Las 10 claves del Festival

Llega una de las citas musicales más esperadas del año 2017. El Festival de Eurovisión ultima los preparativos para la noche del 13 de mayo, fecha en la que tendrá lugar la gran final donde se conocerá la canción que sonará durante todo el verano en distintos puntos del mundo. Los fans incondicionales ya conocen los detalles de esta gala. Pero, si no es uno de ellos, aquí están las diez cosas que debería saber sobre este song contest.

1- Manel Navarro, representa a España

El joven catalán de 21 años está arrasando con 'Do it for your Lover', canción original con la que representará a España en el festival y que tiene toques tropicales que bien recuerdan a 'The Lazy Song' del popular Bruno Mars. Cantante, compositor y guitarrista, no cabe duda de que es un todo terreno en el ámbito musical. Inspirado por sus cantantes favoritos: Ed Sheeran, Dj Kygo, James Bay, entre otros, ya tiene a la venta su primer EP, bajo el respaldo de la firma Sony Music Entertainment.

2- ¿Quiénes son los favoritos?

La música actual avanza a pasos agigantados, y lo ha hecho también en Eurovisión. Cada vez más el clamor de los eurofans es escuchado. Esto lo saben bien los representantes de Suecia y de Italia, quienes han hecho los deberes y han incluído toques electrónicos en sus composiciones. Robin Bengtsson (Suecia) con I can’t go on, desafía además, la energía estática al incorporar en su actuación cintas de correr y sin despeinarse en ningún momento. La elegancia personalizada. Por el contrario, el italiano Francesco Gabbani y su Occidentali’s Karma, tienen claro que la fórmula para hacerse con el carisma de los eurofans es el positivismo, y así lo demuestra durante su actuación.

3- ¿Cuántos países participan en Eurovisión?

Este año, el número de países participantes ascenderá a 42. Tras un año de retirada, Portugal y Rumanía vuelven a la competición con ganas de coronarse como campeones del festival.

4- ¿Dónde se celebra el festival?

Tras la desgarradora interpretación de Jamala, la representante Ucraniana, el pasado festival de 2016. Este año la gala tendrá lugar en Kiev, país de la galardonada.

5- Curiosidades

El lema de esta edición, retransmitida por televisión española, será Celebrate Diversity (Celebrad la diversidad). Y, como cada año, se puntúa con un máximo de 12 a la canción favorita. Estas últimas solo pueden durar 3 minutos, si duran más será descalificadas.

Hace dos años, en 2015, se invitó a Australia a participar en el certamen. Un hecho que volverá a repeterise este año. A diferencia del año pasado, donde se contó con la participación de Justin Timberlake, este año, Eurovisión no se ha pronunciado todavía sobre la invitación de artistas no asociacios a la UER.

6- Grupos más extravagantes

Uno de ellos es Brendan Murray, representante de Irlanda en el Festival de Eurovisión 2017, cuya voz es tan dulce que, por momentos, recuerda a la de una joven. Y, el otro, es Slavko Kalezic, representante de Montenegro, que con su trenza ya tiene media promo hecha. Como dato, su representación puede dar que hablar, pues probablemente cante con el torso desnudo.

7- El país más triunfador de Eurovision

Irlanda ha sido el vencedor en 7 ocasiones, siento su última victoria en 1996 con la canción 'The voice', interpretada por Eimear Quinn, donde los instrumentos folklóricos estuvieron presentes. Muy cerca le sigue Suecia, que ganó por última vez en 2015 de la mano del atractivo Mans Zelmerlow y su popular 'Heroes', que dio la vuelta al mundo.

8- Rusia no participará en esta edición

Tras haberse anunciado que serían 43 países los que participarían en este song contest, en octubre de 2016, Rusia y Ucrania estuvieron envueltas en una polémica. Y es que Ucrania negó la entrada a la cantante rusa Yuliya Samoylova alegando una actuación ilegal en Crimea, territorio que Ucrania considera suyo. De esta manera se prohibió a la cantante pisar suelo ucraniano durante tres largos años. Pese a los recursos planteados por Rusia, ha terminado renunciando al festival, no sin antes dejar claro que nadie le volverá a negar su participación en el próximo festival.

Bosnia y Herzegovina país siempre participante de este concurso, también se ausentará, aunque sus motivos son económicos.

9- ¿Cuántas veces ha participado España?

España ha participado en Eurovisión en 56 ocasiones, siendo su primera aparición en 1961 con Conchita Bautista y su popular 'Estando contigo'. Sin embargo, solo ha ganado dos veces este concurso, en 1968 en Londres gracias a Massiel y su 'Lalala' y en 1969 con Salomé y 'Vivo Cantando'. Dicho sea de paso que en esta oacasión también fue anfitriona del festival.

10- El ganador de 2016

La versatilidad de la mezzo-soprano Jamala, de 33 años (Osh Kirguistan) y de nacionalidad ucraniana, fue toda una ventaja durante su participación el pasado año. No obstante, se atribuye su triunfo a los orígenes de la canción interpretada '1944', una canción con una carga histórica de peso que fácilmente podía encajar en la situación actual de ese momento. Este año, volverá a interpretarla en la gala final del Festival, y apoyará a sus predecesores O.Torvald.