Netflix prepara un documental sobre el procés catalán

Estará dirigido por Álvaro Longoria y Gerardo Olivares, pero la fecha de estreno aún está por confirmar

Martes, 12 diciembre 2017

Netflix está rodando un documental sobre el procés catalán que está dirigido por Álvaro Longoria y Gerardo Olivares y cuya fecha de estreno aún está por confirmar, según han confirmado a Europa Press fuentes de la plataforma.

Según ha adelantado Netflix, se trata de un documental exclusivo pero no original de la plataforma, que está producido por Rafael Portela y los propios directores, Olivares y Longoria.

Álvaro Longoria (Santander, 1968) ha dirigido los documentales 'The Propaganda Game' (2015), cinta con la que se introdujo en Corea del Norte, e 'Hijos de las nubes. La última colonia' (2012), con la que fue galardonado con un Goya en dicha categoría. Además, ha producido varias películas ('Alacrán enamorado', '7 días en La Habana' o 'Che: Guerrilla') y documentales como 'Looking for Fidel' o 'Comandante', ambos de Oliver Stone.

Por su parte, Gerardo Olivares (Córdoba, 1964) ha dirigido varias películas de ficción, entre las que destacan '14 kilómetros' (2007), con la que ganó la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid, mientras que en el género documental ha rodado, entre otros, la cinta 'Caravana' (2004).