Malabaracirco celebra su aniversario con una gala de circo en Torrelavega DM El evento, que tendrá lugar mañana sábado en la Asociación Cultural Octubre, contará con artistas invitados reconocidos internacionalmente ROSA RUIZ Santander Viernes, 8 diciembre 2017, 08:24

Hace 22 años un grupo de jóvenes con un interés común por el circo decidieron unirse para difundir esta manifestación artística por la región. Nació así Malabaracirco, una compañía que ha sabido aglutinar el espectáculo con la formación y que se ha convertido en cantera para una nueva generación de creadores. Este sábado celebrará su aniversario entre amigos. Con una gala que tendrá lugar en la Asociación Cultural Octubre de Torrelavega y que contará con la participación de artistas de reconocimiento internacional. Durante el espectáculo se sucederán números de magia, equilibrio de manos, danza, malabares, clown, música en directo y muchas otras sorpresas, tal y como señalan desde la compañía quien también aseguran que «seguiremos luchando, creando y construyendo circo, deseosos de poder compartir recuerdos, risas, ilusiones, con todos aquellos que habéis crecido con nosotros».

La gala que comenzará a las 19.00 horas contará, entre otros artistas, con Andrés Vázquez de Prada, madrileño afincado en Cantabria que presentará su número de equilibrio de manos y danza o Guillermo Porta Gómez (Galicia) formado como artista en la Escuela de Circo Carampa de Madrid y en Circus Space de Londres.

También actuará Iciar Bajo, violoncellista y payasa madrileña que presentará un nuevo número de clow musical o las cántabras Sara Reyes, alumna de la Escuela de Circo y Teatro Física de Torrelavega quien ofrecerá un número de trapecio dance o Cristina Juárez y Gema Antolín que pondrán la guinda musical en el escenario con una propuesta «con muchos pies y poca cabeza».

Alfonso Lupo, licenciado en circo en Circus Space (Londres) que trabaja actualmente en el campo de la improvisación teatral será el maestro de ceremonias.

No faltará, no podría, un número a cargo de la compañía Malabaracirco que, para esta ocasión, pondrá en escena su obra 'He Ad'. En ella Igor y Sigor, encarnados por José Iturraspe y Nacho Amigo, abren al público la puerta de su pequeño mundo: una segunda oportunidad para la vida, sus relaciones imposibles, el pasado, el futuro, y sobre todo la amistad incondicional. Aunque a ellos todo esto les traiga de cabeza... Se trata de un espectáculo de humor irreverente, rememorando a aquellos feriantes que viajaban de pueblo en pueblo. Con sus historias y sus rarezas intentarán poner un poco de luz a un futuro que se les presenta muy negro.

La Gala Artistas Isla le Triska (Galicia), Andrés Vázquez de Prada (Madrid), Sara Reyes (Cantabria), Guillermo Porta Gómez (Galicia), Gorka Pereira (País Vasco), Iciar Bajo (Madrid), Cristina Juárez y Gema Antolín (Cantabria), Alfonso Lupo (Madrid) y la compañía Malabaracirco. Lugar Asociación Cultural Octubre de Torrelavega Fecha y hora Sábado 9 de diciembre, a las 19.00 horas. Entradas Una hora antes del inicio del espectáculo a un preci de 3 euros para socios y 5 para los que no lo son.

Malabaracirco, con sede en Torrelavega, comenzó su andadura en el año 1995 con el objetivo de aglutinar a una serie de jóvenes con un interés común: el circo. De esta manera comenzó a difundir el circo inicialmente Cantabria y luego más allá de la región. Durante siete años desarrolló un encuentro de artistas circenses en el municipio de Mogro que fue pionero en España y que ayudó a dar a conocer este apasionante mundo y sirvió para que artistas de dentro y fuera del país mostraran y compartieran sus trabajos.

Por todo el mundo

A lo largo de estos 22 años de andadura, Malabaracirco ha creado más de 20 montajes de circo teatro, con los que han participado en programaciones circenses y festivales en España, Francia, Suiza, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Australia, Senegal, Argentina, Costa Rica, Nicaragua y Cuba. Durante estos años, por la compañía han pasado más de una treintena de artistas, algunos de ellos en la actualidad continúan trabajando en el mundo del circo.

Actualmente está formado por Graham Wood Robinson, Javier Amigo, Ignacio Amigo, Yesica Balbás, José Iturraspe, Elena Umlauff y Laura Sañudo, pero la compañía cuenta con artistas de otras disciplinas para sus creaciones y montajes.

En el año 2005 la compañía puso en marcha la Escuela de Circo y Teatro Físico de Torrelavega. Este proyecto, pionero en Cantabria, es referente en la formación circense a nivel estatal, y ha servido para que aproximadamente 900 personas conozcan y sientan de primera mano este arte.

En la actualidad Malabaracirco compagina las actuaciones con su faceta formativa y cuenta con diversos proyectos de circo educativo en Cantabria, además de colaborar impartiendo formación, en Escuelas de Circo en España, Suiza, Francia e Inglaterra.