'Gran Hermano' se despide con la final menos vista de su historia

SUBEN

-'Lotería de Navidad': A TVE le volvió a tocar 'El Gordo' ayer con la retransmisión del Sorteo de la Lotería de Navidad. El espacio conducido por Roberto Leal y Sandra Daviú reunió al 45,7% de la cuota de pantalla de la franja matinal y a 1.974.000 espectadores. Eso sí, ninguno de los dos presentadores fue agraciado con el primer premio.

-'El Hormiguero': La visita de la cantante italiana Laura Pausini a 'El Hormiguero' convirtió al programa de Pablo Motos en lo más visto del día en cuanto a espectadores: 2.344.000 y el 19,3% de 'share'. Un dato que sirve para acercar a Antena 3 a la primera plaza del duelo mensual de audiencias (ahora mismo está empatada con Telecinco con un 13,1% de cuota de pantalla de media en lo que llevamos de diciembre).

BAJAN

-'Gran Hermano 17': El 'reality' más longevo de la televisión española despidió anoche su decimoséptima edición con la final menos vista de su historia. Bea se convirtió en la ganadora de un concurso que este año ha tenido a Jorge Javier Vázquez de presentador y que no ha sido tan rentable para Telecinco como en años anteriores. El desenlace reunió a 2.344.000, espectadores y el 19,3% de 'share'. Aunque no es un mal dato, en Mediaset no acaban de estar satisfechos con esta cifra.

-'Víctor Ros': Jueves de despedida también para el 'Sherlock Holmes' castizo. 'Víctor Ros' echó el telón anoche con su dato mínimo de audiencias de sus dos temporadas: 1.173.000 espectadores y el 7,3% de cuota de pantalla. Su renovación por parte de TVE es complicada.

-'Espejo Público': El matinal que conduce Susanna Griso en Antena 3 cayó en picado ayer debido a la competencia directa con el Sorteo de la Lotería de Navidad. 'Espejo Público' se tuvo que conformar con el 9,6% de 'share' y 434.000 espectadores.