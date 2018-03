Voces de veinte países, unidas por el gospel, llegan al Palacio de Festivales Dani Reus está al frente de Gospel Factory, un coro formado por voces de veinte países, incluido España. / G. F. TeatroLab Madrid y La Reló presentan mañana 'Gross Indecency' (Los tres juicios a Oscar Wilde), de Moisés Kaufman LOLA GALLARDO Santander Lunes, 26 marzo 2018, 08:56

El Palacio de Festivales afronta una semana de música y teatro. Mañana celebra el Día Mundial del Teatro con 'Gross Indecency' (Los tres juicios a Oscar Wilde), un texto de Moisés Kaufman interpretado por actores de TeatroLab Madrid y La Reló. El miércoles llega Gospel Factory, dentro de la programación del Año Jubilar. Un coro de voces de veinte países. Y el sábado, la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria, bajo la dirección de José Luis Temes, interpretará piezas religiosas, canción árabe y la Sinfonía número 6 de Beethoven.

TeatroLab Madrid y El Reló acercan mañana la producción teatral 'Gross Indecency (Los tres juicios a Oscar Wilde)', de Moisés Kaufman. La Sala Pereda acoge la representación de esta obra, dirigida por Gabriel Olivares, quien también se ha hecho cargo de su adaptación junto a David DeGea. El reparto está integrado por Javier Martín, David DeGea, Eduard Alejandre, César Camino, Alex Cueva, Guillermo San Juan, David Garcia Palencia, Andrés Acevedo, Asier Iturriaga, Alejandro Pantany y Carmen Flores Sandoval.

PROGRAMACIÓN Mañana martes ‘Gross Indecency’, de Moisés Kaufman. Sala Pereda, a las 20.30 horas Miércoles Gospel Factory. Sala Argenta, a las 20.30 horas. Sábado Joven OrquestaSinfónica de Cantabria, dirigida por José Luis Temes. A las 20.30 horas.

En abril de 1895 Oscar Wilde llevó a cabo una demanda por difamación contra el Marqués de Queensberry, padre de su joven amante, quien públicamente le tachó de sodomita. Al hacer esto, el imperante hombre de letras inglés puso en marcha una serie de eventos que culminarían en su asedio y encarcelamiento. A lo largo de un año, un desconcertado Wilde fue juzgado por cometer actos de «grave indecencia» e implícitamente, por una visión sobre el arte que indignó a la sociedad victoriana. Se calificó el arte y la literatura de Wilde de inmoral, llevando a su abogado a declarar, «¡parece que lo que está en juicio no es Lord Queensberry sino el arte del señor Wilde!». En esta obra, Moisés Kaufman transforma los juicios a Oscar Wilde en un drama humano e intelectual.

La música llega el miércoles al Palacio. Gospel Factory es un coro profesional que cuenta con cantantes de más de 20 países, incluido España. El coro comenzó su trayectoria en el año 2005 cuando su director, Dani Reus decidió reunir y trabajar con talentosos cantantes profesionales (muchos de ellos con reconocidas carreras en solitario) para conseguir el sonido de los coros afro-americanos de iglesia con los que ha cantado toda su vida. Ese mismo año ya cosecharon grandes éxitos teloneando a The London Comunity Gospel Choir (UK) o llenando con su propio espectáculo grandes recintos como el Teatro Calderón (Madrid), Teatre Atrium (Viladecans, Barcelona), la Catedral de Salamanca, el Palacio de Congresos de Madrid y el Teatro Conde Duque (Madrid). Salas de conciertos que durante todos estos años han sido testigo de los diferentes espectáculos que Gospel Factory ha preparado, como 'Spirituals & Christmas', 'The Gospel Experience', 'From Africa to América' o el nuevo espectáculo 'Gospel Tribute'.

La Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria cierra el sábado la programación semanal del Palacio. Bajo la dirección de José Luis Temes, interpretará música clásica. Este proyecto musical de marcado carácter pedagógico cuyo objetivo son los jóvenes músicos cántabros, pretende tender un puente entre las enseñanzas musicales de los conservatorios de Cantabria, las enseñanzas superiores y el entorno profesional de la orquesta. En la primera parte del concierto se interpretarán piezas religiosas, canción árabe y se estrenará una obra. Y en la segunda parte entonarán la Sexta Sinfonía de Beethoven. Al frente de la joven orquesta está el madrileño José Luis Temes quien lleva cuarenta años en la dirección de orquestas.