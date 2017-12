Las 'Sinsombrero' saludan al nuevo año Pintura, fotografía, instalaciones y poesía integran la muestra que encabeza un proyecto de un colectivo de 100 mujeres del mundo de la cultura en Cantabria Santander acogerá una exposición homenaje a las mujeres del 27 que aún no recogen los libros de texto GUILLERMO BALBONA Santander Sábado, 30 diciembre 2017, 08:56

Concha Méndez, Ernestina de Champourcín, Josefina de la Torre, Marga Gil Roésset, María Teresa León, María Zambrano, Maruja Mallo, Rosa Chacel, Margarita Manso, entre otras, configuran la nómina muchas veces olvidada, en ocasiones invisible, ligada a la Generación del 27. Fueron mujeres pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras, de inmenso talento que no sólo gozaron en su tiempo de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y cambiaron las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.

Diversos proyectos transmedia, documentales, educativos, artísticos se han sucedido en los últimos tiempos con el fin de visibilizar, reconocer y reivindicar la huella de estas creadores y artistas. Ahora desde Cantabria se ha impulsado otra iniciativa que refleja sensibilidades, pone voz, reinterpreta e invitar a compartir iconografías, palabras y recreaciones artísticas en torno a esas mujeres. 'Las Sinsombrero', las mujeres de la generación del 27 que aún no recogen los libros de texto, serán objeto de homenaje en Santander. La Biblioteca Central se convertirá en el arranque del nuevo año en un espacio estético de evocación del grupo de las 'Sinsombrero' en una cita comisariada por la poeta y activista cultural Nieves Alvarez.

El proyecto transversal '100 mujeres del mundo de la cultura-Cantabria' convoca a un colectivo integrado por artistas, escritoras, poetas, diseñadoras, comisarias, activistas culturales, entre otras, que han decidido unirse para rendir un merecido homenaje a la generación del 27, en general, y a Las Sinsombrero, en particular, y destacar su legado artístico e intelectual.

Durante la llamada 'dictablanda' de Primo de Rivera, el hecho de no ir cubierto con un sombrero, en especial en las mujeres, era señal de poca distinción, incluso de mal gusto. Unos jóvenes creadores, encabezados por Federico García Lorca, Dalí, Margarita Manso y Maruja Mallo, a la que se la considera ideóloga de esta postura reivindicativa, decidieron concentrarse en la Puerta del Sol de Madrid y descubrirse, lo que fue considerado como una provocación y una desvergüenza, en especial en el caso de las mujeres, obligadas por convención a mostrar más recato.

Específicamente, el proyecto previsto para marzo se centra en ese grupo tanto tiempo invisible para «reivindicar sus creaciones y su particular manera de enfrentarse al mundo de la época».

Pero también pretende dar «visibilidad y reivindicar el potencial cultural de las mujeres de la región» en el presente.

Y un objetivo esencial: «Recordar a la que se llamó Generación de Oro del 27 (a la de los hombres se la llamó la Generación de Plata) mujeres que desde diferentes ámbitos de la cultura protagonizaron el cambio a una España libre y progresista». De este modo se pretende presentar el homenaje, a través de la mirada de mujeres del mundo de la cultura de la comunidad, que, desde diferentes ámbitos, «proponen un acercamiento lúcido, poético-artístico-cultural a un movimiento que se quitó el sombrero para que las ideas pudiesen volar». Ellas fueron protagonistas de una época brillante, intelectual y artística, junto a los otros protagonistas del 27. «Las mujeres del mundo de la cultura de Cantabria, en el contexto actual, quieren estar presentes así por derecho propio». Nieves Álvarez Martín, comisaria, y Dori Campos Nieto, coordinadora de la propuesta poética, han diseñado un proyecto que contempla el montaje de la exposición en la que participarán con sus obras 27 artistas de Cantabria de reconocido prestigio, que se completa con la palabra de 27 poetas de Cantabria, con una trayectoria creativa demostrable a través de premios y publicaciones. En la exposición se incluyen dos instalaciones específicas y vídeos en las que cobran protagonismo cien mujeres de Cantabria y otras tantas del 27. Como actividades complementarias el proyecto incluirá en la inauguración una performance sorpresa; una mesa redonda con la spresencia de cuatro mujeres expertas en la materia; un recital poético y otro musical. La muestra inédita, que encabeza el proyecto transversal en la Biblioteca Central de Santander, lo integran pinturas, esculturas, fotografía e instalaciones poéticas, aportadas por las artistas.

Cien mujeres participantes en el presente proyecto transversal han escrito una frase corta para el apartado 'Frases para la historia' que tendrán su correspondiente protagonismo en la exposición

Nieves Muriel, doctora en Estudios de las mujeres, prácticas y discurso de género por la Universidad de Granada; Marta Mantecón, historiadora del arte, actual directora de Robayera; Marisa Samaniego, profesora y artífice del taller de lectura del Centro Cultural Matilde de la Torre, y Rosa Pereda, periodista y escritora, participarán en las mesas redondas y ponencias. El recital poético incluirá una selección de poemas de las 22 poetas de Cantabria, a cargo de Rosa Gil y Raquel Martín; con música de violín de Luisa Bahíllo y música de piano de Marie Obeid Vida. En la clausura se contempla un concierto a cargo de tres mujeres: Marisa Lavín (cantante de Arrancacorazones), Lidia Gil (voz de Autómatas tiernos) y la cantante y compositora Inés Fonseca, con canciones de su CD titulado Generación del 27.

«¿Por qué no podremos ser nosotras sencillamente sin más, no tener nombre, ni tierra, no ser de nadie ni nada, ser nuestras, como son blancos los poemas y azules los lirios?», escribía Ernestina de Champourcín a Carmen Conde el verano de 1928. En 2018, poetas, artistas plásticas escultoras y diseñadoras, músicas, compositoras, actrices, bailarinas, comisarias y galeristas y otras creadoras ligadas al mundo de la cultura de Cantabria integrarán la nómina de ese centenar de mujeres que plasmarán una reivindicación histórica.