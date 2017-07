Talía arranca con la comedia 'Taxi' Felisuco, Josema Yuste y Alfredo Cernuda en la presentación de la obra de teatro 'Taxi'. / DM Yosema Yuste y Alberto Papa-Fragomén dirigen un montaje sobre un taxista casado con dos mujeres El teatro Casyc acoge hasta el sábado la obra de mayor éxito de Ray Cooney LOLA GALLARDO Santander Jueves, 20 julio 2017, 07:48

Josema Yuste y Alberto Papa-Fragomén abrirán hoy el ciclo de teatro de verano Talía con la comedia 'Taxi', que cuenta con Felisuco, Amparo Bravo y Esther del Prado como protagonistas. Será el arranque del veterano ciclo Talía que un año más irrumpirá los fines de semana de julio y agosto en el Teatro Casyc de Caja Cantabria.

'Taxi' es la comedia de mayor éxito de Ray Cooney. Se estrenó en 1983 en el Shaftesbury Theatre de Londres. Desde ese momento, estuvo durante 12 años en cartel de forma ininterrumpida en el londinense West End, cambiando hasta en 20 ocasiones de reparto, siendo protagonizada por los actores cómicos de mayor relevancia de Inglaterra. Ha sido representada por todo el mundo (Estados Unidos, Canadá, Corea, Europa...) y traducida a 35 idiomas.

PROGRAMACIÓN Hoy, mañana y el sábado Nearco Producciones presenta 'Taxi', con Josema Yuste. A partir de las 21.00 horas. 28 y 29 de julio GM Teatro Producciones acerca la obra '¡Qué importan 10 años!'. Viernes, a las 21.00 horas y sábado a las 20.00 y 22.30 horas. 5 y 6 de agosto Pentación Producciones presenta 'Oleanna'. A las 21.00 horas. 12, 13, 14 y 15 de agosto Jandro Producciones presenta 'Alta Seducción'. A las 21.00 horas todos los días. 18 y 19 de agosto Iraya Producciones pone en escena 'El intercambio'. Doble función los dos días, a las 20.00 y 22.30 horas. 25 y 26 de agosto L'Om Imprebis presenta 'La crazy class' el viernes, a las 21.00 y el sábado, a las 20.00 horas y el cierre será con la obra 'Imprebis', el sábado, a las 22.30 horas.

Hoy llega al teatro Casyc de Santander dentro del ciclo Talía, que organiza la empresa Palco Tres. Sobre las tablas encontramos a un taxista, un hombre felizmente casado con una vida tranquila y normal. Sin embargo su vida es de todo menos normal: está casado y convive con dos mujeres, enamorado de ambas, cada una en un barrio. Para poder convivir con las dos, cuenta con unos horarios y una planificación muy estricta.

El problema viene cuando por accidente termina en el hospital y su nombre aparece en dos distritos distintos. Ante esta disparatada situación la policía quiere averiguar la verdad, verdad que él pretende esconder por todos los medios para que no salga a la luz. Contará para ello con la inestimable colaboración de un «molesto» vecino. Josema Yuste califica esta comedia como una obra «profundamente intrascendente y para morirse de la risa» aclarando que cuando habla de «intrascendencia» se refiere a que el espectador solo tiene que pasarlo bien y olvidarse de cualquier problema, «buscamos la carcajada y que se desternillen de la risa».

Tras las peripecias del taxista, el escenario santanderino acogerá '¡Qué importan los años!', la historia de un matrimonio que lleva cincuenta años casado, protagonizada por Andoni Ferreño y Clara Hidalgo. Alil Vardar es el autor de esta comedia visual, de texto moderno y original, con un ritmo trepidante, donde interpretación y espectáculo van de la mano.

En agosto llega 'Oleanna', con Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez, una producción dirigida por Luis Luque, con texto de David Mamet. Luque recuerda que en 1992, el año en que el cuarenta y un presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, apuraba su único mandato, vio la luz esta obra del dramaturgo estadounidense David Allan Mamet (Chicago, 1947). Carol, es una estudiante universitaria que llega al despacho de su profesor a pedir que le suban la nota de una asignatura, a partir de esta sencilla premisa arranca una de las obras «más turbadoras» de Mamet. La función se estrenó coincidiendo con una causa que tenía lugar en los tribunales: la denuncia contra el juez Thomas, candidato al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por acoso sexual a una profesora universitaria. La obra se estrenó con gran polémica, se vivieron episodios vehementes llegando a ver espectadores enfrentados a puñetazos en el vestíbulo del teatro después de la representación. Algunos sectores de la sociedad estadounidense acusaron al autor de oportunista, misógino y machista. Mamet se defendió: «Soy un artista, escribo obras, no propaganda política. Si buscan soluciones fáciles, enciendan la televisión. Yo no tengo respuestas».

El ciclo Talía irrumpe los fines de semana de julio y agosto con drama y comedia

El «incombustible» Arturo Fernández llegará a mediados de agosto con Carmen del Valle, una actriz cuya fuerza y calidad interpretativa quedó de sobra demostrada en su trayectoria teatral con títulos como 'La montaña rusa'. Y lo hace con el montaje 'Alta seducción', original de María Manuela Reina, fue un éxito teatral sin precedentes hace dos décadas largas. Tanto que Pilar Miró quiso convertirla en película. Su prematura desaparición no lo hizo posible. Como productor, director e intérprete, asegura Arturo Fernández que «volver a representarla es todo un gran reto. Es un reto no defraudar a los muchísimos espectadores que tanto disfrutaron en su día con esta magnífica comedia», dice el actor. A su juicio, es un homenaje a la «alta comedia»: «Un género teatral, el más difícil sin duda -difícil de escribir y difícil de interpretar- que de no existir habría que inventar porque no hay nada más recomendable y más saludable que la risa sobre todo cuando viene servida con elegancia e inteligencia».

Gabino Diego y Teté Delgado también participan en el ciclo Talía con 'El intercambio', una comedia donde una mujer regala a su esposo un intercambio de parejas para celebrar sus veinte años de matrimonio y oxigenar la relación. Lo que, a priori, se contempla como una vela excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla. Un montaje que conecta con el público a través de la empatía y la compasión.

Cierre de ciclo

Y cierra el ciclo la compañía L'Om Imprebís con dos originales obras, 'La crazy class' e 'Imprebís', un espectáculo fresco y sorprendente que introdujo en España la creación en vivo dentro del teatro. Desde 1995, años, Carles Castillo y Carles Montoliu, dirigidos por Santiago Sánchez, han recorrido el mundo con el espectáculo creado por Michel López: más de 20 países han disfrutado de sus propuestas.

Tras diferentes talleres creativos con artistas como el escritor Juan José Millás, dan un paso adelante con un nuevo montaje completamente hilarante que reúne a un carrusel de personajes «para abordar desde los temas de más absoluta actualidad hasta nuestros deseos más cotidianos».

En 'La crazy class', la compañía valenciana L'Om Imprebís homenajea al teatro con una disparatada clase de teatro donde descubre los «trucos» que hay detrás de un escenario. El público puede contemplar el juego del teatro, las luces, los telones, los cambios de personajes, la música o el baile. Y el segundo día en Santander presentará 'Imprebís', una obra cuyo eslogan es «Tú nunca sabrás qué vas a ver». Son los espectadores los que a través del móvil deciden qué quieren ver. No hay dos representaciones iguales.