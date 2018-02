La soledad de Miguel Meca Rubio presenta en Santander su proyecto musical 'Stay'. :: dm La escena regional programa un fin de semana de música, títeres, comedia, terror y drama El director, al frente de la compañía cántabra Viento Sur, acerca el montaje 'Oh My God!' a Sala de Tres LOLA GALLARDO Santander Jueves, 8 febrero 2018, 07:34

La compañía cántabra Viento Sur, bajo la dirección de Miguel Meca, aborda el problema de la soledad en 'Oh my God', que este fin de semana -mañana y el sábado- llega a Sala de Tres. En el reparto, las actrices Silvia San Vicente y Marga Sánchez, que se adentran en tono de comedia en las soledades y creencias que el ser humano tiene sobre su propia vida y la de los demás. La programación teatral del fin de semana se completa con espectáculos musicales, comedias, dramas, terror y marionetas.

Sala de Tres, que acaba de cumplir tres años, propone este fin de semana una reflexión sobre la necesidad del ser humano de estar solo y de cómo somos capaces, en ocasiones, de aceptar al otro para paliar esa soledad. 'Oh My God!' es la adaptación de la obra 'Creo en Dios' de los escritores Francisco Sanguino y Rafael González. Viento Sur, compañía de teatro y artes escénicas sin ánimo de lucro, lleva desde el año 2000 en los escenarios de Cantabria. Ha trabajado y realizado campañas contra la violencia de género, la trata de mujeres y niñas, y la igualdad en el sistema laboral. La representación corre a cargo de las actrices Silvia San Vicente y Marga Sánchez, ambas con una dilatada trayectoria, y la dirección es de Miguel Meca, director y actor con notable experiencia en la dirección teatral.

PROGRAMACIÓN - Teatro Concha Espina La compañía Chapito presenta 'Macbeth'. Hoy, a las 21.00 horas. Mañana y el sábado llegan Tricicle. Escena Miriñaque acerca 'Algodón', el domingo, a las 11.30 y 12.30 horas. - Sala de Tres Viento Sur presenta 'On my God!'. Mañana y el sábado, a las 20.30 horas. - El Café de las Artes Rubio presenta 'Stay'. Mañana, a las 21.00 horas. El sábado llega 'Mecha Show You', de Jimena Cavalleti, a las 20.30 horas. Y el domingo títeres con 'La Ratita Presumida', a las 12.30 y 17.30. - Casa de Cultura de Laredo El grupo de teatro de la UC, con 'Terror y miseria en el primer franquismo'. Hoy, a las 20.00. - El Principal Vuelve 'Perra'. Sábado, a las 20.00 horas. - Centro Cultural Soto de la Marina 'Dígaselo con Valium', de Tela Marinera, de Castro Urdiales. A las 20.00 horas. - Paraninfo de Las Llamas 'La rosaleda', de Unos Cuantos. Sábado, a las 20.00 horas.

El Café de las Artes ha programado un intenso fin de semana que arranca mañana con el espectáculo musical 'Stay', de Rubio. Se trata de un grupo de músicos madrileños a caballo entre España e Inglaterra, que recalan en el Café de las Artes dentro de su gira nacional de presentación. Y el sábado se inicia el ciclo 'Mejor reír' con el espectáculo explosivo 'Mecha Show You', de la compañía Jimena Cavalleti. Lleno de vitalidad y energía, se trata de un programa televisivo de entretenimiento. Una mujer antidepresiva, extrema, rockera, una diva... está dispuesta a entregar su vida por la alegría universal. Desde el humor y la tontería total, 'Mecha Show You' habla del éxito y del fracaso, del peso que tienen en nuestras vidas la aprobación exterior constante. La actriz, clown, música y directora Jimena Cavalleti se empezó a formar como actriz en el Instituto Andamio 90 de Buenos Aires. También se formó como clown y en la actualidad trabaja como payasa de hospital en PayaSOSpital, en Valencia.

Y el domingo, el Café de las Artes cierra el ciclo 'Merienda en el teatro' con 'La Ratita Presumida', un clásico que cobra vida en el escenario de esta sala santanderina. La compañía La Fornal Teatre narra la historia de una ratita muy presumida que tenía la costumbre, cada día, de barrer la escalera y el portal de su casa. Un día encontró una moneda y, en vista de que no era de nadie decidió comprar algo. Un comerciante ambulante que pasaba por allí le mostró objetos de todo el mundo, pero lo que le llamó la atención fue un lazo mágico que tenía todo el poder de que quien la mirase se enamoraría de ella. Lo que no sabemos es que esto se convertirá en una procesión de familias de todo tipo y no siempre a su gusto, pero... ¿llegará a encontrar el amor a través del lacito?

