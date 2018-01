La sesión doble de Elliott Murphy El músico neoyorkino, de gira por España, regresa hoy a la capital de Cantabria / Ricardo Otazo El cantante y escritor presenta hoy su último libro de relatos en Librería Gil y también ofrecerá un concierto en el BNS JAVIER MENÉNDEZ LLAMAZARES Jueves, 18 enero 2018, 07:40

Once relatos y nueve canciones; eso trae en el equipaje Elliott Murphy, un ilustre visitante que, en lugar de hacerse selfies en la azotea del 'Centro del Pillaje', realizará una doble presentación de sus dos últimas obras. 'Historias de París' es una colección de once relatos que ni esforzándose lograría evitar entroncar con el clásico del 'americano en París' y que presentará a las 19.00 horas en la librería Gil. El propio autor esboza en el prólogo esa larga lista que arranca con Fitzgerald y Hemingway en la rama literaria y Jo Baker y Miles Davis en la musical. Murphy, afincado allí desde 1989, bebe de ambas tradiciones, pero es de justicia reconocer que en modo alguno se le puede catalogar como 'músico que escribe', sino que su prosa tiene una consistencia y una garra que justifica por sí sola la lectura.

Más allá de algunos tics inevitables -las continuas referencias a la cultura popular estadounidense obligan a recurrir con mucha frecuencia a las notas a pie de página-, se trata de relatos muy bien construidos en los que sus personajes transitan de la inocencia a la resignación, de los sueños a la madurez, con la ciudad como agente de la catarsis, más que como telón de fondo. Una conversación 'robada' en un tren, la misteriosa desaparición de un contable 'bon vivant', un periodista musical en horas bajas, un actor que quiere escribir su propio guión...

Las citas El libro La presentación de ‘Historias de París’ (Izana Editores, 2017) tendrá lugar a las 19.00 horas en la librería Gil (Plaza de Pombo). Con introducción y traducción de Luis Avín. El concierto El músico ofrecerá un concierto para dar a conocer en Santander su nuevo álbum: ‘Prodigal Son’ (2017). Será en la sala BNS (Avda. Reina Victoria) a las 21.45 horas y en el escenario estará acompañado por Olivier Durand.

Elliot Murphy construye personajes inolvidables, a caballo entre continentes, que siempre se traen algo entre manos y para los que la creatividad, la música y la lectura son un elemento natural, tanto como los cafés parisinos por los que deambulan. Sin llegar a lo autobiográfico, es imposible reprimir la imagen que el propio autor dibuja de sí mismo en el prólogo, recorriendo París un busca de un café que aún no haya sido tomado por la música electrónica, «al que poder llamar mi hogar para escribir».

La sesión de noche será para 'Prodigal son', su último disco, que además le convierte en artista 'indie', pues supone la primera referencia de su propio sello, Murphyland. Lo dará a conocer en la sala BNS a partir de las 21.45 horas. Le acompañará en el escenario Olivier Durand

Con mucha presencia de pianos y violines, predominan en este trabajo las baladas con guiños al góspel, aunque sobresalen algunos medios tiempos como 'Hey little sister' y la energía rockera de 'Chelsea boots' o 'Alone in my chair'. Memorable el último corte, de casi doce minutos de intensidad creciente: 'Absalom, Davy & Jacky O'.

Una obra de madurez, que condensa las virtudes de la última etapa de Murphy, melancolía de tinte folk, arreglos arrebatadores y letras para perderse en ellas.

La carrera de Elliott Murphy está más activa que nunca. Ha editado más de treinta y cinco álbumes, sigue actuando por toda Europa y es un prolífico escritor de ficción. Es uno de los personajes más extraordinarios de la historia del rock y está considerado como uno de los compositores más apasionados, cultos e inteligentes. Sus admiradores son legión, incluyendo luminarias como Elvis Costello, Lou Reed, Tom Petty, o Bruce Springsteen.