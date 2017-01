'La La Land' se confirma favorita en unos Oscar que buscan la diversidad racial

La Academia de Hollywood ha confirmado las apuestas sobre 'La La Land', el tributo de Damien Chazelle a la epoca de or de los musicales en Estados Unidos. La cinta, que arrasó en los Globos de Oro con premio en las siete categorías en las que competía, parte como clara favorita con 14 nominaciones, empatando el récord que ya obtuvieron 'Titanic' en 1997 y mucho antes, en 1950, 'Eva al desnudo'.

Así, 'La La Land' aspira al premio como mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía, mejor vestuario, mejor montaje y mejor canción original (doble nominación por 'Audition, The Fools Who Dream' y 'City Of Stars'). Compite además por el mejor diseño de producción, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor guion original.

En la categoría de mejor película, 'La La Land' disputará el premio con 'Moonlight', 'Manchester frente al mar', 'La llegada', 'Fences', 'Figuras ocultas', 'Lion', 'Comanchería' y 'Hasta el último hombre'. Unas nominaciones que en parte deberían calmar a quienes critican la escasa representación de la diversidad racial en las nominaciones. Una cuestión que generó un movimiento bajo la etiqueta #OscarsSoWhite (Oscars Muy Blancos) cuando ningún actor, actriz ni director negros estuvieron presentes en las nominaciones de 2015 ni 2016.

En esta edición, la diversidad racial -al menos la afroamericana-, está asegurada con la presencia de 'Moonlight', protagonizada por un adolescente afroamericano que crece en medio de las drogas en Miami y que ya ganó el Globo de Oro al Mejor Drama.

Escena de figuras ocultas.

También se ha reconocido el trabajo de 'Figuras ocultas', una cinta que pone luz al trabajo en la sombra de un grupo de pioneras, el de las mujeres negras que calculaban la trayectoria de los viajes espaciales en la NASA antes de la irrupción de los ordenadores. Así como 'Fences', la historia de un prometedor jugador de béisbol afroamericano que tendrá que conformarse con un trabajo de basurero en el Pittsburgh de los años 50.

El anuncio de los nominados ha cambiado de sistema esta edición y la Academia de Hollywood los ha dado a conocer a través de una emisión en directo retransmitida por internet y televisión, en lugar de la tradicional comparecencia de prensa en el Teatro Samule Goldwyn de Beverly Hills. La emisión ha estado dirigida por la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, junto a Jennifer Hudson, Brie Larson, el mexicano Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe para desvelar los nombres de los candidatos.

España, a los Oscar con un corto

España también se ha colado en los galardones más codiciados de la industria del cine, que se entregarán en una ceremonia el próximo 26 de febrero, gracias al cortometraje 'Timecode', de Juanjo Giménez, que aspiraba a entrar en el listado junto a 'Graffiti', de Lluís Quilez. En la categoría de Mejor película de habla no inglesa no figura en cambio ninguna película española y tampoco ninguna cinta en español.

En el apartado interpretativo, optarán como mejor actriz principal Emma Stone por 'La La Land', Natalie Portman por su interpretación de la ex primera dama Jacqueline Kennedy, Isabelle Huppert por 'Elle', Ruth Negga por 'Loving' y Meryl Streep por 'Florence Foster Jenkins'.

En cuanto al apartado de mejor actriz de reparto, la contienda se dirimirá entre Viola Davis por 'Fences'; Naomie Harris por 'Moonlight'; Nicole Kidman por 'Lion'; Octavia Spencer por 'Figuras ocultas' y Michelle Williams por 'Manchester by the Sea'.

Respecto a los actores, junto a Ryan Gosling por 'La La Land', competirán por la estatuilla de mejor actor Denzel Washington por 'Fences' (película que protagoniza y también dirige); Casey Affleck por su papel en 'Manchester sobre el mar', el dramático retrato de un hombre solitario que debe hacerse cargo de un sobrino huérfano; Andrew Garfield por 'Hacksaw Ridge' y Viggo Mortensen por 'Captain Fantastic'.

En la categoría de Mejor actor de reparto, los nominados han sido Mahershala Ali, 'Moonlight; Jeff Bridges por 'Hell or High Water'; Lucas Hedges por 'Manchester sobre el mar'; Dev Patel por 'Lion' y Michael Shannon por 'Nocturnal Animals'.