Paula Rojo abre el fin de semana de conciertos en Escenario Santander Paula Rojo acaba de grabar el videoclip ‘7 besos’, tercer sencillo de su álbum ‘Un viaje en el tiempo’. : / Alex Piña 'La chica del ukelele' regresa este viernes con su disco más country | El domingo la sala del Parque de Las Llamas repite el musical 'Legends of Rock' ROSA RUIZ Santander Viernes, 26 enero 2018, 07:28

Desde su aparición en el concurso 'La Voz', la vida de Paula Rojo cambió por completo y, aunque se quedó a las puertas de la semifinal, su frescura enamoró de forma unánime a todos los espectadores, sobre todo a los más jóvenes. Su dulce voz y su personal estilo interpretativo cautivaron a un público que la adoptó bajo el cariñoso apelativo de 'la chica del ukelele' y las ventas de ese instrumento crecieron de forma exponencial. Este viernes regresa a Santander con '7 besos', el tercer sencillo de su álbum 'Un viaje en el tiempo' tras haber grabado un videocilp el pasado fin de semana en el Palacio de Meres en Asturias.

La canción, un relato intimista y personal en la misma línea de sus anteriores canciones. Aquel inolvidable 'Sólo tú', dedicado a su hermano pequeño y que supuso su primer gran éxito de radio y de ventas digitales. Le seguiría 'Si me voy', donde la influencia de la música country en la artista asturiana se hace evidente, acompañada por el ritmo juguetón de la recordada e imitada coreografía de los vasos. Ambos temas estaban incluidos en su álbum debut 'Érase un sueño' (Universal Music 2013) que llegó a ser disco de oro por ventas físicas y en plataformas digitales. Después presentó 'Creer para ver' (2015) y en año pasado el álbum que ha sido premiado por el circuito 'Girando por salas' y que además de traerla a Santander le ha llevado ya a la madrileña Sala Caracol y el Irish Rover de Salamanca, antes de viajar a Barcelona, Sevilla y Málaga.

CONCIERTOS Paula Rojo. La cantante presentará canciones de su tercer álbum 'Un viaje en el tiempo'. Este viernes, a partir de las 21.00 horas. Legends of Rock. El músical para público familiar regresa a Escenario Santander este domingo a las 17.00 horas. Lugar Escenario Santander (Parque de Las Llamas)

Los mensajes de sus canciones y la música siempre fresca han convertido a muchos de sus temas en himnos para los más pequeños, niños que no faltan a sus actuaciones y que le han convertido en uno de sus ídolos.

Un momento del musical ‘Legends of Rock’, que tendrá lugar este domingo a las 17.00 horas. / E. S.

El musical del rock

El público más joven será también el principal destinatario del concierto del domingo. Se trata de 'Legends of Rock, el musical para toda la familia', protagonizado por una superbanda que interpreta los clásicos del rock desde los años 60 a los 90, recorriendo todos los clichés, hits, puestas en escena del rock and roll. «Un show con mayúsculas lleno de purpurina, fuego, juegos de luces espectaculares y una historia con un final sorprendente», aseguran desde Escenario Santander quien reiteran que se trata de una experiencia para vivir en familia en directo con artistas invitados y efectos especiales.

Desde los Beatles a Bon Jovi pasando por Van Halen, The Doors o los gigantes Rolling Stones, ellos han escrito las páginas doradas del rock and roll y así lo cuenta 'Legends of Rock'.

El show se estrenó el pasado mes de noviembre en esta misma sala e iba a repetirse el pasado día 4 de enero, si bien, la enfermedad de uno de los músicos obligó a su traslado hasta este domingo. Habrá olor a gasolina, humo, coches y una selección de efectos diseñados por el mago Raúl Alegría.

Sobre el escenario, siete músicos tocando en directo, diálogos cortos, cambios de vestuario y un repertorio de clásicos del rock que descubrirán los más pequeños y revivirán sus padres.

En los últimos meses, Escenario Santander, instalación dependiente del Ayuntamiento de Santander y que gestiona Delfuego Booking, ha sabido combinar la oferta de conciertos para todo tipo de públicos, haciendo un espacial hincapié en los más jóvenes con el objetivo de que puedan familiarizarse con la música desde bien pequeños y disfrutar de los conciertos con sus padres.