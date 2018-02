El polémico cartel oficial de Metallica diseñado por un cántabro Antonio Gómez Bueno Antonio Gómez Bueno, artista de Torrelavega afincado en Estados Unidos desde hace 30 años, ha recibido numerosas críticas por plasmar un torero en el diseño promocional del concierto del pasado 5 de febrero en Madrid ANA DEL CASTILLO Santander Jueves, 15 febrero 2018, 07:31

Pablo Picasso dijo en una ocasión al novelista André Malraux que «la vida de los españoles consiste en ir a misa por la mañana, a los toros por la tarde y al burdel por la noche. ¿Cuál es el elemento común? La tristeza». Ese era el concepto que el padre del cubismo tenía de su país en 1934. Casi 84 años después, en España no se juega ni con los toros ni con su imagen. La situación ha cambiado y la tauromaquia se debate todavía entre la ética y la estética. Claro que alguien que -como el artista cántabro Antonio Gómez Bueno- vive fuera de las fronteras nacionales no tiene porqué conocer los debates sociales que afronta el país. ¿O sí?

La banda Metallica actuó en Madrid los pasados 3 y 5 de febrero y como acostumbra a hacer en cada concierto, encargó el cartel promocional de las actuaciones a un artista. En esta ocasión la responsabilidad cayó en el torrelaveguense Gómez Bueno, afincado en Estados Unidos desde hace 30 años y amigo de la banda. El dibujante -con un particular universo creativo basado en caricaturas con colores llamativos- diseñó un cartel con un metalhead torero lleno de tatuajes y detalles, cuatro toros (uno en cada esquina) y la bandera de España enmarcando el dibujo.

Bastaron los pocos segundos que tarda una imagen en subir a Instagram para que los seguidores -y los que no lo son- de Metallica se echaran encima.

El cartel -subido a las redes sociales por Metallica- tiene en estos momentos 58.500 'me gusta' y 780 comentarios, en su mayoría negativos. Algunos usuarios dejaron mensajes como «os escucho desde incluso antes de nacer, cuando mi madre me ponía vuestras canciones estando embarazada de mí, siempre habéis sido leyenda, pero esto... es vergonzoso», «el peor cartel de la historia», «un asco», «menuda mierda», «viva la España rancia», «está fuera de lugar» o «con ese cartel se me quitan las ganas de acudir al concierto», entre otros.

El propio Gómez Bueno -a petición del manager de Metallica- se vio obligado a contestar a los críticos de Instagram: «Creo que tengo que explicar que a mí nadie me ha pedido que haga un cartel que represente a España, al gusto de los españoles o a la opinión de Metallica sobre ninguna circunstancia, ni nada parecido. No represento ni a España, ni a Metallica, solo me represento a mí mismo, y ésta es mi decisión».

Pero no solo tuvo detractores el artista torrelaveguense. Hubo quien defendió su cartel con comentarios como «la enfermedad del español, quejarse de todo. Cartel brutal te gusten o no los toros», «el cartel se sale», «muchas quejas por el póster y tal, pero es un póster diferente» o «creo que es más una burla que otra cosa pero bueno, vosotros a lo vuestro, siempre buscando polémica».

Pasados los días, con la polémica más calmada, Gómez Bueno explica a este periódico que dibujó un torero «como podía haber utilizado a una monja, a un fontanero o a un astronauta» y hace una reflexión muy clara: «Nunca he dejado que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, así que voy a seguir igual. La decisión por la que utilicé un torero era puramente estética. Lo que han conseguido es que a partir de ahora utilice más la figura del torero, incluso cuando me encarguen un cartel de surf». Y aún hace una segunda lectura: «Si no te gustan los toros, no te gustan, pero ¿por qué no puedo usarlo yo en un cartel?».

Una de las críticas más repetidas se basa en que el cartel no representa a España, pero la cuestión, según Gómez Bueno, es que a él nadie le pidió que hiciera un cartel representativo de España. ¿No estaba al tanto del debate abierto en su país entre taurinos y antitaurinos? «Cuando vengo en verano suelo ir un día a los toros y sí que he visto en la puerta diez personas insultando a todos los que entran, pero no pensé que el cartel fuera a ser tan polémico».

De todas maneras, Gómez Bueno quiere agradecer -con la sorna que aún le queda después de todo este revuelo- el tiempo que se han tomado algunas personas en las redes sociales «para darme consejos sobre cómo tenía que haber diseñado el cartel. Muchas gracias a todos».

El artista cántabro -que ha pasado once días en España para asistir a uno de los conciertos de Metallica y para ver a su familia en Santander- cenó en Madrid con la banda tras las actuaciones. Es entonces cuando los componentes del grupo (James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo) dieron su versión de lo ocurrido: «Me dijeron que de todos los carteles que tenían era el que más les gustaba».

El arte del toreo o el toreo en el arte El escultor y dibujante colombiano Fernando Botero cree que los toros hacen la vida fácil al pintor. Lo mismo debió pensar Goya -incondicional aficionado a los toros- cuando en 1816 constituyó la mejor expresión de su mirada independiente al mundo taurino con las 33 estampas de la 'Tauromaquia'. O Dalí, Arroyo, Manet y Solana. Para Pablo Picasso, el toro -alter ego del artista- tuvo relevancia icónica de primera categoría en toda su obra. Como él, muchos artistas han plasmado a lo largo de la historia toros y toreros en sus dibujos: Salvador Dalí: 'El torero alucinógeno'. Edouart Monet: 'Torero muerto'. Fernando Botero: 'Torero en el cielo' José Gutiérrez Solana: 'El torero El Lechuga' Francisco de Goya: 'Los toros de Burdeos'

Otros proyectos

Polémicas al margen, Gómez Bueno regresó ayer a Los Ángeles para continuar con su trabajo. A principios de mes, el artista cántabro inauguró la exposición 'Visual resistant' en la Universidad de Fullerton, en California, «dentro de un programa de artes plásticas para reivindicar puntos de vista. los míos eran comentarios políticos sobre la actualidad en EEUU».

Esta misma semana -del 15 al 19 de febrero- Gómez Bueno tiene previsto inaugurar una segunda muestra, bautizada como 'Botanical Discoveries', en la feria de arte de Palm Springs (California) con la Carl Solway Gallery.

Y en su agenda también destaca una serie de pósters «sobre carteles de películas ficticias» en el Fullerton College Art Department.