función novedosa sobre un tema de angustiosa actualidad con grandes actores que nos hacen cómplices del drama sin salir en ningún momento de sus personajes y situaciones, viviendo a tope una locura que se extiende como una plaga.

El desarrollo de la situación pasa por el intento lógico de huida de Ella, el acercamiento para intentar la ayuda, la desconfianza o los juegos eróticos... hasta llegar a un final que queda en suspenso y en el que el espectador tendrá la responsabilidad de imaginar el desenlace.

El hilo narrativo de la obra se sigue con permanente interés porque tiene una cuidada estructura de intriga policiaca. La boca del lobo está en casa. Un hombre quiere defenderse de sí mismo, pero no sabemos si tiene capacidad para ello. Su tentación parece aumentar. Como aumenta el desafío de la mujer que le ama.

El Palacio con los niños: Estreno del musical ‘Cenicienta y el zapatito de cristal’ El musical ‘Cenicienta y el zapatito de cristal’ se estrena el sábado en el Palacio de Festivales. Dirigido por Javier Muñoz, este montaje de Jana Producciones es una adaptación musical del famoso cuento de Charles Perrault. Es el cuento de hadas más famoso de la historia. Cenicienta es una joven muy hermosa y muy buena. Su cruel madrastra y sus dos hermanastras la obligan a ocuparse de las labores más duras de la casa y la tratan como la última de las criadas. Pero un día, un apuesto Príncipe organiza un gran baile para elegir a su princesa. Una puesta en escena que trasladará a los niños al cuento de Cenicienta, con el príncipe, el hada y la malvada madrastra. Es un montaje de música, teatro y baile con príncipes y princesas, ratones que se convierten en caballos y calabazas en carrozas. Las diez canciones, con diversos estilos, se acompañan de efectos especiales y acrobacias. Hay 18 personajes en este montaje, interpretados por siete artistas, entre los que figuran Jacobo Muñoz y Carla Fernández. La trayectoria de Jana Producciones está avalada por 43 premios nacionales.

Esta 'Sed' de Butrón Ibáñez no se parece a ninguna otra. No se dan respuestas, pero sí se plantean muchas preguntas. 'Sed' es riesgo teatral, vértigo ante lo desconocido o, mejor dicho, ante lo que nos gustaría no haber conocido. Un montaje que dejará sin aliento a un público que poco a poco se adentra en la oscuridad del ser humano y que solo tras unos segundos de reflexión, podrá arrojar algo de luz.

La escenografía -de Juan Sebastián Domínguez, que también se encarga del vestuario-, es sencilla y recuerda las construcciones de los famosos juegos infantiles Lego -una mesa, que al darle la vuelta se convierte en bañera; pequeños bancos que hacen de sofá doméstico, o mesas de ordenador...-, algunos muñecos Playmobil, como evocadora metáfora de la presencia constante de los niños en la cabeza del protagonista. La potente dirección de César Barceló consigue que el público se adentre en el estado anímico de la pareja que va de la rabia a la depresión, de la ira al sentimiento de culpa, de la desconfianza al enfrentamiento.

Y, de fondo, en los momentos críticos del montaje, una música lejana, incómoda, que pugna por hacerse un hueco con los alegres y despreocupados gritos de los niños disfrutando en un parque o saliendo de la escuela. Para el público, el viaje de 'Sed' será necesariamente una apertura de un gran interrogante que se desarrollará a lo largo de toda la función.