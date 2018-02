Amaia gana 'Operación Triunfo' Amaia, durante la final. La concursante navarra se impuso a sus compañeras Aitana y Miriam con el 46% de los votos en la final del ‘talent show’ de TVE | «Quién me iba a decir a mí que iba a llegar hasta aquí» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Martes, 6 febrero 2018, 13:14

Es tímida y siempre pide perdón por cualquier cosa, pero cuando se sube al escenario se transforma en un portento musical. Amaia Romero (19 años, Pamplona) es la nueva ganadora de ‘Operación Triunfo’ después de imponerse a sus compañeros en una final épica gracias al 46% de los votos de la audiencia del ‘talent show’ de TVE. En segundo lugar quedó la barcelonesa Aitana, muy cerca con el 42% de los votos, mientras que la gallega Miriam fue tercera (12%). Por su parte, el catalán Alfred y la canaria Ana Guerra no pasaron de la primera ronda de votaciones y quedarán para la posteridad en el cuarto y quinto puesto con el 8% y el 7% de los votos respectivamente de dicha fase. De 10.000 personas que se presentaron al ‘casting’ en verano y después de 105 días de concurso, la navarra se lleva el premio de 100.000 y el inicio de una prometedora carrera musical.

«Quién me iba a decir a mí que iba a llegar hasta aquí. Por un lado tenemos muchas ganas de salir, pero por otro lado esto no lo vamos a volver a vivir más. Ha sido una pasada, me alegro mucho de haber conocido a Alfred, es de lo mejor que me ha pasado en la Academia, también a Aitana, que ha sido muy importante para mí. Me he descubierto a mí misma, he hecho cosas en el programa que nunca hubiera creído», explicaba Amaia, favorita prácticamente desde las primeras galas.

Durante todo el concurso, la ganadora ha demostrado un virtuosismo en la voz, interpretando varios registros acompañada de su inseparable piano, del que posee el Grado profesional de conservatorio. Ella ha confesado en más de una ocasión que fue su hermano Javier quién la inició en la música.

La noche estuvo plagada de lágrimas y despedidas. La final empezó con una declaración de intenciones, los cinco finalistas interpretaron ‘Mi gran noche’ junto a Raphael, con 57 años de carrera a sus espaldas. «Yo les aconsejaría que cada uno de ellos luche por tener su personalidad, que no se dejen imponer nada», les explicó a los jóvenes, que a partir de mañana inician su aventura musical. Dos generaciones distintas de artistas y un mundo en medio. En 2001, el premio de ‘Operación Triunfo’ era grabar un disco físico, pero en 2018 el éxito consiste en triunfar en internet. Por ejemplo, ‘Lo malo’, el tema compuesto por Brisa Fenoy para Aitana y Ana Guerra ha triunfado a nivel mundial y ya supera el millón de reproducciones en YouTube.

Ya dentro de concurso, le tocó abrir fuego a Alfred cantando ‘Don’t stop the music’, de Jamie Cullum, y se acompañó del trombón, algo impensable en cualquier edición anterior de ‘Operación Triunfo’. El joven catalán demostró su versatilidad y dominio de varios instrumentos musicales como el piano o la guitarra, con las que también se ha subido al escenario del programa.

Sin instrumento pero bailando el tango de forma espectacular enseñó después las garras Ana Guerra (apodada por el público Ana War) con el clásico de Carlos Gardel ‘Volver’. La canaria empezó el concurso algo titubeante, pero lo ha terminado siendo una de las voces más carismáticas y queridas por la audiencia de ‘Operación Triunfo’. «Poco a poco, desde la primera gala, me fui liberando de mis propios miedos. Elegí ‘Volver’ porque me gusta mucho y además es lo que deseo, volver aquí algún día», confesaba ella.

Luego llegó el turno de Aitana con ‘Chandelier’, de Sia, una canción muy potente que la joven barcelonesa interpretó a la perfección ganándose una potente ovación del público. La concursante más joven de ‘Operación Triunfo’, con 19 años, ha demostrado durante toda la edición que ha estado cerca de disputarle el cetro a Amaia. «A mí hace 16 años me dijeron en este plató que era Rosa de España, me lo dijo el gran Alejo Stivel. Hoy yo te voy a decir que eres Aitana la Esparta», le comentó Rosa López, primera ganadora del formato en 2001, justo después de su actuación.

«Tengo miedo de tenerte que olvidar, de no verte nunca más». La canción elegida por Amaia, ‘Miedo’, de M-Clan, empatizó con el tono de despedida de todos los presentes en la gala final. La interpretó al piano, con la calidad vocal a la que tiene acostumbrado a los seguidores de ‘OT’.

La primera parte de la final y que sirvió para cerrar la ronda de votaciones preliminar fue Miriam con la canción ‘Invisible’, de Malú. La gallega ha ido de menos a más y, aunque pasó desapercibida en las primeras galas ha demostrado poco a poco que es la más polivalente de todos, sobre todo por la evolución que ha demostrado y su disciplina en las clases. «Durante mucho tiempo en el concurso deseaba ser completamente invisible, pasé momentos buenos y también momentos malos, por eso elegí esta canción para la final», reconoció.

Acto seguido, con Ana Guerra y Alfred ya eliminados, las tres finalistas volvieron a interpretar las canciones de la primera gala. Una forma de ver en directo la evolución que han tenido dentro de la Academia durante los tres meses de concurso. Amaia cantó ‘Starman’ de David Bowie; Aitana, ‘Bang bang’ de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj; y Miriam, ‘No te pude retener’ de Vanesa Martín.

Éxito de audiencia

Lo que casi es un hecho a falta de confirmación es que TVE apostará por una nueva temporada del programa, sobre todo después de las audiencias que ha promediado ‘OT’ y el éxito de críticas que ha recibido. La semana pasada, sin ir más lejos, la gala especial para elegir representante en Eurovisión rompió la barrera de los tres millones de espectadores (3.086.000) y el 23,6% de cuota de pantalla.

El otro ganador de la edición ha sido Roberto Leal, el presentador sevillano empezó el concurso nervioso, pero le ha ido tomando el pulso gala tras gala y es indudable que su carrera ha dado un salto de calidad gracias a su cercanía y naturalidad.

Aunque los focos de ‘Operación Triunfo’ se apaguen, esto no ha hecho nada más que empezar. De momento, los ‘triunfitos’ se van de gira con los siguientes conciertos: 3 de marzo, Barcelona; 16 marzo, Madrid; 29 mayo, Las Palmas; 30 mayo, Santa Cruz de Tenerife; 2 junio, Sevilla; 8 junio, A Coruña; y 15 de junio en Valencia. Pero eso no es todo, por petición popular, el martes que viene (a partir de las 22.30 horas), TVE emitirá una gala especial en la que los 16 concursantes interpretarán las canciones más míticas de esta edición. Como dijo Rosa López, presente en la final, «yo viví eso hace 17 años, ahora es vuestro momento».