Quince artistas de doce países participarán en el Taller de Villa Iris de Carsten Höller Durante el encuentro, del 4 al 13 de septiembre, los seleccionados convivirán con Carsten Höller y ahondarán en torno a una idea importante y recurrente en su obra: El juego. GUILLERMO BALBONA Santander Martes, 15 agosto 2017, 07:44

El artista alemán de origen belga Carsten Höller, referente de la primera temporada expositiva del Centro Botín ha seleccionado ya a 15 artistas, procedentes de 12 países, para participar en el Taller de Artes Plásticas de Villa Iris que impartirá del 4 al 13 de septiembre.

En paralelo su muestra en la sala principal de edificio de Renzo Piano continuará abierta al público hasta el próximo día 10 de septiembre. Los seleccionados convivirán diez días con el reconocido artista alemán de origen belga.

Este taller, desarrollado por la Fundación santanderina desde 1994, congrega año tras año en Santander a creadores que imparten sus conocimientos y experiencias. Por el espacio han pasado ya Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie Mehretu y Joan Jonas. Los artistas seleccionados proceden de España, India, EEUU, Nueva Zelanda, Colombia, República Sudafricana, Italia, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Irak y Alemania, y convivirán con Carsten Höller para ahondar en torno a una idea importante y recurrente en su obra: «El juego».

Stefanie Hessler, curadora y escritora, codirige esta cita paralela a la muestra

La nómina de creadores la integran: Paribartana Mohanty (Khudha, India, 1982), Joseph Audeh (Sarasota, Florida, EEUU, 1989), Andrew de Freitas (Auckland, Nueva Zelanda, 1986), Felipe Castelblanco (Bogotá, Colombia, 1985), Anthea Julián Dineo Moys (Johanesburgo, República Sudafricana, 1980), Kevin Gallagher (Chicago, EEUU, 1986), Roberto Fassone (Savigliano, Italia, 1980), Nieves de la Fuente (Madrid, España, 1988), Nicolás Grenier (Montreal, Canadá, 1982), Risa Puno (Rigdewood, New Jersey, EEUU, 1981), Junghun Kim (Jeju Island, Corea del Sur, 1991), Miriam Kongstad (Dinamarca, 1991), Mohamed Hussein (Bagdag, Irak, 1985), Bjorn Kuhn (Ludwigshefem, Alemania, 1987) y Lisa Hoffmann (Schleme, Alemania, 1991).

El Taller, que se desarrollará en inglés y esta codirigido por la curadora Stefanie Hessler, ofrecerá a los quince participantes la oportunidad de ver la exposición de Carsten Höller en el Centro Botín y presenciar su desmontaje, ya que cerrará sus puertas tres días antes de finalizar el Taller.

Reconocido artista alemán de origen belga, Höller aprovecha su formación científica en su creación artística, centrándose en la naturaleza de las relaciones humanas. Nacido en 1961 en Bruselas, en la actualidad vive y trabaja entre Estocolmo y Biriwa (Ghana).

Entre sus instalaciones más importantes cabe destacar Test Site, una serie de gigantescos toboganes creados para la Sala de Turbinas de Tate Modern (2006); Amusement Park, una instalación a tamaño natural de atracciones de feria, de movimiento extremadamente lento, para MASS MoCA, North Adams, EEUU (2006); Upside-Down Goggles (2001),un experimento con unas gafas que alteran la visión, y su célebre The Double Club (2008-2009), abierto en noviembre de 2008 en Londres y que hasta su clausura en funcionó como bar, restaurante y sala de fiestas, con el objetivo de establecer un diálogo entre la cultura congoleña y la occidental.

En las últimas dos décadas Carsten Höller ha llevado a cabo numerosas exposiciones internacionales, entre las que destacan las organizadas en Fondazione Prada, Milán (2000); ICA, Boston (2003); Musée d'Art Contemporain, Marsella (2004); Kunsthaus Bregenz, Austria (2008); Museum Boijmans Van Beuningen, Róterdam (2010); Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlín (2011), New Museum, Nueva York (2011); Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), Viena (2014); Pirelli HangarBicocca, Milán (2016), y más recientemente Henie Onstad Sanatorium en Henie Onstad Kunstsenter, Oslo.

Cofundadora

Stefanie Hessler, por su parte, curadora y escritora con base en Estocolmo y Viena, es cofundadora, junto a Höller, del espacio artístico Andquestionmark en Estocolmo. De sus proyectos comisariales más recientes destacan Tidalectics, en TBA21-Augarten, Viena (2017); Sugar and Speed, Museu do Arte Moderna de Recife, Brasil (2017); Winter Event - antifreeze, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, y Flora, Bogotá (2015/16); VIII Momentum Biennial de Moss, Noruega (2015) y Outside at Index, con la proyección de una película en el Moderna Museet de Estocolmo (2014).

Hessler es colaboradora habitual de publicaciones artísticas como 'ArtReview' o 'Mousse Magazine', y coeditora de libros.