La participación ciudadana centrará las Jornadas ‘Marca Cultura Territorio’

Las II Jornadas 'Marca Cultura Territorio' que se celebrarán los días 14 al 17 de marzo en La Magdalena incidirán este año en la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de la ciudad.

Las II Jornadas ‘Marca Cultura Territorio’ que se celebrarán los días 14 al 17 de marzo en La Magdalena incidirán este año en la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de la ciudad. Así lo explicó ayer Ángel Astorqui, presidente de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (Pecca), uno de los colectivos organizadores de estas jornadas junto a Artekale del País Vasco y Acpta de Asturias. Acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la directora general de Cultura, Eva Ranea e Isabel Loriente de Artekale, Astorqui recordó que este es el segundo año que se celebran estas jornadas en las que el debate, el diálogo y el intercambio de experiencias serán los grandes protagonistas.

Esta edición incluye seis sesiones formativas, cinco mesas redondas y dos talleres con temáticas relacionadas con el turismo y los territorios creativos, las políticas en el entorno local, el impacto de los proyectos que se lleva a cabo en este área, la relación entre cultura y feminismo, los nuevos modelos educativos o la financiación de los proyectos de ámbito europeo.

Durante la presentación, celebrada en la librería Gil, en un acto en el que participaron un buen número de representantes de las empresas culturales de Cantabria y la concejal del área del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz, se destacó que, como novedad, los ciudadanos dejarán oír su voz. Y lo harán desde la misma inauguración el día 14. Para ello un grupo de 18 personas participa desde hoy en el taller experimental ‘Se buscan personas’, que se desarrollará hoy y mañana y el próximo fin de semana y que está impartido por la compañía La Rueda Teatro Social y el Café de las Artes. El resultado de este taller será un montaje de ‘Teatro de Encuentro’ que rescata la narración como medio para adentrar al público en tema de interés social; para fomentar el diálogo, los debates en grupo y la resolución de conflictos entre los distintos actores del ecosistema cultural.

La ciudadanía volverá a tomar la palabra en la última de las sesiones, el sábado día 17 de marzo. En esa jornada, a la que también acudirán representantes políticos, se abordarán dos de los programas que comparten las tres ciudades organizadores (Santander, Bilbao, Gijón): ‘Tan Cerca’ y ‘Cultura Emprende’, pero serán los ciudadanos los que expliquen como reciben ellos las actividades que se promueven.

Durante los cuatro días que dura este encuentro, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura del Gobierno regional, la Fundación Santander Creativa y el Ayuntamiento de Santander, el Palacio de La Magdalena se convertirá en un centro de trabajo y formación para analizar los retos, problemas e inquietudes de las empresas culturales de las tres ciudades.

Benito Burgos, coordinador cultural de Ministerio de Educación; Antonio López de Ávila, experto en Turismo e innovación en el IE Business School; o Luis Bonet, director del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, figuran entre la nómina de participantes y ponentes.

Apoyo institucional

El apoyo tanto del Gobierno regional como del Ayuntamiento de la ciudad quedó bien patente no sólo por la presencia de Gema Igual y Eva Ranea, si no también por sus palabras de ánimo. La directora general de Cultura destacó el espíritu colaborativo de estas jornadas y recordó que «el diálogo continuo y honesto con los agentes culturales» es uno de los objetivos del Ejecutivo. También apuntó que «la cultura y el patrimonio son los dos aspectos que definen no sólo a Cantabria», sino «a cualquier territorio», y destacó que es importante ahondar en el concepto «marca territorio», que «engloba las características propias y diferenciales».

La alcaldesa, por su parte, reconoció la importancia de las empresas culturales para la ciudad «que generan empleo y una labor bien necesaria para la ciudadanía». También recordó que la cultura se está convirtiendo en generadora de turismo en la ciudad y que Santander apoyará y fomentará todas las actividades que se realicen en este aspecto. «La cultura tiene que ser para los santanderinos y para los cántabros, pero tiene que ser también «una herramienta para captar turistas».