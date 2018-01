El tejido cultural de Santander 2018 Imagen del VIII Festival Internacional de la Magia y lo Visual, celebrado en el Palacio de Festivales. / Javier Cotera Más de 25 propuestas integran el programa no institucional, impulsado por pequeñas empresas culturales, profesionales autónomos y asociaciones GUILLERMO BALBONA SANTANDER. Miércoles, 10 enero 2018, 07:30

Durante el nuevo año la Fundación Santander Creativa apoyará proyectos culturales que nacen del tejido no institucional de la ciudad , desde pequeñas empresas culturales a profesionales autónomos y asociaciones. Cerca de una treintena de propuestas, algunas a modo de continuidad tras su arranque del pasado año, se celebrarán en este 2018 tras ser evaluadas por un comité asesor formado por cinco profesionales, «con objeto de que los agentes culturales asentados en la ciudad desarrollen las ideas que ellos mismos quieren llevar a cabo y no ideas impuestas».

El objetivo es promover una cultura de abajo a arriba, que sea más horizontal -en lo geográfico, en lo humano y en lo temporal- y que «genere pequeños núcleos dentro de la ciudad que irradien contenidos culturales de modo que sirvan para que los creadores trabajen de forma conjunta, entren en contacto con profesionales foráneos y generen una oferta cultural cercana y accesible para los ciudadanos».

Enclave Pronillo, que ha acogido numerosas acciones formativas y, además ha impulsado el Plan Director de Cultura en sus tres fases, vertebra una programación fruto de su apoyo para vehicular ese tejido cultural.

Además de las programaciones, ciclos y espacios que integran este calendario 2018 hay otras convocatorias que volverán a presentarse, caso de la Campaña del Bono Cultural del Ayuntamiento. El proyecto nació en 2015. La Fundación pone a la venta bonos que tienen un precio de 10 euros para el ciudadano pero que en los comercios adheridos tienen un valor de 15 euros. Una treintena de establecimientos participaron en 2017 y los 5.000 bonos se agotaron en tres semanas. Librerías, festivales de música, salas de teatro o espacios de formación cultural son los principales beneficiados. Los bonos se venden a través de la red de cajeros de Liberbank. En 2018 se propone que se pongan a la venta 8.000 bonos (por los 5.000 de 2017) lo que supone dedicar a esta partida 50.000 euros que generarán un movimiento comercial total de 120.000 euros.

Hay algunos proyectos que ya fueron apoyados en 2017, a través de las ayudas Cultura Emprende de Santander Creativa, y que desarrollarán parte de su programación durante este primer trimestre: Espora, un programa de visitas guiadas a cargo de expertos culturales para acercar el arte contemporáneo a los ciudadanos organizado por Noemí Méndez, comisaria, crítica y responsable de la empresa Nocapapaer Books & More S.L. y la gestora cultural Carmen Quijano, directora de Carmen Quijano Studio; Ópera para un Planetario, del colectivo Foreign Bodies, que propone la creación de una obra artística audiovisual diseñada de forma específica para ser proyectada en ese espacio. La obra dialogará con la cultura local y girará en torno a la náutica y la astronomía. Un grupo de trabajo lleva varios meses investigando y estudiando la creación de esta pieza audiovisual que podrá verse en marzo en esta sala de la ciudad con forma de cúpula; y '¿Y tú me lo preguntas? Santander... eres tú', del Café de las Artes Teatro. Se trata de un proyecto en el que el teatro es la herramienta para que los ciudadanos participen de forma activa y reflexionen sobre su ciudad.

Indifestival Escena Miriñaque

Del 10 de febrero al 4 de marzo

Indifestival es un proyecto de Escena Miriñaque que supera las diez ediciones. Se celebra a comienzos de año e implica una programación teatral con la participación de cuatro compañías nacionales de la escena independiente. La propuesta se completa con encuentros profesionales.

