10 'momentazos' de Eurovisión

Otro lapsus sonado. Más bien silenciado, porque a Karina no se le escuchó la primera frase de la canción 'En un mundo nuevo' (1971). La propia Karina explicaba lo que pasó en una entrevista con este periódico: «Fue culpa mía, pero no se me olvidó la letra. El día del ensayo, mientras esperaba mi turno en el backstage, me quedé traspuesta un instante. Oí que me llamaban y salí corriendo al escenario pero la canción había empezado ya y llegué a la segunda frase. Entonces el técnico de sonido creyó que la canción empezaba ahí y el día de la actuación subió el micrófono más tarde».