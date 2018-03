Don Juan Carlos: «Es la primera vez que me presento en la arena ante el respetable e impone» Don Juan Carlos agradece el premio de embajador universal de la tauromaquia. / EFE El Rey emérito asegura, en la presentación de la Feria de San Isidro, que «la tauromaquia ha influido en todas las disciplinas artísticas» M. A. ALFONSO Madrid Miércoles, 7 marzo 2018, 22:21

Don Juan Carlos, reconocido aficionado a los toros, retomó este miércoles su agenda pública sobre la arena de la plaza de Las Ventas. Lo hizo para apoyar al mundo del toro, acompañado de la infanta Elena, durante la gala de presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2018, que se celebrará en Madrid entre el 8 de mayo y el 10 de junio (34 corridas en total). «Esta es la primera vez que me presento en la arena ante el respetable y, de verdad, impone», confesó el Monarca emérito, que recibió el premio de embajador universal de la fiesta.

«La tauromaquia es una realidad presente en nuestro país y en otras naciones hermanas que, como he tenido oportunidad de señalar tantas veces, ha influido enormemente en todas las disciplinas artísticas. Así ha sido en el campo de las artes plásticas o las escénicas, la literatura o la música», añadió el Rey emérito. «Es tal la fuerza estética de la tauromaquia, que ha dejado huella también incluso en otras muchas manifestaciones sociales o culturales donde la fiesta de los toros no siempre ha estado presente. No cabe duda de que los toros no dejan a nadie indiferente», apuntó don Juan Carlos, que rindió un homenaje a su madre, doña María de las Mercedes, la condesa de Barcelona. «Siempre que vengo a Las Ventas me acuerdo de mi madre, cuya gran afición a los toros fue reconocida en esta plaza con el mosaico que preside el acceso al coso por la Puerta de Autoridades».

Homenaje a Fandiño

En cuanto a los nombres del cartel, 'El Juli', uno de los triunfadores de la pasada temporada, toreará finalmente en la Feria de San Isidro, que un año más no contará con la presencia de José Tomás. Una de las novedades principales será una corrida internacional con toreros de seis nacionalidades para realzar el «valor universal de la tauromaquia», como señaló el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Estos serán Juan Bautista (Francia), Jesús Enrique Colombo (Venezuela), Joao Moura (Portugal), Juan del Álamo (España), Luis Bolívar (Panamá) y Luis David Adame (México).

El cartel oficial, obra del pintor Diego Ramos, rinde homenaje al torero vizcaíno Iván Fandiño, fallecido el 17 de junio del año pasado, a los 36 años, en la localidad francesa de Aire-sur-l’Adour. «Los carteles nos informan de manera precisa sobre los diferentes aspectos concretos del gran espectáculo que se ofrece al aficionado. Pero, además, lo hacen de un modo singular e inconfundible, con un lenguaje propio, con un colorido y una estética especiales, y con una presentación inigualable», señaló don Juan Carlos.