Ciclo Sublimes Música

De febrero a mayo

Organizado por la promotora música Del Fuego, la iniciativa es un ciclo de conciertos con grupos nacionales e internacionales de calidad, fundamentalmente americanos, que no podrían llegar a actuar en la sala sin el correspondiente apoyo institucional.

Jornadas Altera Escuela de Arte nº1

Del 19 al 21 de febrero

Estas jornadas consisten en la intervención artística de los escaparates de las librerías de la ciudad por parte de los ilustradores partiendo de una temática que proponen y negocian con los libreros (en 2017, Gloria Fuertes). La actividad se completa con charlas de profesionales de otras regiones y con talleres.

Cultura y Territorio Palacio de la Magdalena

Del 14 al 17 de marzo

Organiza la Plataforma de empresas culturales de Cantabria (Pecca). Encuentro para profesionales de la cultura de ámbito nacional. Cuenta también con el apoyo del Ministerio de Cultura. El proyecto consiste en charlas, encuentros, mesas redondas y talleres.

Santander Photo Pronillo

A principios de mayo.

Organizado por Charo Ruiz, el proyecto incluye un concurso de fotoproyecciones (el año pasado se recibieron más de 200 propuestas nacionales e internacionales), charlas, talleres y una proyección de los trabajos seleccionados.

Festival de la Magia y lo Visual Santander

Del 11 al 13 de mayo

Organiza Raúl Alegría, mago de Santander y empresario del sector que ha logrado trabajar a nivel internacional de forma constante. Este festival de tres días cuenta con la presencia de una docena de magos nacionales e internacionales. Se entremezclan actividades gratuitas de calle o de precios simbólicos con una gran gala en la Sala Argenta.

Tan cerca Diversos espacios

Mayo

Dentro del proyecto de colaboración con los Ayuntamientos de Santander, Gijón y Bilbao se contemplan, al margen de las convocatorias, unos días de actividad cultural que cada año organiza una de las tres ciudades. En 2018 es el turno de Santander. Se propone generar una programación de laboratorios artísticos y encuentros en diferentes disciplinas con la participación de creadores de las tres ciudades.

Santander Minúscule Festival Escenario Santander

Junio

Organiza la empresa cántabra Minúscule Creative. Festival de música y arte para familias curiosas. Implican una quincena de grupos, artistas y empresas locales y nacionales.

Desvelarte Santander/zonas urbanas

Verano (fechas por concretar)

Organizado por ACAI (Asociación Cántabra de artistas independientes) este Festival de arte público se configura de intervenciones en espacios de la ciudad en las que participan artistas nacionales e internacionales. La propuesta se enriquece con charlas y encuentros e itinerarios para conocer las obras con los ciudadanos.

Teatro Exprés Palacio de la Magdalena

De julio a septiembre

Este festival, diseñado por la Acepae, cuenta con el apoyo de la Fundación Santander Creativa y trata de acercar a los ciudadanos el teatro de la región en espacios no convencionales. En cada sesión, el público podrá disfrutar de tres propuestas artísticas de muy corta duración diseñadas por compañías profesionales de la región.

Teatro de una noche de verano Pronillo

De julio a septiembre

Organiza Hilo Producciones y Ábrego, dos compañías de teatro muy activas en la región y que desarrollan trabajos a nivel nacional e internacional. Cuatro representaciones teatrales, una cada sábado de agosto, se celebran en los jardines de la sede de Pronillo. La entrada contempla precios asequibles.

Muestra de Artes Fantásticas de

Santander / MAF Calles, plazas y Palacio

Del 21 al 23 de septiembre

Organiza Magnet, Ana Lekube, gestora cultural de larga trayectoria. Es la propuesta más ambiciosa de la FSC. Cumple 10 ediciones en este 2018. El festival de artes escénicas fantásticas de tres días se suele realizar en septiembre. El 80% de los artistas que participan son internacionales. Participan una docena de compañías y se mezclan espectáculos gratuitos de calle con montajes de interior a precios asequibles. El Maf cuenta también con talleres y una exposición.

