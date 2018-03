Los grandes ausentes en la noche de los Oscars

Todos esperábamos con muchas ganas, aunque solo fuera para poder contaros sus reacciones, la presencia de Angelina Jolie, Brad Pitt y Jennifer Aniston en los Premios Oscar 2018. Aunque solo fuese alguna de las combinaciones posibles resultantes de las tres patas de este bando del que tanto se ha escrito en las últimas semanas tras el anuncio de divorcio de Jennifer de Justin Theroux.

Pero no. Decidieron quedarse en su casa. Tranquilamente. Quién sabe si con unas buenas palomitas con las que acompañar los titulares sobre su 'no presencia' en la gran fiesta del cine mundial. Aunque, ojo, porque no fueron los únicos a los que se echó de menos sobre la alfombra roja del Dolby Theatre.

Muchos daban por hecho que, una vez roto el matrimonio de Brangelina, los llamados a ocupar su lugar como parejaza de la meca del cine eran Alicia Vikander y Michael Fassbender. Casados el pasado verano y sin problemas que se conozcan entre ellos, tampoco los vimos en Los Ángeles. (Más información en Mujerhoy.com)