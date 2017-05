El ‘Risto enamorado’ de Telecinco no puede con ‘Allí Abajo’

SUBEN

-'Allí Abajo': La comedia de Antena 3 sigue liderando el 'prime time' de los lunes pese a los intentos de la competencia de arrebatarle dicho título. Anoche 'Allí Abajo' reunió a 3.128.000 espectadores y el 19,8% de 'share', 3,8 puntos más que el capítulo emitido siete días antes.

-'All you need is love... O no': El nuevo programa de Risto Mejide en Telecinco se estrenó sin dar la campanada pero marcó un dato aceptable para Mediaset. Esta moderna versión de 'Lo que necesitas es amor' promedió un 14,1% de cuota de pantalla y 1.783.000 espectadores, una cifra que rebaja en cuatro décimas la audiencia del capítulo final de 'Sé quién eres', emitido el lunes anterior en el mismo canal.

-'Aquí la tierra': El espacio meteorológico y divulgativo que conduce Jacob Petrus en TVE logra el mejor dato de 'share' en la tarde de la cadena pública con el 11,5% y 1.295.000 espectadores.

BAJAN

-'Dani & Flo': Cuatro sigue sin controlar la franja de la tarde. Su último intento, 'Dani & Flo', continúa con sus discretos datos de audiencia y ayer promedió un 3% de 'share' con 362.000 espectadores, menos de la mitad de lo marcado por su principal rival, 'Zapeando' en La Sexta (6,2%).

-'Resident evil: Extinción': El cine de La Sexta fue lo menos visto en el 'prime time' de anoche entre las cinco principales cadenas generalistas. La nueva entrega de la saga 'Resident Evil' se plantó en un 7% de cuota de pantalla con 1.131.000 espectadores.