Raqueros del jazz Calle del Sol/Rubicón/Santander

Septiembre

Organizado por el Rvbicón, bar de la calle del Sol que cuenta con décadas de experiencia en la organización de conciertos de jazz, desarrolla una actividad estable a lo largo de todo el año. Forma parte de la asociación Sol Cultural. Este festival propone actuaciones gratuitas en la calle y conciertos en el bar a precios simbólicos. La propuesta se concentra en músicos españoles de jazz de calidad.

Gracias X Favor Santander Espacio Espiral

Septiembre

Esta es una propuesta de Espacio Espiral, laboratorio escénico con actividad estable. Se trata de un festival de danza contemporánea de una semana de duración. Participan una veintena de jóvenes coreógrafos de todo el país y cuatro compañías profesionales consolidadas. El festival incluye un programa de actuaciones en la calle en distintos puntos de la ciudad y una gala final en el escenario de la sala Argenta. Incluyen talleres y encuentros profesionales.

Ciclo de cine documental Santander Casyc Up

Octubre

Organizado por La llave azul, asociación en la que participan un centenar de personas, se proyectan mensualmente en el Casyc Up películas que no han llegado a estrenarse en Santander. Este ciclo documental selecciona cinco películas premiadas y no vistas en Cantabria. Incluye debates a cargo de expertos sobre la temática del documental y también participan algunos de los directores de los documentales.

Certamen Tipos Diversos espacios

De septiembre a diciembre

Organizado por IT Consultoría y Jesús Vázquez comunicación, el Festival lo dirige Javier Gandarillas. TIPOS es un certamen en torno al diseño gráfico que se desarrolla en Cantabria durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Un certamen pensado y desarrollado para fomentar y dar impulso a una disciplina profesional poco reconocida y a la vez tan importante en nuestras vidas.

Surada poética Diversos espacios

Otoño

Organizada por La Vorágine, asociación muy activa que organiza unas trescientas actividades al año y que cuenta con una librería, este festival poético se articula en torno a varias 'descargas' que se realizan en distintos puntos de la ciudad, con una fuerte presencia en los barrios y con la participación de poetas locales y foráneos. El festival se centra en la poesía social y crítica. En 2017 participaron catorce poetas, locales nacionales e internacionales, y ocho músicos. Incluye recitales, talleres en barrios e institutos y conciertos.

En la cuerda floja Café de las Artes

De noviembre a diciembre

Un proyecto del Café de las Artes Teatro, sala que forma parte de la red de teatros alternativos y de una red europea de circo. Es un festival de circo contemporáneo y teatro físico con compañías nacionales e internacionales. Incluye representaciones a precios asequibles y talleres para profesionales a los que se apuntan alumnos de otras regiones. Suelen contar con la participación de cuatro artistas internacionales.

Muestra de Teatro Sala Medicina

Noviembre

Organiza el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria. La Muestra de Teatro Contemporáneo con compañías nacionales e internacionales, es la más veterana de cuantas se celebran en la ciudad.

Actividades/Fiestas de Sol Cultura Santander

Durante el año

Organiza Sol Cultural, asociación que nació al calor de Santander 2016 y que se ha convertido en una referencia dentro de la ciudad. El colectivo concentra sus actividades en cuatro semanas coincidiendo con los cambios de estación. Incluyen conciertos, teatro, danza, gastronomía popular, charlas, debates y encuentros.

Cine europeo Santander/Groucho

Primavera y otoño

Jornada de cine europeo gratuita (coincidiendo con el día de Europa) el 7 de mayo y otra jornada temática con la proyección de dos películas y una charla sobre el tema (en 2016 fue el suicidio y en 2017 los amores raros) en noviembre.

Meeting Baby Escena Miriñaque

Diciembre

Esta propuesta de Escena Miriñaque resultó premiada en 2017 en las ayudas Cultura Emprende. Participan compañías nacionales e internacionales especializadas en el teatro infantil y se inscribe dentro de una propuesta europea.