La idea de este proyecto es volver a las raíces de cuentos infantiles, pero dando la visión de nuestros días. Se trata no sólo hacer teatro para niños, puesto que al entrar los actores mismos en su juego, se convierten en niños. Por lo tanto, lo primero que han hecho es eludir sus utensilios en favor de objetos cotidianos con los que cualquier niño podría crear su mundo fantástico: títeres, calcetines, botones y objetos que se encuentran por casa.

El Principal estrenó a finales de mayo 'Perra', el montaje que hoy vuelve al salón de esta céntrica vivienda de Santander. Edy Asenjo dirige esta versión tragicómica del clásico contemporáneo de Jean Cocteau 'La Voz Humana' con música en directo. Las entradas para el espectáculo se pueden reservar en el teléfono 606 897 950 y una vez realizada el mismo día de la función el teatro envía la dirección.

Fría Aguilar expone su 'Esencia Mujer' Fría Aguilar expone en Sala de Tres Teatro 16 obras cuya inspiración es la mujer, la actriz, el personaje. 'Esencia Mujer' viste con colores y texturas a las más reconocidas damas del universo escénico, aquellas que toda actriz sueña con representar. La exposición consiste en versiones de carteles de obras de teatro protagonizadas por mujeres ('La casa de Bernarda Alba', 'Medea' o 'Cinco horas con Mario'), con ilustraciones realizadas por Fría Aguilar. Sus carteles evocan a grandes actrices como Lola Herrera, Gema Cuervo, Amparo Baró, Julia Gutiérrez-Caba o Nuria Espert, y a historias protagonizadas por mujeres como 'La celestina', 'Eloísa está debajo del almendro' o 'Antígona y Sófocles', entre otros. Fría Aguilar (Santander, 1971) se ha especializado en la ilustración y el dibujo.

La obra comienza con una llamada de teléfono de la protagonista, la actriz Arancha de Juan Miguens, con el amante que acaba de abandonarla tras años de convivencia. El texto se pone en escena habitualmente como un drama, pero en esta versión se ha optado por aflorar el rencor y el deseo de venganza de la mujer despechada. El público llegará al salón de la vivienda convertido en un club en el que una cantante ensaya temas clásicos del jazz, que interpretará cuando llegue la noche. Mientras ensaya, una mujer trata de envenenar con palabras aparentemente dulces la vida del amante que acaba de abandonarla. La cantante Lara Redondo interpreta temas populares del jazz clásico que han sido grabados antes por voces de cantantes míticas como Sarah Vaughn o Billie Holliday, acompañada al piano por Toni Barceló.

'La rosaleda', en la UIMP

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el marco de sus actividades culturales, acogerá este sábado el estreno en Santander de 'La rosaleda', un montaje basado en cinco relatos originales del actor, director y dramaturgo Carlos Álvarez-Novoa bajo la dirección de Isabel Tejerina. La entrada será libre hasta completar aforo. En el Paraninfo de Las Llamas podrá verse la versión completa del espectáculo, que se estructura en cinco textos breves que aúnan el drama y la comedia: 'Transbordo en venta de baños', una divertida anécdota ferroviaria en un coche-cama de los años cincuenta; 'Paz en el mar', retazos de la solitaria y penosa vida de un entrañable pescador de bajura en un pequeño puerto asturiano; 'Pequeña función de noche', el dramatismo de la violencia doméstica a través de un juego infantil; 'La mecedora', difícil convivencia de una pareja de ancianos; y 'Ensayo general', una incisiva crítica al mundo del teatro por dentro.

El ciclo de teatro cómico de Bezana continúa el sábado con 'Dígaselo con Valium', de la compañía Tela Marinera de Castro Urdiales. Dirigida por Viviana Blanch, en el reparto están Marien Gracia, Alberto Arrillaga, Mabel Moja, Rosa Sardón, Jesús Zaballa y Sergio Corrales. Gracia es un ama de casa maltratada por su marido. A su casa llegan dos mujeres, una de ellas prima de Gracia, que se han escapado de la cárcel donde estaban recluidas por haber intentado matar a sus respectivas parejas.