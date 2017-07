Atresmedia no ve «ningún fraude» tras el caso de 'La Rueda' Sede de Atresmedia. Seguirá emitiendo programación musical de madrugada EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 5 julio 2017, 15:28

El vicepresidente de Atresmedia, Maurizio Carlotti, ha asegurado que su compañía seguirá programando música de madrugada tras haber negado que exista "ningún fraude" en relación a la trama de 'La Rueda', por la que presuntamente se habrían defraudado entre 2006 y 2011 un total de 100 millones de euros.

'La Rueda' sería una operativa consistente en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales, y por tanto libres de derecho de autor, sin variación alguna de las auténticas para luego ser emitidas en programas nocturnos de televisión.

"Nosotros seguimos porque no consideramos que haya ningún fraude", ha afirmado Carlotti este miércoles en el marco de su intervención en los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En concreto, el vicepresidente de Atresmedia ha recordado una entrevista del presidente de la SGAE, "que reconoce que todo lo que se hace con derechos de propiedad intelectual, que son ratificados como autoría de la SGAE, según tarifas que fija la propia SGAE y con modalidades planificadas por la propia SGAE".

"A mí la palabra fraude me sorprende y veremos a qué corresponde pero de momento nosotros seguimos programando. He visto que otros han cesado (de emitir esta programación de madrugada) pero nosotros no tenemos ninguna razón para suspenderla", ha subrayado.

Por otra parte, preguntado por si las OTT (vídeo bajo demanda) suponen una amenaza para la televisión en abierto, Carlotti ha reconocido que "cualquier nueva aparición implica un riesgo" de que se reduzca la audiencia aunque el impacto de estas OTT "no puede considerarse peligroso" teniendo en cuenta que "de momento no prevén la venta de espacios publicitarios".

En todo caso, ha indicado que captan audiencia, sobre todo, interesada en productos de ficción, y por ello, considera que deben reforzar su producción en este campo. Tampoco descarta que estas nuevas plataformas en lugar de ser "competidoras" se conviertan en "clientes".

"Estas nuevas formas ofrecen modalidades de consumo de la televisión más apropiadas a los tiempos, se puede grabar, volver atrás, esto con la televisión lineal no se puede hacer. Y si tuviera que decir en la carta de los Reyes Magos lo que me gustaría para Atresmedia sería esto", ha apuntado.

Las series triunfan en 'prime time'

Durante su conferencia, titulada 'Las series en las televisiones generalistas', Carlotti ha asegurado que "las series son el principal género de programación de televisión en 'prime time'". "Es la apuesta productiva más importante del mundo, porque es un género relativamente costoso en comparación con otros formatos como los reality show", ha señalado.

Además, ha precisado que las series de producción nacional "se imponen" a las series americanas triunfando en el 'prime time' y además, se venden fuera de España, no el guión o el formato sino "la lata, la cinta".

En cuanto a las subvenciones, ha señalado que no está en contra de ellas pero se ha preguntado "con qué lógica se subvenciona un sector", si se subvenciona "aquello que tiene dificultad para sobrevivir o lo que se sabe que puede triunfar pero a lo mejor le falta pulmón financiero".

"No descarto que haya películas que son arte o series que son cultura, pero todo el cine y series son industria porque para un poeta, el coste de producir una poesía es un euro, una novela 20 euros, un cuadro 100 euros; pero para producir un capítulo de una serie son 500.000 euros", ha remarcado.