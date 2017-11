Un viaje por la historia de la música Bunbury actuará el sábado en el Palacio de Deportes de Santander. :: daniel pedriza / Daniel Pedriza Los éxitos de Bunbury, Mala Reputación o Los Diablos sonarán este fin de semana en Santander | Del rock al pop, pasando por el reggae, las pequeñas salas programan conciertos para todos los públicos LOLA GALLARDO Santander Jueves, 30 noviembre 2017, 07:29

Rock, pop, reggae, soul... Santander viaja este fin de semana por la historia de la música, desde Los Diablos, a Bunbury o Mala Reputación, pasando por grupos como La Regadera, Poncho K o Glam Skanks, una seductora banda que está de gira por Europa.

Escenario Santander arranca con Los Diablos y Mala Reputación un intenso mes de diciembre lleno de propuestas musicales. Los Diablos repasarán en Santander sus grandes éxitos del pasado. Este grupo de música pop comenzó su trayectoria en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 1966, cuando Agustín Ramírez y Enrique Marín formaron un dúo al que llamaron Diablillos del Rock. Su repertorio consistía en versiones de los éxitos del momento, especialmente de las canciones de sus ídolos, el Dúo Dinámico. Tras esa primera experiencia, completaron el grupo con batería, bajo y otro guitarra, al estilo de los grupos que se formaban en esos años. Ese nuevo grupo se llamó Diablos del Rock, y en algunos meses, pasó a convertirse en 1967, en Los Diablos. En esta época comienzan a grabar sus primeros temas, destacando 'Gracias al amor', 'Brutal' y 'Tú también serás Ye-Ye'. En 1969 lanzan su primer LP, 'Un rayo de sol', que contiene la canción del mismo título, su primer gran éxito comercial editado como single en 1970 y con el que consiguen su primer disco de oro y que los catapulta a la fama. El tema se convirtió en la canción del verano de 1970. En años sucesivos continuaron publicando temas poperos y juveniles como 'Fin de semana', Acalorado', 'Oh, oh, July', 'Niña de papá' o 'Luna de miel' hasta su disolución en 1978. El grupo reapareció en 1982 y posteriormente colaboran con Fórmula V.

El sábado llegarán a Escenario Santander los asturianos de Mala Reputación, para presentar su séptimo disco, 'El Arte de la Guerra', donde siguen con la misma energía que cuando empezaron hace casi 20 años. El grupo comenzó su andadura en 1995 y desde entonces no han dejado de cosechar éxitos. El último con su gira 'Eternas Promesas' que les llevó a tocar el año pasado por escenarios de todo el país: desde Granada o Logroño hasta Torrelavega pasando por festivales como el Villarock de Vallecas. 'El Arte de la Guerra' ha sido grabado desde los estudios Distrito Federal Music y ha visto la luz de nuevo bajo el sello discográfico de la Rock Estatal Records. La portada en esta ocasión es obra de Javier Lerena.

'Expectativas' de Bunbury

Hace ya un mes que Enrique Bunbury (Zaragoza, 1967) publicó su noveno álbum de estudio, 'Expectativas', que fue número 1 en España en su primera semana a la venta. Han pasado ya veinte años desde que debutó como solista y abrió una nueva etapa tras el fin de Héroes del Silencio. Y cuatro años desde su último trabajo. En diciembre inicia una gira por España, que en 2018 le llevará por América.

Enrique Bunbury comenzó en la música durante los primeros años de la década del 80, formando parte de agrupaciones como Apocalipsis, Rebel Waltz, Proceso Entrópico y Zumo de Vidrio, aunque su consagración llegó siendo el vocalista y líder de la banda Héroes del Silencio, considerada por muchos una de las mejores bandas de rock en español. Veinte años después de iniciar su carrera en solitario, este sábado presenta en el Palacio de Deportes 'Expectactivas', un disco que define como «una reinvención personal en busca de un Bunbury hacia el futuro y no hacia el pasado». A sus cincuenta años no cesa de reinventarse, de experimentar y de mirar hacia el futuro. Y justo por eso mantiene el listón siempre a una altura tan considerable como inalcanzable para la mayoría.

Desde Los Ángeles

Glam Skanks aterrizan por primera vez en Europa. Será este viernes, en la Sala BNS de Santander, para presentar en directo 'Glitter City'. El sonido y la puesta en escena de este combo angelino es un flash back colorista con guiños al glam y el hard rock de los años setenta.

Desde los New York Dolls, The Sweet, Aerosmith, Kiss o Alice Cooper al Bowie de principios de los 70, Slade, T-Rex o Suzie Quatro. Este grupo de Los Ángeles son admiradoras confesas del grupo de Joan Jett y The Runaways y pueden alardear de que Cherrie Currie haya contado con ellas como grupo de directo. Dentro de su corta y ecléctica trayectoria, Ali Cat (voz), Veronica Volume (guitarra), Millie Chan (bajo) y Cassie (batería), han compartido tours por Inglaterra y Estados Unidos junto a Adam Ant; han sido la banda de directo de la ya citada Cherrie Currie y Alice Cooper, y acumulan anécdotas como haber grabado y tocado en directo junto a Johnny Depp en más de una ocasión.

La música llega a todos los puntos de la ciudad. La Sala Black Bird presenta este viernes a La Regadera, la banda que está de gira con su último trabajo, 'Trovadores'. Se trata de un proyecto de música mestiza que mezcla estilos como ska, reggae y rock, adornados de detalles latinos. Y hasta la sala Rock Beer the New llega el sábado Poncho K, nombre artístico de Alfonso Caballero Romero. Este cantautor de rock nacido en Sevilla cuya música se caracteriza por la contundencia y el surrealismo de sus letras llega a Santander para mostrar sus influencias, que van desde Triana a Pata Negra pasando por Extremoduro o Albert Pla. Él define su música como «lo mío es rock con pinceladas flamencas, poesía callejera». Además de cantante, Alfonso Caballero Romero es un gran escritor, diestro tanto en prosa como en verso.

La música del fin de semana termina en el Bar Rvbicón que ofrece una cita más de sus jam de jazz manouche que tienen lugar el primer domingo de cada mes y en las que se puede escuchar gipsy jazz de la mano de los mejores músicos del panorama regional, a los que se unen diferentes acompañantes. Esta jam dedicada a la música manouche está abierta a todo el público que quiera participar.