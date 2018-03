El primer Circuito de Teatro Amateur llevará 30 espectáculos a diez municipios de Cantabria Imagen del montaje 'Juegos prohibidos' / DM Las obras que recorrerán la región adaptan títulos de autores tan diversos como el nobel Harold Pinter, Antón Chéjov, Paco Mir o Ricardo López Aranda DM . Santander Lunes, 19 marzo 2018, 18:31

El primer Circuito de Teatro Amateur llevará los espectáculos de nueve compañías aficionadas de la región a diez municipios cántabros, entre ellos Potes, Vega de Pas, Suances o Valderredible, en un recorrido en el que se ofrecerá un total de 30 espectáculos entre abril y noviembre.

La directora general de Cultura, Eva Ranea, y la presidenta de la Federación de Teatro Amateur de Cantabria, Elisa Sainz, han presentado esta mañana la iniciativa, en la que el Gobierno regional ha invertido 27.000 euros.

Los diez municipios que acogerán esta primera edición del proyecto son: Potes, Vega de Pas, Ramales de la Victoria, Valderredible, Santa María de Cayón, Val de San Vicente, Selaya, Comillas, Liérganes y Suances.

Los espectáculos que recorrerán la región adaptan obras de autores tan diversos como el nobel Harold Pinter, Antón Chéjov, Paco Mir o Ricardo López Aranda, y abarcan géneros que van desde la comedia hasta el drama o la poesía acompañada con música en directo.

De la treintena de representaciones se encargarán las compañías teatrales Entrecajas Fusión, Corocotta Teatro, Aldaba Teatro, Asociación Cultural Trastolillo Teatro, Amigos del Arte Grupo Dobra, Máscaras Teatro, Tela Marinera, Teatro Muriago, y la Asociación Cultural Las Nueve Menos Cuarto.

Eva Ranea ha asegurado que este circuito, en el que colaboran la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y los municipios participantes, persigue los objetivos «primordiales» de apoyar a los creadores cántabros y «seguir profundizando en la política de descentralización de la oferta cultural».

Se trata, ha añadido, de «hacer que el arte, en este caso escénico, llegue al mayor número de personas», y de «optimizar los espacios culturales que existen en la mayoría de localidades de Cantabria». Ha señalado también que «el teatro aficionado tiene una mayor capacidad de adaptarse a diversas circunstancias espaciales y de infraestructura».

«Entendemos la cultura como un valor cercano a la ciudadanía, que tiene el derecho de exigir a las instituciones públicas que pongan las bases para contar con una oferta artística de calidad, variada y accesible, con independencia de su lugar de residencia», ha afirmado Ranea.

En ese sentido, Elisa Sainz ha explicado que, dadas la infraestructuras con la cuentan los diez municipios, los espectáculos no van a llegar como realmente están planificados pero se adaptarán a los distintos espacios. «Estamos muy acostumbrados a eso, llegamos donde los profesionales no llegan», ha opinado. Sainz ha destacado que la oferta de esta iniciativa es «bastante variada y de calidad» y que, además, recoge a «autores de mucho nivel» y«llega a lugares donde no llega nada» pero sí merecen dar cabida a propuestas culturales.