Sala de Tres cumple 3 años

La compañía celebra su aniversario con tres divertidas comedias y una jornada de puertas abiertas para actores y público LOLA GALLARDO Santander Martes, 5 diciembre 2017, 07:37

Salta de Tres está de cumpleaños. Tres nada más y nada menos. Y lo celebra con mucho humor. Una comedia sobre el cine y los sueños rotos, una reflexión sobre el lío de la vida o una crítica a la sociedad en clave de comedia. Y, además, una jornada de puertas abiertas para compartir el día con el público y los actores que colaboran con la sala. Un mes de fiesta para un céntrica sala teatral que arrancó en diciembre de 2014. Sala de Tres abrió sus puertas con la intención de descubrir la magia del teatro. En un enclave céntrico y privilegiado en Santander, rodeada de espacios dedicados al arte y la cultura, han sido tres años de drama y comedia, risas y llantos, música y libros, exposiciones... Todo en este pequeño espacio con un escenario y un pequeño aforo para 25 personas. La iniciativa está gestionada por tres actrices cántabras de contrastada experiencia: Beatriz Gándara, Verónica Ortiz y Mariu Ruiz.

Para su tercer cumpleaños han programado un mes de mucho humor y comedia. El primer montaje llegó el pasado día 1, 'El manual de la perfecta viajera'. Este fin de semana llega 'El escritor y la musa', un texto dirigido por Roberto Martín e interpretado por Alejo Moreno y Patirke Mendiguren. Manuela es una actriz que ha vivido tiempos mejores. Ese día recibe la visita de Alberto, un vendedor de libros que durante la visita recibe una misteriosa llamada que amenaza su vida. Manuela, a pesar de no conocerle de nada, le ofrece su casa como escondite. Una convivencia difícil de mantener debido a las extravagancias de Manuela y las raras intenciones de Alberto. Una comedia sobre el cine y los sueños rotos por la vida.

El siguiente fin de semana llegará la fiesta de aniversario dedicada al público de la sala y a los actores. Una noche para compartir vinos, risas, micrófono y experiencias. Y uno de los platos fuertes de diciembre será el espectáculo 'Arrugas y granos no son una buena combinación', dirigido por María de Juan y protagonizado por Belén López Valcárcel. Esta comedia llega el día 22 a Sala de Tres, para contar lo que significa ser mujer, tener 37 años y vivir en 2017. Siempre desde la risa, López Valcárcel hace una divertida reflexión sobre las dudas, las aspiraciones, las inspiraciones, las rarezas, las tristezas y el lío de la vida en general. Belén se está planteando seriamente abandonar el teatro pero, muy educada, no quiere dejarlo de cualquier manera. Ella no se irá sin despedirse. Este es un monólogo de guitarra y cante o una pequeña pieza terapéutica. Depende de cómo lo mire el espectador. Lo que es seguro es que lo pasará genial con este monólogo cómico.

El avance de enero acerca a este teatro de Santander 'Una puta mierda, o siete personajes que podría ser pero elijo no ser'. Una obra dirigida por Camilo Vásquez, que cuenta con el actor Trigo Gómez. Se trata de una tragicomedia formada por siete historias con diversos personajes, interpretados por un solo actor que cambia de registro ante la atenta mirada de los espectadores. Con una escenografía prácticamente inexistente, varios elementos llaman la atención, una pequeña maleta con luces abierta sobre una mesa que se convierte en un pequeño camerino y un perchero con la ropa necesaria para dar vida a cada uno de los personajes.

Desde un vagabundo hasta un médico aparecen en escena. Todos los personajes tienen una característica en común, su lenguaje extremo, por algo la obra tiene un título tan descriptivo, aunque es posible que para muchos espectadores no sea la elección más apropiada ya que puede confundir sobre su contenido y expectativas. La obra puede parecer una comedia pero, en el fondo, no lo es, aunque tiene buenos toques de humor. Lo que sí tiene es una crítica a ciertos aspectos de la sociedad actual.

La comedia es intensa con toques de humor negro. Los textos son críticos, provocativos y cínicos, pero al mismo tiempo cercanos. La mayoría son de Trigo Gómez, otros están inspirados en textos del actor, monologuista, dramaturgo y novelista estadounidense Eric Bogosian, pero también hay espacio para los clásicos, como Calderón de la Barca y 'La vida es sueño', y el otro es un fragmento de 'Cyrano de Bergerac', de Edmond Rostand.

En segundo lugar destaca el trabajo actoral de Trigo Gómez bajo la dirección de Camilo Vásquez y la aportación musical de Fernando Álvarez. La obra comienza con un vagabundo removiendo la basura que parece estar en su propio mundo y que conoce mejor que nadie lo que el miedo produce en las personas. Continúa con un banquero que pide en el metro, un personaje especial con un cinismo que sin duda divierte a cualquiera que le esté escuchando. Un doctor, cuyo ejercicio profesional va unido al uso descontrolado y superficial de medicamentos y un personaje peculiar que habla de todo aquello que le genera rechazo, para terminar con textos clásicos de la mano de un programa de televisión donde todo el público es invitado a tener su propia voz.

Sala de Tres celebra con estas comedias su tercer aniversario, sin olvidar el esfuerzo de esta pequeña compañía que también ha puesto en marcha varios espectáculos propios -'Petra desarmada' o 'Mata a tu alumna', entre otros-.