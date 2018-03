Un viaje desde el origen del Universo 'QFWFQ. Una historia del Universo' clausura el Indifest. / DM Crímenes, mujeres, títeres y payasos narrarán sus historias en los distintos escenarios de SantanderLa compañía madrileña clausura el Indifest con el humor «fino, poético e inteligente» de Italo Calvino DM . Santander Jueves, 8 marzo 2018, 07:20

'QFWFQ. Una historia del Universo' pone el sábado el broche final al Indifest en Escena Miriñaque. Basado en el libro 'Las Cosmicómicas' de Italo Calvino, este montaje escénico de Meridional Producciones narra la historia del origen del Universo, la formación de la luz y las estrellas desde el punto de vista de una sencilla familia de campesinos. La programación teatral del fin de semana se completa con crímenes, historias de mujeres, títeres y payasos.

La compañía madrileña Meridional Producciones clausura el Festival de Teatro y Danza Independiente en Escena Miriñaque con un montaje de Julio Salvatierra, basado en 'Las Cosmicómicas' de Italo Calvino. El espectáculo propone un maravilloso viaje por los momentos más sugerentes en la formación del Universo, desde el Big Bang hasta la formación de la luz y las estrellas, narrados por una humilde familia de campesinos que fue testigo de ellos. Este sorprendente planteamiento se presenta en un envoltorio videográfico que consigue situar a los cuatro entrañables personajes dentro de un universo animado.

La historia surge de la mano de una de las series de cuentos más imaginativos y sorprendentes que se han escrito en el siglo XX: del nacimiento del Universo, la condensación de la materia y la formación de la luz y las estrellas, hasta el origen de la vida, del sexo y del tiempo en que la luna pasaba tan cerca de la Tierra que se podía subir de un salto, antes de que las mareas la alejaran. No se trata de teatro del absurdo, ni de ciencia-teatro-ficción. Se trata del humor «rico, fino, poético e inteligente» de Calvino.

Programación Escena Miriñaque Indifest. ‘QFWFQ. Una historia del Universo’, de Meridional Producciones. A las 20.00 horas. El Principal Representación de ‘Ex’, una adaptación de ‘El Malentendido’ de Albert Camus. Sábado, a las 20.00 horas. Café de las Artes ‘El gran Dimitri’, de Antonio J. Gómez. Sábado, a las 20.30 horas. Y, el domingo, ‘La cartera de mi pueblo’, de Yheppa Teatro. A las 17.30 horas. Sala de Tres ‘El sexo de Ana’, de Amor Prior. Mañana, a las 20. 30 horas y sábado, a las 20.00 y 22.00 horas. Palacio de Festivales ‘En la orilla’, adaptación de la novela de Rafael Chirbes. Mañana y el sábado, a las 20.30 horas. Centro Gallego de Santander El grupo de teatro del Centro de Mayores de Cañadío presenta ‘El idioma castellano’ y ‘Tengo un loco en mi casa’. Hoy, a las 19.30 horas.

Meridional Producciones es una productora de espectáculos teatrales y cinematográficos fundada en 1992 por Álvaro Lavín y Julio Salvatierra, a la que posteriormente se incorporó Marina Seresesky como actriz y directora cinematográfica. En sus más de veinte años de existencia ha producido una treintena de montajes escénicos, así como varios documentales y cortometrajes y ha recibido numerosos galardones.

El Café de las Artes tiene una doble propuesta para el fin de semana. El sábado llega 'El Gran Dimitri', un peculiar clown granadino que se mueve entre la idiotez, el humor absurdo y la ingenuidad. A bordo de una pequeña caravana, donde transporta su circo en miniatura, llega al escenario con intención de presentar su show. Y el domingo llega una entrañable historia de la amistad y el poder de las cartas en 'La cartera de mi pueblo', de la compañía Yheppa Teatro. Se trata de dos historias unidas por una persona: la cartera. En una época en la que las cartas están en peligro de extinción, 'La cartera de mi pueblo' reivindica la importancia de compartir nuestra vida con otros, de lanzarnos a la aventura y, sobre todo, de escribir.

Sala de Tres acerca mañana y el sábado a la actriz Amor Prior en 'El sexo de Ana', bajo la dirección de Gerad Clua. «Un viaje que muestra lo que puede significar ser mujer en esta sociedad y lo que nos es dado por pertenecer al sexo femenino», según la actriz. 'El sexo de Ana' es una tragicomedia crítica y poética.

Y El Principal regresa con 'EX', una adaptación de 'El Malentendido' de Albert Camus. La obra, una trama de misterio en torno a un crimen, está interpretada por Arancha de Juan, Paz González, Esther Lastra, Fernando Rebanal y Edy Asenjo. Un hombre rico regresa a su país del que salió siendo niño. Quiere recuperar la relación perdida con su madre y hermana pero éstas han sobrevivido a la guerra, a la miseria y a la desesperación y ya no lo reconocen como no reconocen sus propios afectos.

Para ellas es solo un visitante más al que reciben como antes lo han hecho con otros, como una víctima a la que sacrificar para poder seguir adelante.