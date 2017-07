Ana Santamatilde muestra en la Torre del Infantado su obra fotográfica 'Liébana, valores eternos' Ana Santamatilde, junto a dos de sus fotografías en la inauguración de la exposición. / Pedro Álvarez Refleja en 22 imágenes un recorrido único y diferente por el Camino Lebaniego PEDRO ÁLVAREZ Potes Sábado, 8 julio 2017, 13:58

Durante todo el mes de julio en la sala de exposiciones del sótano de la Torre del Infantado, de la villa de Potes, se podrá contemplar la exposición fotográfica “Liébana, valores eternos”, de Ana Santamatilde, donde se muestran 22 imágenes que llevan al visitante por un recorrido único, y a su vez diferente, por el Camino Lebaniego, desde San Vicente de la Barquera hasta el monasterio de Santo Toribio. La exposición ha contado con el patrocinio del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Potes, con motivo de la celebración del Año Jubilar Lebaniego.

El acto de la inauguración contó con la presencia de la autora, que estuvo acompañada por Gregorio Alonso, presidente del Grupo de Acción Local Liébana; Jesús Cuevas, alcalde de Cillorigo de Liébana; Eva Cotera, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Potes; Pilar G. Bahamonde, directora de la Torre del Infantado; Juan Manuel Núñez, Padre Guardián del monasterio de Santo Toribio; Juan Jiménez, sargento del puesto de la Guardia Civil de Potes; familiares y amigos.

La exposición no solo muestra bellos paisajes, sino también se fija en los más ínfimos detalles, que la mayoría de las veces pasan desapercibidos para el peregrino. El reflejo de la barca en el agua; los cambios de planos en el horizonte; la escarcha; la vieja cerradura, testigo de un pasado no lejano; el gato tomando el sol; la puerta que ya no se abrirá; la campana que anunciaba los quehaceres diarios del concejo; la belleza de los arcos que parecen perderse dirigiéndose hacia la bóveda del templo mozárabe, o el momento único para el cristiano de postrarse ante la reliquia del Lignum Crucis, en el monasterio de Santo Toribio, es lo que hace diferente esta exposición, que como bien dice Santamatilde “pretende reflejar en todo su esplendor, diferentes aspectos de esa cultura, haciendo valer su significado como un conjunto de valores, que representan a una tierra y a sus gentes”.

Pilar G. Bahamonde, directora de la Torre del Infantado, realizó la presentación de la autora en el acto de la inauguración de la exposición, señalando que “hace dos años, Ana vino a verme a Potes y me comentó que tenía muchas ganas de realizar esta aventura fotográfica, que ha quedado plasmada después de dos años de generosidad y de esfuerzo, en esta exposición sobre el Camino Lebaniego, donde se muestra el espíritu que mueve a los peregrinos a realizar el camino hasta el monasterio de Santo Toribio, con escenas de mar, costa, o de patrimonio”.

Ana Santamatilde, después de dar las gracias a las autoridades, a la Consejería de Cultura, a su familia y amigos, las hizo extensivas al Ayuntamiento de Potes “al que quiero expresar mi gratitud por poder exponer esta obra en la tierra que tanto quiero, y en este lugar tan emblemático como es la Torre del Infantado”, y resaltó que “desde el primer momento he querido que esta exposición fuera diferente, mostrando detalles e instantes únicos en un viaje desde San Vicente de la Barquera hasta el monasterio de Santo Toribio, que pretende ser un homenaje a la tierra lebaniega, a sus gentes y a las personas que peregrinan hasta este rincón. Es una obra llena de ilusión, de trabajo y de pasión”.

Finalmente, Eva Cotera, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Potes, agradeció a Santamatilde el esfuerzo realizado en su trabajo, “porque sin duda son fotografías únicas y diferentes”.